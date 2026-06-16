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В Госдуме объяснили ипотечный план Минфина: массовые льготы могут уйти в прошлое

Экономика

Пересмотр объемов льготного кредитования к 2030 году должен проходить с оглядкой на макроэкономические реалии, заявила депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Pravda.Ru парламентарий пояснила, что текущая жесткая денежно-кредитная политика является временным инструментом, а доступность жилья будет напрямую зависеть от стабилизации ключевой ставки.

Герб России
Фото: flickr.com by Andrey Filippov 安德烈 from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Герб России

Ранее Минфин России обозначил масштабную реформу рынка: ведомство планирует до 2030 года сократить долю субсидируемых кредитов до 25–30%. Представители министерства подчеркивают, что нынешние показатели, когда около 90% выдачи ипотеки на новостройки приходится на господдержку, создают избыточную нагрузку на бюджет. При этом эксперты отмечают, что текущие сложности при оформлении льготных кредитов ставят под вопрос эффективность будущих правительственных мер.

"Мы все, конечно, ориентируемся на текущий уровень ключевой ставки. При этом уверена, что к 2030 году ставка Центробанка будет снижена до нормального, приемлемого для экономики уровня. Сегодня же очевидно, что брать ипотеку под 20–22% — фактически самоубийственно. И, безусловно, значительная часть ипотечного кредитования — до 90% — сегодня обеспечивается за счет льготных программ", — отметила Бессараб.

Депутат уточнила, что по мере нормализации экономической ситуации фокус господдержки будет смещен на наиболее нуждающиеся категории граждан. Ожидается, что специальные условия сохранятся для многодетных родителей, специалистов, переезжающих в удаленные регионы, — например, на Крайний Север — или в сельскую местность.

Учитывая, что банки начали массово сокращать лимиты по ипотеке, системная поддержка этих групп населения станет приоритетной задачей государства. Аналитики при этом констатируют: когда рыночные ставки станут менее запретительными, интерес к классическим банковским продуктам неминуемо возрастет.

"Если ставка будет на уровне, при котором экономика сможет нормально функционировать, льготная ипотека будет распространяться только на особо уязвимые категории граждан. Сохранятся сельская ипотека, дальневосточная ипотека и льготные программы для семей с детьми. Я в этом уверена. Однако в целом структура может измениться за счет снижения ключевой ставки и ипотечных процентов. Сегодня взять ипотеку под действующие ставки практически невозможно, поскольку в итоге стоимость жилья возрастает кратно", — пояснила Бессараб.

В экспертной среде напоминают, что изменение механизмов господдержки неизбежно приведет к трансформации спроса, поэтому заемщикам стоит учитывать долгосрочные риски. Кроме того, регуляторы обращают внимание, что высокие ожидания падения ставок могут не оправдаться в краткосрочной перспективе, что делает расчет финансовой нагрузки критически важным этапом подготовки к сделке.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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