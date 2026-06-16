Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наследственный кошмар с мигренью: современная фармакология нашла способ купировать тяжелые боли
Красивая осанка начинается не в спортзале: эти три упражнения помогают изменить осанку дома
Севастополь в трауре: удар по историческому сердцу города обернулся невосполнимой потерей
Глаза панды больше не портят утро: тушь, которая держится до вечера и смывается одним движением
Семейный корабль за цену кроссовера: самые доступные новые минивэны на рынке России
Заправка полного бака теперь под запретом: водителей массово перевели на жесткую норму выдачи
Звук выхлопа стал опасной помехой: власти Крыма ввели жесткий режим тишины после заката
Осторожно, вызывает привыкание: рецепт идеального мохито, который заменит все газировки
Визовый барьер окончательно пал: хитрая схема круизных компаний обнулила бюрократию в море

Мировой рынок замер в ожидании: Трамп подтвердил готовность обрушить энергетический экспорт России

Экономика » Сырье » Нефть

Вашингтон готовится к резкому ужесточению энергетической блокады Москвы. Дональд Трамп подтвердил намерение ликвидировать действующие исключения из санкционного режима, которые позволяли российской нефти поступать на мировые площадки. Это решение, озвученное на саммите G7, знаменует переход США к политике максимального давления на доходы Кремля, несмотря на риски дестабилизации глобального топливного рынка.

Нефтяные качалки на закате
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяные качалки на закате

Санкционный разворот Белого дома

На полях саммита G7 во Франции Дональд Трамп сделал резонансное заявление, касающееся будущего российского энергетического экспорта. Общаясь с прессой во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, американский лидер дал понять: период относительного затишья и "послаблений" подходит к концу. На прямой вопрос о планах усилить давление на Москву, Трамп ответил максимально жестко.

"Такой шаг Вашингтона продиктован не только политикой, но и попыткой США зачистить рынок для собственного экспорта под лозунгом борьбы с доходами оппонента", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

"Скоро у нас появится такая возможность, ведь нефть уже поступает. Мы сняли санкции, ведь, очевидно, мы не намерены препятствовать поставкам нефти, так что вскоре у нас появится возможность это сделать", — цитирует слова Трампа ТАСС со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Эта риторика указывает на то, что США считают текущий уровень предложения на рынке достаточным, чтобы попытаться вытеснить российские баррели без критического скачка цен.

Механизм отмены лицензий Минфина

Ключевым инструментом в руках американской администрации остаются генеральные лицензии, выданные Министерством финансов США. Эти документы фактически выводили ряд операций с российским сырьем из-под прямого удара, позволяя проводить транзакции в интересах энергетической безопасности союзников Вашингтона. На просьбу журналистов уточнить, идет ли речь именно об отзыве этих спецразрешений, Трамп ответил утвердительно: "Да, на каком-то этапе".

"Отмена лицензий мгновенно переведет любые сделки с российским сырьем в "серую зону", вынуждая контрагентов искать обходные пути, что автоматически увеличит дисконт на Urals", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Последствия для нефтяного рынка и России

Попытки США манипулировать предложением могут привести к непредсказуемым результатам. С одной стороны, Вашингтон стремится ограничить выручку Москвы, с другой — рискует спровоцировать дефицит топлива в отдельных регионах. Однако Трамп уверен, что момент для атаки выбран удачно. Важно учитывать, что ранее попытки Белого дома договориться с альтернативными поставщиками часто упирались в технические сложности.

"Мировая добыча инертна, и резкое выбытие российского объема невозможно компенсировать за несколько недель, несмотря на оптимистичные заявления из Овального кабинета", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Для самой России отмена лицензий означает усложнение логистики и расчетов. Тем не менее, опыт последних лет показывает высокую адаптивность экспортеров. Пока политики спорят, международный арбитраж подтверждает права РФ в ключевых транспортных узлах, что затрудняет реализацию планов по полной изоляции российского сырья.

 

Ответы на популярные вопросы о санкциях против нефти

Что именно хочет сделать Трамп с российской нефтью?

Президент США планирует аннулировать специальные разрешения (лицензии), которые позволяют иностранным банкам и компаниям проводить сделки по покупке и транспортировке нефти из России без риска попасть под вторичные санкции.

Как это отразится на ценах на бензин?

Любое ограничение предложения на мировом рынке ведет к росту котировок. Однако Белый дом рассчитывает, что увеличение добычи в США и ОАЭ сможет сбалансировать рынок и не допустить резкого подорожания топлива для американских потребителей.

Сможет ли Россия продавать нефть дальше?

Да, но условия станут сложнее. Экспортерам придется чаще использовать "теневой флот", переходить на расчеты в национальных валютах и предоставлять дополнительные скидки покупателям в Азии.

Затронут ли новые меры обычных граждан?

Напрямую — нет. Опосредованно санкции влияют на наполняемость госбюджета. Однако правительство РФ заранее заложило в финансовые планы консервативные цены на нефть, чтобы минимизировать риски для социальных обязательств.

Читайте также

Экспертная проверка: - макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Садоводство, цветоводство
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Наука и техника
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Мир. Новости мира
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Последние материалы
Наследственный кошмар с мигренью: современная фармакология нашла способ купировать тяжелые боли
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ
Красивая осанка начинается не в спортзале: эти три упражнения помогают изменить осанку дома
Севастополь в трауре: удар по историческому сердцу города обернулся невосполнимой потерей
Глаза панды больше не портят утро: тушь, которая держится до вечера и смывается одним движением
Семейный корабль за цену кроссовера: самые доступные новые минивэны на рынке России
Мировой рынок замер в ожидании: Трамп подтвердил готовность обрушить энергетический экспорт России
Заправка полного бака теперь под запретом: водителей массово перевели на жесткую норму выдачи
Звук выхлопа стал опасной помехой: власти Крыма ввели жесткий режим тишины после заката
Осторожно, вызывает привыкание: рецепт идеального мохито, который заменит все газировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.