Главная кубышка России похудела почти на 200 млрд: что на самом деле происходит с резервами страны

Сокращение объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) не представляет угрозы для финансовой системы страны, а отражает плановое использование резервов для текущих нужд государства, рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что динамика средств в фонде подчинена строгим правилам и механизмам пополнения.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский рубль

Согласно данным оперативного доклада Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета, за первый квартал 2026 года ликвидные активы ФНБ уменьшились на 195,8 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля текущего года объем свободных средств в "кубышке" оценивается в 3,9 трлн рублей. Ранее сообщалось, что ведомство фиксирует эти изменения в рамках регулярного мониторинга устойчивости казны.

Андрюшкин пояснил, что колебания объема фонда являются естественным процессом, связанным с необходимостью финансирования дефицита или реализации инфраструктурных проектов. На деятельность регуляторов также влияет новый курс бюджета, который направлен на адаптацию экономики к меняющимся внешним условиям.

"В целом это вряд ли опасно, потому что существуют определенные правила функционирования фонда. Объем средств в нем может как увеличиваться, так и уменьшаться — это происходит из-за необходимости финансировать какие-то расходы или, наоборот, пополнять фонд. Поэтому колебания объема фонда не являются критичными и не оказывают существенного влияния на состояние российской экономики", — отметил он.

Эксперт опроверг опасения о том, что государство исчерпало возможности маневрирования ресурсами. По его мнению, текущая ситуация не свидетельствует о критическом дефиците наличности. При этом аналитики указывают на текущие показатели дефицита, которые требуют внимательного подхода к управлению долговыми обязательствами.

Постепенная трата резервов является инструментом балансировки макроэкономических показателей. Параллельно с этим в стране продолжается развитие автономной модели управления ресурсами, исключающей зависимость от внешних регуляторов.

"За счет средств фондов всегда происходит определенное маневрирование в экономике — это нормальная практика. И в данном случае это вовсе не означает, что государство дошло до последней кубышки, спрятанной на черный день, и теперь расходуются последние деньги. Нет, конечно, это совсем не так. Фонды регулярно пополняются и тратятся в рамках установленных правил", — добавил специалист.

Андрюшкин резюмировал, что использование средств ФНБ — это "нормальный процесс", не означающий катастрофической нехватки денег. Дополнительную поддержку казне может оказать приток нефтегазовой выручки, который позволяет властям более гибко планировать наполнение резервов. В банковском секторе также отмечают, что на общую стабильность системы влияют механизмы поддержки валюты, предотвращающие резкие скачки курса.

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