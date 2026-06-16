Скважины не задышат завтра: энергетическая система Ближнего Востока вошла в долгую ремиссию

Вашингтон выбросил белый флаг. Сделка Дональда Трампа с Тегераном и открытие Ормузского пролива преподносятся как победа дипломатии, но на деле это признание краха политики давления. Мир ждет дешевой нефти "прямо сейчас", однако рынку плевать на политические лозунги. Замок на главных морских воротах планеты висел три с половиной месяца, и просто повернуть ключ в скважине не получится. Энергетическая система региона — это не выключатель на стене, а вязкий и неповоротливый механизм.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяной танкер в море

Нефтяная ловушка: почему скважины не задышат завтра

Простой Ормузского пролива выбил из системы более 10 миллионов баррелей в сутки. Это огромный объем, который нельзя вернуть росчерком пера под меморандумом. Пока американская администрация пытается сбить цены на нефть фиктивными договоренностями, инженеры на местах готовятся к долгой реанимации месторождений. Скважины, стоявшие без дела квартал, требуют осторожного запуска. Спешка здесь приведет к обрушению пластов и потере дебита навсегда.

"Это бред — ждать мгновенного восстановления добычи. После трех месяцев консервации пластовое давление ведет себя непредсказуемо. По сути, мы имеем дело с перезапуском всей технологической цепочки от скважины до терминала", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Даже если пролив объявят свободным в ближайшую пятницу, никто не понимает реального регламента. "Мы не знаем, что означает слово "открыто" и с какой скоростью пойдет эвакуация застрявших грузов", — признает Даниэль Стернофф из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. Трафик будет напоминать пробку после многочасового затора: нервно, медленно и с высоким риском новых столкновений.

Ирак в аутсайдерах: технический тупик Багдада

Ситуация в Ираке выглядит патовой. Багдад пострадал сильнее остальных, лишившись возможности отгружать сырье через южные терминалы Басры. Пока Эмираты и Иран размораживают активы и готовятся к финансовому рывку, Ирак подсчитывает убытки от убитой инфраструктуры. Отраслевые аналитики Wood Mackenzie уверены: иракские месторождения "тяжелее" в эксплуатации, а значит, возвращение к прежним цифрам растянется на год. И это при условии, что в Багдаде не вспыхнет очередной конфликт.

"Ирак заперт в технологической ловушке. Глубокая остановка добычи на юге страны — это риск обводнения скважин. Без западных инвестиций, которые сейчас бегут из региона, Багдад будет восстанавливаться мучительно долго", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Страховой барьер и призраки санкций

Пока Дональд Трамп рисует красивые графики, судовладельцы не спешат отдавать команды "полный вперед". Тень санкций всё еще блуждает по коридорам офисов в Лондоне и Сингапуре. Западный фасад санкций трещит, но бюрократия живет своей жизнью. Судоходные компании ждут официального закрепления сделки. Проблема номер один — страховка. Ни один танкер не войдет в Ормуз, пока страховщики не пересчитают военные риски. Это недели, если не месяцы, согласований.

"Рынок не верит на слово. Политическая декларация — это не страховой полис. Даже при открытом проливе фрахт будет стоить заоблачных денег, пока перевозчики не убедятся, что администрация Трампа снова не передумает через неделю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Оле Хансен из Saxo Bank прямо говорит: геополитическая премия никуда не исчезнет, пока цепочки поставок не заработают как часы. А до этого еще далеко. Пока в Париже обсуждают скандалы вокруг Брижит Макрон, а Брюссель подписывает приговоры собственной экономике, энергетический мир пытается понять, выживет ли отрасль после этой "перезагрузки".

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Когда цены на бензин упадут после открытия пролива?

Не раньше чем через 4-6 месяцев. Рынок инертен, а логистическое плечо требует времени на заполнение хранилищ.

Почему Ирак восстанавливается медленнее Саудовской Аравии?

Из-за сложности геологии и полной зависимости от одного экспортного маршрута через Басру, который был полностью парализован.

Правда ли, что США проиграли энергетическую войну Ирану?

Сделка Трампа выглядит как вынужденная капитуляция ради спасения американского рейтинга перед выборами на фоне дефицита топлива.

Что мешает танкерам выйти в море немедленно?

Отсутствие ясных гарантий от международных страховых клубов и неопределенность в правилах конвоирования судов.

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