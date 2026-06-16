Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания

Российские агрокластеры фиксируют перераспределение долей между отечественной и зарубежной продукцией за период с 2016 по 2025 год. Наиболее выраженные структурные сдвиги произошли в сегменте овощей закрытого грунта.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы и помидоры

Руководитель отдела аналитики и мониторинга "Фуд Сити" Ксения Малиновская сообщила Газете.Ru, что если девять лет назад практически пятая часть огурцов поступала из-за границы, то к 2025 году импорт сократился до 10%. Важно, что география поставок охватила свыше полусотни российских регионов вместо прежних семнадцати.

Сектор листовых салатов продемонстрировал еще более впечатляющие показатели: доля собственного производства увеличилась с 29% до 96%. При этом натуральный объем поставок вырос с 5 до 9 тыс. тонн, причем ключевым поставщиком выступает Московская область.

Схожая положительная динамика наблюдается в категории корнеплодов. Волгоградская, Астраханская, Ростовская области и Краснодарский край обеспечили рост поставок моркови с 9 до 32 тыс. тонн, а репчатого лука — с 13 до 44 тыс. тонн.

"Наращивание объемов отечественной сельхозпродукции — это не просто импортозамещение, а системный переход агропромышленного сектора к полной автономности, где ключевую роль играют долгосрочные инвестиции в логистику и современные тепличные комплексы", - отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку продовольствия Алексей Фирсов.

Рост самообеспеченности и развитие производства

Российские аграрии кратно увеличили поставки картофеля, капусты и редких овощных культур вроде лука-порея. Сезонность перестала быть фактором доминирования иностранных поставщиков: теплые летние месяцы сегодня полностью закрываются внутренними ресурсами.

Заметные успехи достигнуты и в других направлениях продовольственной корзины. В животноводстве наблюдается активное развитие аквакультуры, включая производство форели и осетровых в Карелии и Мурманской области.

Пищевая промышленность также адаптировалась к запросам потребителей, освоив выпуск сложных видов сыров — от твердых выдержанных сортов до бурраты. Компании перешли на промышленные масштабы в изготовлении хамона и сыровяленых деликатесов.

Малиновская подчеркнула, что качество локальных продуктов полностью сопоставимо с импортными аналогами, что стимулирует устойчивый спрос на продукцию отечественного производства.

Ответы на популярные вопросы о рынке продуктов

Насколько выросла доля отечественного картофеля?

Объемы поставок увеличились с 30 до 108 тыс. тонн, в результате чего доля российского картофеля на рынке достигла 70%.

Почему летний сезон больше не зависит от импорта?

Масштабное расширение тепличных мощностей и развитие региональных агрокластеров позволили полностью покрывать спрос за счет собственных ресурсов в течение всего года.

Какие виды сыров начали производить российские предприятия?

Ассортимент пополнился выдержанными твердыми сырами, моцареллой, бурратой и сырами с плесенью высокого качества.

Какие регионы являются лидерами по поставкам лука и моркови?

Основные объемы овощей обеспечивают Волгоградская, Астраханская, Ростовская области и Краснодарский край.

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