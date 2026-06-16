Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов

Экономика Армении столкнулась с риском дефляционного шока после того, как Россия ограничила ввоз широкого перечня сельскохозяйственных товаров. По оценкам Центрального банка республики, выпадение экспортных доходов, которые ранее обеспечивали около 2% ВВП, создает избыточное предложение на внутреннем рынке, что может спровоцировать падение цен на уровне 0,6%. Ситуация осложняется высокой зависимостью Еревана от российского рынка: общие поставки в РФ формируют до 6% национального продукта, а оперативно найти замену ключевому торговому партнеру в условиях жестких санитарных барьеров практически невозможно.

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Торговая блокада: какие отрасли пострадали сильнее всего

Российские ведомства ввели запрет на импорт значительной части армянской сельхозпродукции, что ударило по наиболее маржинальным категориям экспорта. В "черный список" попали не только овощи основного рациона — томаты, огурцы и перцы, — но и скоропортящиеся товары: клубника, черешня, виноград и нектарины. Кроме того, ограничения затронули цветочную отрасль и поставки свежей зелени. Поскольку внутренний рынок Армении не способен поглотить такие объемы, а экспорт в Европу затруднен из-за логистики и стандартов качества, производители вынуждены снижать цены до минимума.

"Резкое ограничение экспорта ведет к затовариванию внутреннего рынка. Когда предложение многократно превышает спрос, цены неизбежно идут вниз, что для экономики означает снижение маржинальности бизнеса и сокращение инвестиционной активности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дефляционная ловушка и прогнозы регулятора

Вазген Погосян, возглавляющий отдел денежно-кредитной политики ЦБ Армении, подтвердил, что потери экономики могут достичь 2% ВВП. Политологи и аналитики солидарны с этими расчетами: отсутствие внешнего сбыта парализует работу фермерских хозяйств. Падение потребительских цен на 0,6% (дефляция), о котором предупреждает регулятор, лишь на первый взгляд кажется выгодным для граждан. На деле это ведет к сокращению доходов аграрного сектора, росту долговой нагрузки и возможному сворачиванию программ кредитования. В условиях, когда кредитный капкан может захлопнуться для многих домохозяйств, снижение цен на продукты не компенсирует падение общих доходов населения.

"Для Армении ключевая проблема сейчас — не просто падение цен, а угроза сокращения рабочих мест в сельском хозяйстве. Если фермеры не смогут реализовать продукцию в РФ, им будет нечем платить по кредитам, что создаст дополнительное давление на банковскую систему", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Газовый вопрос: сохранит ли Москва прежние тарифы

На фоне торговых ограничений эксперты обсуждают возможный пересмотр стоимости российского газа для республики. Глава Центробанка Мартин Галстян считает резкое повышение цен маловероятным, однако признает: любой рост тарифов моментально изменит инфляционный ландшафт. В то время как экспортный сектор страдает от дефляции, рост стоимости энергоносителей может привести к подорожанию производства и коммунальных услуг. Это создаст опасный экономический разрыв, где доходы падают, а постоянные издержки растут. На этом фоне устойчивость финансовых резервов становится критическим фактором для поддержания стабильности курса национальной валюты.

"Энергетическая зависимость остается рычагом влияния. Пока тарифы стабильны, но бюджету страны стоит готовиться к различным сценариям балансировки в случае изменения геополитической конъюнктуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Событие / показатель Последствия и эффект Запрет на ввоз сельхозпродукции в РФ Потеря до 2% ВВП и затоваривание внутреннего рынка Прогноз дефляции 0,6% Снижение доходов фермеров и риск неплатежей по кредитам Оценка экспортной зависимости Общий объем поставок в РФ составляет 6% ВВП Армении

Ответы на популярные вопросы об экономике Армении

Почему экспорт в Россию так важен для Армении?

Российский рынок является основным потребителем армянской аграрной продукции. Из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения с другими странами и жестких требований ЕС, альтернативные рынки сбыта остаются труднодоступными для малого и среднего агробизнеса.

Как дефляция отразится на обычных гражданах?

Несмотря на краткосрочное снижение цен в магазинах, дефляция опасна для экономики в целом. Она ведет к сокращению зарплат в аграрном секторе, снижению налоговых поступлений и заморозке инвестиционных программ.

Есть ли риск подорожания коммунальных услуг?

Риск существует в случае пересмотра контрактов на поставку российского газа. Пока тарифы зафиксированы, но экономика Армении крайне чувствительна к любым колебаниям стоимости импортного топлива.

Что будет с поставками цветов и фруктов?

Без доступа к рынку РФ производителям придется либо уничтожать часть урожая, либо резко снижать цены внутри страны, что приведет к убыточности многих хозяйств до момента нахождения новых логистических цепочек.

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