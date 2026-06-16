Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройных ног раскрыт: простая гимнастика сидя запускает мощный лимфодренаж
Скрытый потенциал вашей ванной: как встроенные решения могут поменять все пространство
Море по карману: почему Каспий бьёт по кошельку конкурентов
Один стакан этого средства спасет пионы от слабых стеблей и блеклых лепестков в июне
От теплицы до журнального столика: 10 идей для дачи с использованием оконных рам
Маленькие спутники больше не смотрят на Землю: новый двигатель дал им путёвку в дальний космос
"Он. Она. Окно…": Театр Всеволода Шиловского под финал сезона дважды покажет известную комедию
Секретный язык кошек: 5 ароматов, которые заставляют вашего питомца нервничать
Всего 10 коржей и одна ночь ожидания: этот торт считают королем домашних десертов

Топливный шок в регионах: правительство нашло способ избежать пустых АЗС ценой ресурса машин

Экономика

Макроэкономическая стабильность требует оперативных, а иногда и жестких регуляторных адаптаций. В условиях разбалансировки спроса и предложения на внутреннем рынке кабмин активировал механизм технологического послабления. Ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) официально разрешено выпускать в оборот бензин и дизель с экологическими характеристиками уровня "Евро-3", маркируя их при этом как "Евро-5". Это необходимое решение для купирования локальных дефицитов в регионах с перегретым спросом.

Заправка авто
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка авто

Логика маневра: техрегламент против дефицита

Администрирование топливного рынка сегодня напоминает тонкую настройку сложного механизма в условиях тряски. Изначально мера по смягчению требований была принята еще осенью 2025 года как временный демпфер. Однако в мае 2026 года правительство пролонгировало действие постановления. Право на выпуск топлива с отклонениями получили предприятия, имеющие свидетельства о регистрации операций по переработке нефтяного сырья (ст. 179.7 НК РФ) и соглашения с Минэнерго о модернизации мощностей.

"Это вынужденная инъекция ликвидности в товарной форме. Мы выбираем между риском ускоренного износа катализаторов и риском пустых АЗС в разгар сезона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Минэнерго обязано ежемесячно мониторить объемы и технологии производства такого суррогата. Важное институциональное ограничение: топливо "пониженного класса" запрещено к вывозу за пределы РФ, оно предназначено исключительно для тушения "пожаров" на внутреннем периметре, в том числе в Крыму и Татарстане, где ранее фиксировались лимиты на отпуск в одни руки.

Цифры износа: что попадет в баки

Разрыв между текущим стандартом и разрешенным допуском выглядит как пропасть. Инженерная реальность такова: содержание серы — ключевого врага современных двигателей — в новом "разрешенном" бензине может быть в 15 раз выше нормы. Если "Евро-5" ограничивает серу планкой в 10 мг/кг, то новые правила вежливо отодвигают ее до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизеля.

Показатель (содержание серы) Стандарт "Евро-5" Разрешенное отклонение
Бензин (мг/кг, не более) 10 150
Дизельное топливо (мг/кг, не более) 10 350

"Для владельцев современных иномарок это плохие новости. Сера в таких концентрациях убивает топливную аппаратуру и датчики кислорода за несколько заправок", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Последствия для системы и автовладельцев

Биржевой сектор уже отыгрывает дефицит: продажи бензина на Петербургской бирже упали на 12,4% с начала года. Смягчение техрегламента — это попытка задействовать резервы тех НПЗ, которые физически не могут обеспечить глубокую очистку. Однако даже этот шаг не гарантирует наполнения баков. Малые заводы зачастую не дотягивают даже до "Евро-3", а логистические затыки на железной дороге блокируют своевременный подвоз ресурса в проблемные точки.

"Любое искусственное сдерживание цен при дефиците ресурса ведет к деградации качества. Мы наблюдаем классический перегрев, где экология приносится в жертву физическому наличию товара", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Разрешение на использование повышенных долей монометиланилина и этанола в бензине — еще один сигнал к упрощению технологических цепочек. Рынок переходит в режим выживания, где прозрачность администрирования важнее эстетики выхлопа. Глобальная задача регулятора — не допустить топливного паралича, даже если за это придется платить сокращением ресурса двигателей частного автопарка.

Ответы на популярные вопросы о качестве топлива

Как узнать, какое топливо на заправке — настоящее "Евро-5" или "суррогат" по новым правилам?

Юридически оба вида маркируются как "Евро-5", так как действуют официальные государственные отклонения. Потребитель может затребовать паспорт качества на АЗС, где указано фактическое содержание серы.

Повлияет ли это на стоимость литра бензина?

Меры направлены на сдерживание цен через увеличение предложения. Без расширения нормативных рамок дефицит неизбежно разогнал бы ценники выше инфляции.

Безопасно ли заправлять старые отечественные автомобили таким топливом?

Для техники старых экологических классов (до Евро-3 включительно) данное топливо не представляет угрозы, так как их двигатели изначально проектировались под такие концентрации примесей.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Провал сценария в Керченском проливе: единогласное решение судей пяти стран изменило статус моря
Юг
Провал сценария в Керченском проливе: единогласное решение судей пяти стран изменило статус моря
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Последние материалы
Один стакан этого средства спасет пионы от слабых стеблей и блеклых лепестков в июне
От теплицы до журнального столика: 10 идей для дачи с использованием оконных рам
Маленькие спутники больше не смотрят на Землю: новый двигатель дал им путёвку в дальний космос
"Он. Она. Окно…": Театр Всеволода Шиловского под финал сезона дважды покажет известную комедию
Секретный язык кошек: 5 ароматов, которые заставляют вашего питомца нервничать
Всего 10 коржей и одна ночь ожидания: этот торт считают королем домашних десертов
Москва под мощнейшим ударом: падение обломков на энергообъект спровоцировало экстренные меры
Мирное соглашение Трампа треснуло: Нетаньяху пообещал пойти на крайние меры против воли США
Верный способ побороть бессонницу: привычный плод из супермаркета заменит аптечные препараты
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.