Продал вещь — потерял всё: как мошенники оформляют кредиты через ссылку на Авито

Кажется, что продать старый диван или ненужный телефон на доске объявлений — дело пары кликов. Но сегодня обычная сделка в интернете напоминает прогулку по минному полю, где один неверный шаг лишает и товара, и всех сбережений. Рассказываем, как распознать изощренный обман с первых секунд общения и защитить свои карты.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина смотрит в телефон с ужасом

Как распознать тактику идеального покупателя

Сценарий начинается с появления вежливого человека. Он не торгуется, не задает лишних вопросов и сразу готов закрыть сделку. Такая манера общения быстро усыпляет бдительность. Покупатель сообщает, что находится в другом регионе, и предлагает оформить доставку через официальный сервис площадки. Для совершения операции он просит номер карты, чтобы якобы перевести на нее оплату. Это выглядит логично, ведь на практике такие переводы стали нормой. Однако именно готовность платить без осмотра товара должна насторожить продавца.

Ловушка в адресной строке и СМС-кодах

Второй шаг — отправка ссылки на страницу получения средств. Внешне она полностью копирует дизайн Авито, включая логотипы и цветовое оформление. На этом этапе человеку предлагают ввести полные данные пластика: номер, срок действия и секретный код с обратной стороны. Часто просят ввести код из СМС, который якобы нужен для зачисления. На деле каждое введенное число действий отправляет сигнал в руки преступников. Вводить CVV для получения денег не требуется никогда, это требование — маркер взлома кошелька.

Признак оригинала Признак подделки Адрес сайта только avito.ru Лишние слова в домене (avito-pay, avito-check) Данные карты внутри приложения Переход по внешним ссылкам СМС только от банка для списания Запрос СМС-кода для зачисления денег

Почему списание денег — это только начало

Самое опасное в этой схеме скрыто глубже обычного вывода остатка с баланса. Получив доступ к данным и коду из сообщения, посторонние заходят в мобильный банк клиента. Тот самый секрет заключается в том, что СМС-код тратится не на авторизацию транзакции, а на подписание кредитного договора. Банковская система воспринимает это как добровольное решение человека. В итоге за несколько секунд на счет приходят заемные средства, которые тут же переводятся на подставные счета. Человек узнает о долге только тогда, когда доступ к приложению восстанавливается.

"Алгоритм действий на поддельных страницах направлен на получение контроля над аккаунтом в онлайн-банке. Оспорить такие операции крайне трудно, так как формально они проходят через двухфакторную аутентификацию", — подчеркнул специально для Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Пять признаков поддельной страницы

Первый тревожный звоночек — навязчивое желание покупателя перенести общение в сторонний мессенджер. Мошенники стремятся увести жертву из официального приложения площадки, поскольку встроенные системы безопасности мгновенно блокируют вредоносные ссылки. Как только диалог переходит в мессенджер, защита перестает работать.

Вторым признаком опасности является искусственная спешка. Фразы в духе "курьер уже выехал" или "деньги сгорят через 10 минут" — это классическое психологическое давление, цель которого — спровоцировать продавца на ошибку. Наконец, финальный маркер обмана — это требование ввести CVV/CVC-код на странице "получения" средств. Важно помнить: для зачисления перевода на карту эти три цифры с обратной стороны не нужны никогда. Любая попытка их узнать — повод немедленно прекратить разговор.

"Если баланс карты обнулился, необходимо немедленно заблокировать все счета через контакт-центр. Каждая минута промедления дает шанс на вывод ликвидных активов", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Безопасность сделки зависит от соблюдения простых правил. Нельзя доверять ссылкам, полученным от посторонних. Проверка домена в адресной строке должна стать автоматической привычкой. С этим стоит быть аккуратнее, так как даже одна неверная буква в названии сайта ведет к потере контроля над финансами. Также полезно отслеживать общие изменения в экономике, ведь любое колебание или вариант бюджетных изменений могут повлиять на лимиты банковского страхования. Важно помнить, что настоящие уведомления от платежных систем приходят только через подтвержденные каналы связи.

Давление на энергетический сектор и другие внешние деталь глобальной повестки лишь косвенно касаются честных торговцев на площадках. Однако цифровая грамотность остается единственным щитом в условиях, когда технологии обмана совершенствуются быстрее, чем методы защиты банковских систем. Если продавец понимает логику процесса, он становится недосягаем для сомнительных схем.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на Авито

Нужно ли вводить CVV-код при получении оплаты по Авито Доставке?

Нет, для получения денег этот код не требуется. Его запрашивают только при совершении покупки. Если страница требует ввести три цифры с оборота карты для получения перевода — это фишинг.

Может ли покупатель прислать ссылку на оплату?

Официальные уведомления о покупке приходят только внутри чата Авито и отображаются в разделе заказов. Сторонние ссылки в мессенджерах всегда ведут на мошеннические ресурсы.

Что делать, если я ввел код из СМС на подозрительном сайте?

Срочно звоните в банк и требуйте полной блокировки личного кабинета и карт. После этого нужно проверить историю заявок на кредиты и обратиться в полицию.

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