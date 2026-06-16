Уволились и забыли? Не забудьте сделать это с картой, чтобы не кормить банк комиссиями

Увольнение — это и так стресс, а ведь после ухода с работы есть деталь, которая может незаметно выкачивать ваши деньги. Это старая зарплатная карта. Стоит компании вычеркнуть вас из списков, как бесплатный пластик превращается в обузу с платным обслуживанием и комиссиями. Рассказываем, как перехитрить банк, защитить свой кошелек и не остаться должником на ровном месте.

Фото: https://pixabay.com by geralt is licensed under Free Терминал оплаты и банковская карта

Различия между зарплатной и стандартной дебетовой картой

Зарплатная карта представляет собой классический дебетовый инструмент, выпущенный в рамках договора между финансовой организацией и предприятием. С точки зрения функционала она идентична обычным картам, однако финансовую нагрузку за выпуск и годовое сопровождение несет работодатель. Важно понимать, что такие льготы привязаны к статусу сотрудника конкретной компании.

"Льготные условия по таким картам предоставляются не персонально владельцу, а в составе корпоративного пакета. Работодатель фактически выкупает привилегии для штата за счет объема оборотов по зарплатному проекту. Как только человек покидает компанию, банк переводит его на стандартный розничный тариф", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Механика изменений: что происходит со счетом после увольнения

Автоматической блокировки пластика при расчете не происходит. Карта остается активной до конца срока действия, указанного на лицевой стороне. Основная проблема кроется в алгоритме уведомлений: бухгалтерия направляет в банк реестр исключенных лиц, после чего система пересчитывает стоимость обслуживания согласно общему действующему прейскуранту для физических лиц.

На практике это означает потерю таких привилегий как повышенный кэшбэк, льготные ставки по кредитам и бесплатное СМС-информирование. Если вы планируете сменить банк, важно учитывать, что перед сменой работы стоит заранее проанализировать свои долговые обязательства в текущем банке, так как условия по ним могут ужесточиться.

Риски "забытой" карты: комиссии и обслуживание

Оставлять пустую карту "в столе" опасно из-за возможного ухода баланса в минус. Многие тарифы предусматривают плату за обслуживание счета или комиссию за неактивность (если по счету нет движений более года). Кроме того, если к карте привязаны модные платежные аксессуары, риск несанкционированного списания или накопления долга возрастает.

"Многие ошибочно полагают, что окончание срока действия пластика закрывает счет. Это не так. Счет остается открытым, и банк вправе продолжать начислять комиссии, что в итоге может испортить кредитную историю. Я рекомендую всегда брать справку о закрытии счета и отсутствии претензий со стороны банка", — резюмировал юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Когда старый пластик стоит сохранить

Сохранение прежней карты оправдано, если банк предлагает программы лояльности для удержания бывших корпоративных клиентов. В ряде случаев банк может оставить бесплатное обслуживание при соблюдении условий по минимальному остатку или объему трат. Также карта полезна как резервный инструмент на случай технических сбоев в основном банке. Однако при изучении новых предложений нужно быть бдительным: иногда вместо обычного вклада предлагают продукты со скрытыми рисками, которые лишают накопления защиты.

"Иногда старая карта служит "входным билетом" в экосистему банка с более выгодными ставками по депозитам. Если условия остаются конкурентными даже после смены тарифа на розничный, закрывать счет нецелесообразно. Главное — отключить все ненужные платные опции", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Изменение статуса Последствия и рекомендации Отмена корпоративного тарифа Появление комиссии за обслуживание (от 150 руб./мес.), необходимо проверить тариф в приложении Потеря зарплатного статуса Снижение процентов по накопительным счетам и возможный рост ставок по кредитам Неиспользуемый счет Риск списания средств за неактивность. Рекомендуется закрыть счет через отделение банка

Ответы на популярные вопросы о зарплатных картах

Нужно ли физически возвращать карту работодателю при увольнении?

Нет, карта является собственностью банка и выдается на имя конкретного клиента-физлица. Работодатель не имеет права требовать возврата пластика, но он обязан уведомить банк о расторжении договора с вами.

Будут ли на старую карту приходить выплаты от нового работодателя?

Технически — да, если вы предоставите реквизиты. Однако вы потеряете преимущества "зарплатного клиента" в этом банке, так как для льгот требуется договор между банком и именно вашей текущей организацией.

Что будет, если на карте образовался минус после списания комиссии за обслуживание?

Банк начнет начислять пени на сумму задолженности. Информация о просрочке может быть передана в Бюро кредитных историй, что затруднит получение займов в будущем.

Можно ли закрыть зарплатную карту дистанционно?

В большинстве крупных банков эта функция доступна через мобильное приложение. Однако стоит дождаться подтверждения закрытия именно счета, а не просто блокировки самого пластика.

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