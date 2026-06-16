Мировой рынок замер в ожидании: Трамп подтвердил готовность обрушить энергетический экспорт России

Вашингтон готовится к резкому ужесточению энергетической блокады Москвы. Дональд Трамп подтвердил намерение ликвидировать действующие исключения из санкционного режима, которые позволяли российской нефти поступать на мировые площадки. Это решение, озвученное на саммите G7, знаменует переход США к политике максимального давления на доходы Кремля, несмотря на риски дестабилизации глобального топливного рынка.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяные качалки на закате

Санкционный разворот Белого дома

На полях саммита G7 во Франции Дональд Трамп сделал резонансное заявление, касающееся будущего российского энергетического экспорта. Общаясь с прессой во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, американский лидер дал понять: период относительного затишья и "послаблений" подходит к концу. На прямой вопрос о планах усилить давление на Москву, Трамп ответил максимально жестко.

"Такой шаг Вашингтона продиктован не только политикой, но и попыткой США зачистить рынок для собственного экспорта под лозунгом борьбы с доходами оппонента", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

"Скоро у нас появится такая возможность, ведь нефть уже поступает. Мы сняли санкции, ведь, очевидно, мы не намерены препятствовать поставкам нефти, так что вскоре у нас появится возможность это сделать", — цитирует слова Трампа ТАСС со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Эта риторика указывает на то, что США считают текущий уровень предложения на рынке достаточным, чтобы попытаться вытеснить российские баррели без критического скачка цен.

Механизм отмены лицензий Минфина

Ключевым инструментом в руках американской администрации остаются генеральные лицензии, выданные Министерством финансов США. Эти документы фактически выводили ряд операций с российским сырьем из-под прямого удара, позволяя проводить транзакции в интересах энергетической безопасности союзников Вашингтона. На просьбу журналистов уточнить, идет ли речь именно об отзыве этих спецразрешений, Трамп ответил утвердительно: "Да, на каком-то этапе".

"Отмена лицензий мгновенно переведет любые сделки с российским сырьем в "серую зону", вынуждая контрагентов искать обходные пути, что автоматически увеличит дисконт на Urals", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Последствия для нефтяного рынка и России

Попытки США манипулировать предложением могут привести к непредсказуемым результатам. С одной стороны, Вашингтон стремится ограничить выручку Москвы, с другой — рискует спровоцировать дефицит топлива в отдельных регионах. Однако Трамп уверен, что момент для атаки выбран удачно. Важно учитывать, что ранее попытки Белого дома договориться с альтернативными поставщиками часто упирались в технические сложности.

"Мировая добыча инертна, и резкое выбытие российского объема невозможно компенсировать за несколько недель, несмотря на оптимистичные заявления из Овального кабинета", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Для самой России отмена лицензий означает усложнение логистики и расчетов. Тем не менее, опыт последних лет показывает высокую адаптивность экспортеров. Пока политики спорят, международный арбитраж подтверждает права РФ в ключевых транспортных узлах, что затрудняет реализацию планов по полной изоляции российского сырья.

Ответы на популярные вопросы о санкциях против нефти

Что именно хочет сделать Трамп с российской нефтью?

Президент США планирует аннулировать специальные разрешения (лицензии), которые позволяют иностранным банкам и компаниям проводить сделки по покупке и транспортировке нефти из России без риска попасть под вторичные санкции.

Как это отразится на ценах на бензин?

Любое ограничение предложения на мировом рынке ведет к росту котировок. Однако Белый дом рассчитывает, что увеличение добычи в США и ОАЭ сможет сбалансировать рынок и не допустить резкого подорожания топлива для американских потребителей.

Сможет ли Россия продавать нефть дальше?

Да, но условия станут сложнее. Экспортерам придется чаще использовать "теневой флот", переходить на расчеты в национальных валютах и предоставлять дополнительные скидки покупателям в Азии.

Затронут ли новые меры обычных граждан?

Напрямую — нет. Опосредованно санкции влияют на наполняемость госбюджета. Однако правительство РФ заранее заложило в финансовые планы консервативные цены на нефть, чтобы минимизировать риски для социальных обязательств.

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