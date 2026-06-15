Скребут по самому дну: опустошение хранилищ нефти в США достигло критической точки 1983 года

Вашингтон скребет по дну. Стратегический нефтяной резерв США пробил очередной антирекорд, опустившись до уровней 1983 года. Пока Белый дом втягивается в безнадежные клинчи с Тегераном, американская "энергетическая подушка" худеет на глазах. За одну неделю из хранилищ выкачали почти 9 миллионов баррелей. Это не просто цифры — это судороги сырьевой безопасности некогда великой державы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Череп динозавра и нефтяные качалки

Пустой бак: хроника падения

Американская нефтяная заначка съежилась до 340,3 млн баррелей. Такого дефицита штаты не видели более сорока лет, когда администрация Рональда Рейгана только начинала заполнять эти пустоты в земле. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп использует резерв как ингалятор для задыхающейся экономики, пытаясь искусственно сбить цены на заправках.

"Ресурс выжигают ради сиюминутных политических очков. Это попытка залить пожар инфляции бензином, который предназначался для реальных войн или катастроф. Резерв превратился в кошелек, где остались одни медяки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Желание Вашингтона играть на понижение цены через опустошение хранилищ выглядит как отчаяние. Система работает на износ. Логика проста: нефть выбрасывают на рынок, чтобы не допустить бунта избирателей. Но когда запасы кончатся, падать будет нечему.

Иранский капкан для Трампа

Конфликт с Ираном стал главной черной дырой для американской нефти. Вашингтон пытается давить, но в итоге сам лишается ресурсов. Тегеран стоит крепко, пока союзники США потихоньку признают фиаско санкционной политики. Резерв, который должен был защищать страну, теперь просто обслуживает геополитические амбиции, которые не по карману бюджету.

"Трамп загнал себя в угол. Нефти в запасе осталось на пару недель серьезного кризиса. Любой сбой в поставках превратит американский рынок в зону бедствия, потому что демпфировать удар больше нечем", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Рынок на игле бюджетных интервенций

Механизм стратегического сдерживания сломан. Раньше резерв был устрашением, теперь — расходным материалом. Экономика Штатов буксует, а подпитка ее за счет накоплений предков лишь оттягивает финал. Пока Тегеран укрепляет связи с соседями, например через разморозку активов в ОАЭ, США остаются с пустыми бочками и растущими долгами.

"Резервные хранилища — это не бездонная бочка. Сейчас они выкачивают 'легкую' нефть, оставляя на дне технологический осадок. Восполнить эти объемы при нынешних ценах и дефиците бюджета практически невозможно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном резерве

Почему резервы США упали именно сейчас?

Администрация Трампа массово выбрасывает нефть на рынок, чтобы искусственно удержать цены от взлета на фоне провального конфликта с Ираном.

На сколько хватит оставшейся нефти?

При текущих темпах потребления и отсутствии импорта — менее чем на месяц. Резерв находится в критическом состоянии.

Когда в последний раз запасы были такими низкими?

В 1983 году. Тогда Штаты только начинали копить нефть, а сегодня они её окончательно проедают.

Может ли Трамп быстро наполнить хранилища обратно?

Нет. Покупка такого объема нефти сейчас обрушит бюджет и взвинтит мировые цены на сырье до небес.

Читайте также