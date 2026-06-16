Топливный шок в регионах: правительство нашло способ избежать пустых АЗС ценой ресурса машин

Макроэкономическая стабильность требует оперативных, а иногда и жестких регуляторных адаптаций. В условиях разбалансировки спроса и предложения на внутреннем рынке кабмин активировал механизм технологического послабления. Ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) официально разрешено выпускать в оборот бензин и дизель с экологическими характеристиками уровня "Евро-3", маркируя их при этом как "Евро-5". Это необходимое решение для купирования локальных дефицитов в регионах с перегретым спросом.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка авто

Логика маневра: техрегламент против дефицита

Администрирование топливного рынка сегодня напоминает тонкую настройку сложного механизма в условиях тряски. Изначально мера по смягчению требований была принята еще осенью 2025 года как временный демпфер. Однако в мае 2026 года правительство пролонгировало действие постановления. Право на выпуск топлива с отклонениями получили предприятия, имеющие свидетельства о регистрации операций по переработке нефтяного сырья (ст. 179.7 НК РФ) и соглашения с Минэнерго о модернизации мощностей.

"Это вынужденная инъекция ликвидности в товарной форме. Мы выбираем между риском ускоренного износа катализаторов и риском пустых АЗС в разгар сезона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Минэнерго обязано ежемесячно мониторить объемы и технологии производства такого суррогата. Важное институциональное ограничение: топливо "пониженного класса" запрещено к вывозу за пределы РФ, оно предназначено исключительно для тушения "пожаров" на внутреннем периметре, в том числе в Крыму и Татарстане, где ранее фиксировались лимиты на отпуск в одни руки.

Цифры износа: что попадет в баки

Разрыв между текущим стандартом и разрешенным допуском выглядит как пропасть. Инженерная реальность такова: содержание серы — ключевого врага современных двигателей — в новом "разрешенном" бензине может быть в 15 раз выше нормы. Если "Евро-5" ограничивает серу планкой в 10 мг/кг, то новые правила вежливо отодвигают ее до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизеля.

Показатель (содержание серы) Стандарт "Евро-5" Разрешенное отклонение Бензин (мг/кг, не более) 10 150 Дизельное топливо (мг/кг, не более) 10 350

"Для владельцев современных иномарок это плохие новости. Сера в таких концентрациях убивает топливную аппаратуру и датчики кислорода за несколько заправок", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Последствия для системы и автовладельцев

Биржевой сектор уже отыгрывает дефицит: продажи бензина на Петербургской бирже упали на 12,4% с начала года. Смягчение техрегламента — это попытка задействовать резервы тех НПЗ, которые физически не могут обеспечить глубокую очистку. Однако даже этот шаг не гарантирует наполнения баков. Малые заводы зачастую не дотягивают даже до "Евро-3", а логистические затыки на железной дороге блокируют своевременный подвоз ресурса в проблемные точки.

"Любое искусственное сдерживание цен при дефиците ресурса ведет к деградации качества. Мы наблюдаем классический перегрев, где экология приносится в жертву физическому наличию товара", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Разрешение на использование повышенных долей монометиланилина и этанола в бензине — еще один сигнал к упрощению технологических цепочек. Рынок переходит в режим выживания, где прозрачность администрирования важнее эстетики выхлопа. Глобальная задача регулятора — не допустить топливного паралича, даже если за это придется платить сокращением ресурса двигателей частного автопарка.

Ответы на популярные вопросы о качестве топлива

Как узнать, какое топливо на заправке — настоящее "Евро-5" или "суррогат" по новым правилам?

Юридически оба вида маркируются как "Евро-5", так как действуют официальные государственные отклонения. Потребитель может затребовать паспорт качества на АЗС, где указано фактическое содержание серы.

Повлияет ли это на стоимость литра бензина?

Меры направлены на сдерживание цен через увеличение предложения. Без расширения нормативных рамок дефицит неизбежно разогнал бы ценники выше инфляции.

Безопасно ли заправлять старые отечественные автомобили таким топливом?

Для техники старых экологических классов (до Евро-3 включительно) данное топливо не представляет угрозы, так как их двигатели изначально проектировались под такие концентрации примесей.

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