Ваш товар ещё актуален? Новая схема обмана играет на вашем любопытстве

Продали старый велосипед пару лет назад и забыли? Но интернет хранит архивы. Ваша прошлая активность на сайтах объявлений может превратиться в ловушку прямо в личном мессенджере. Рассказываем, как безобидное желание помочь незнакомцу может обернуться потерей контроля над картами и аккаунтами.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина напряженно смотрит в телефон

Принцип действия цифровой ловушки

Схема начинается с сообщения в мессенджере. Незнакомец присылает скриншот или просто упоминает старую вещь, которую вы когда-то выставляли на продажу. Главная цель на этом этапе — заставить человека вступить в диалог. Как только вы отвечаете, что товар продан, в ход идет второй акт. Собеседник присылает ссылку, утверждая, что страница все еще активна и вводит людей в заблуждение.

"Злоумышленники используют архивы площадок не ради взлома, а для того, чтобы найти ваш номер телефона и контекст для беседы. Ссылка, которую они присылают якобы для проверки статуса объявления, ведет на поддельную страницу входа. Если ввести там логин и пароль, доступ к аккаунту и привязанным картам перейдет в чужие руки", — объяснил специально для Pravda.Ru юрист Алексей Кузнецов.

Расчет строится на том, что пользователь захочет исправить ошибку и закрыть несуществующее объявление. Переход по адресу из сообщения часто подменяет реальный процесс авторизации на фишинговый захват. Визуально страница полностью копирует привычный интерфейс площадки объявлений, что притупляет бдительность.

Почему доверие становится слабостью

Традиционный спам про выигрыши или долги вызывает подозрение сразу. Здесь же тема касается лично вас и вашей прошлой деятельности. Это не массовая атака, а точечный контакт. Человек чувствует ответственность за то, что его неактуальное предложение может мешать другим. Именно желание навести порядок в своих делах толкает его на необдуманный шаг.

Признак общения Реальный покупатель Мошенник Место общения Внутри чата платформы Сторонние мессенджеры Наличие ссылок Почти никогда не шлет ссылки Настаивает на переходе по ссылке Запрос данных Интересуется состоянием товара Требует коды и пароли для проверки

Ссылка из сообщения ведет на фальшивый сайт-двойник. Как только вы на нее нажимаете, вы попадаете в ловушку: введя там данные, вы рискуете не просто потерять пароль от личного кабинета, а полностью открыть злоумышленникам доступ к своему устройству.

"Чаще всего люди попадаются на крючок из-за нежелания казаться невежливыми. Если вы чувствуете давление или попытку увести вас на другой сайт — это основной маркер угрозы. Важно понимать, что ни одна официальная поддержка не будет просить вас подтверждать личность через личные сообщения в сторонних программах", — отметила специально для Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Техника безопасности для личных данных

Тот самый секрет защиты прост: никогда не нажимайте на ссылки в личной переписке с незнакомыми людьми. Если возникло сомнение в статусе старого объявления, правильное решение — самостоятельно открыть официальный сайт или приложение. Введите адрес в браузере вручную и проверьте архив в личном кабинете. Это исключает возможность попадания на копию сайта.

Стоит потратить время и полностью удалить историю завершенных сделок. Простое закрытие лота часто оставляет его в базе данных, откуда мошенники и берут информацию. Также критически важно установить двухфакторную защиту. Это второй замок на двери вашего аккаунта, который не позволит зайти в него даже при наличии пароля без специального кода из проверенного источника.

"Если переход по ссылке уже состоялся, необходимо немедленно выйти из всех активных сессий в настройках безопасности приложения и сменить пароль. Обязательно проверьте, не появились ли в профиле чужие привязанные почты или номера телефонов. Это единственный рабочий вариант вернуть контроль над ситуацией", — подчеркнул эксперт по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о защите аккаунтов

Как мошенник узнал мой номер, если объявление закрыто?

Многие платформы хранят архивные страницы в открытом доступе для индексации поисковиками. Если вы не удалили объявление полностью, контактные данные могут оставаться видны в кэше или специальных сервисах мониторинга объявлений.

Может ли переход по ссылке заразить телефон вирусом?

Да, существуют сценарии, при которых переход на сайт запускает автоматическую загрузку вредоносного скрипта. Он может перехватывать СМС от банков или следить за тем, что вы печатаете на клавиатуре.

Нужно ли отвечать на такие сообщения, чтобы "потроллить" мошенника?

С этим стоит быть аккуратнее. Отвечая, вы подтверждаете, что номер активен и за ним стоит живой человек. Это может привести к тому, что ваш контакт попадет в списки для более агрессивных атак или бесконечных спам-звонков.

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