Экология принесена в жертву: Пекин пошел на отчаянный шаг ради спасения своей экономики

Китай развертывает масштабную инфраструктуру по производству синтетического жидкого топлива из угля в автономном районе Внутренняя Монголия. На фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке и рисков перебоев в поставках через Иран, Пекин форсирует создание крупнейшей в стране базы углехимии. Несмотря на высокую экологическую нагрузку и значительные выбросы CO₂, приоритетом для КНР становится энергетическая безопасность: замещение дорогой импортной нефти собственным дешевым углем уже позволяет покрывать около 6% потребностей страны в углеводородном сырье.

Фото: commons.wikimedia.org by Studio Incendo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Китая

Стратегия выживания: почему уголь заменяет нефть

Внутренняя Монголия, обеспечивающая более четверти всей добычи угля в Китае (около 1,28 млрд тонн ежегодно), трансформируется из сырьевого придатка в технологический хаб. В городе Ордос началось строительство промышленного кластера стоимостью 22,1 млрд юаней. Основная задача проекта — конвертация твердого топлива в олефины, газ и жидкие нефтепродукты. Это решение продиктовано не только избытком внутреннего ресурса, но и необходимостью страхования от внешних шоков. В условиях нестабильности в Персидском заливе зависимость от танкерных поставок становится критической уязвимостью для второй экономики мира.

"Перевод угля в жидкую фазу — процесс сложный и капиталоемкий, однако для Китая это вопрос не только коммерции, но и суверенитета. При текущих ценах на нефть и наличии колоссальной сырьевой базы в Ордосе подобные заводы позволяют стабилизировать внутренние цены на пластики и компоненты топлива", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экологический компромисс и "зеленый" водород

Ключевым препятствием для развития углехимии остается колоссальный "углеродный след". Процесс выделяет в разы больше углекислого газа, чем традиционная нефтепереработка. Власти Китая пытаются сгладить противоречие за счет интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Сейчас 53% установленных мощностей в регионе приходятся на чистую энергетику. План Пекина подразумевает использование "зеленого" водорода, полученного от солнечных и ветряных станций, для нужд угольных заводов, что должно частично снизить общую токсичность производства.

"Мы наблюдаем попытку усидеть на двух стульях: формально соблюдать климатическую повестку, развивая ВИЭ, и одновременно расширять грязные производства ради промышленного роста. Внедрение водородных технологий в углехимию — это попытка легализовать дальнейшее сжигание ископаемого топлива в глазах мирового сообщества", — предположил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экономический эффект: рентабельность на фоне кризиса

Рост прибыли китайских углехимических предприятий в 2024 году наглядно демонстрирует эффективность модели. Пока мировые цены на углеводороды лихорадит, заводы во Внутренней Монголии работают на дешевом местном сырье, что дает им фору перед конкурентами, зависящими от Brent или Urals. Запуск новых мощностей на 800 тысяч тонн олефинов в год существенно укрепит позиции Китая на рынке полимеров. Однако эксперты предупреждают, что такое планирование крупных сумм в угольные активы может создать долгосрочные финансовые риски, если мировые экологические нормы ужесточатся.

"Рентабельность угольных проектов в Китае сегодня аномально высока из-за дисконта на внутренний уголь по сравнению с мировым нефтяным рынком. Но инвесторам стоит учитывать, что такие вложения окупаются десятилетиями, а за это время тарифное регулирование в сфере экологии может измениться кардинально", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект Инвестиции 22,1 млрд юаней в Ордос Создание крупнейшей в мире базы по производству синтетического пластика и газа Замещение 6% импорта нефти и газа Повышение энергетической автономности Китая и снижение давления на валютные резервы Доля ВИЭ во Внутренней Монголии (53%) Частичная компенсация выбросов CO₂ при производстве топлива из угля

Ответы на популярные вопросы о переработке угля в Китае

Зачем превращать уголь в нефть, если это дороже? Основная причина — национальная безопасность. В случае блокады морских путей или конфликта на Ближнем Востоке Китаю необходим собственный источник жидкого топлива, даже если его себестоимость выше, чем у добываемой традиционным способом нефти. Правда ли, что это производство сильно вредит экологии? Да, углехимия считается одной из самых "грязных" отраслей из-за огромных выбросов парниковых газов. Пекин пытается решить проблему с помощью технологий улавливания углерода и использования возобновляемой энергии в техпроцессах. Как это повлияет на обычного потребителя в Китае? Стабильное собственное производство гарантирует отсутствие дефицита топлива и пластмасс, что удерживает цены на готовую продукцию и логистику внутри страны в условиях турбулентности мирового рынка. Будут ли другие страны строить такие заводы? Это выгодно только государствам с огромными запасами дешевого угля и дефицитом собственной нефти. Кроме Китая, подобные технологии развивают ЮАР и Индия, но в Европе и США от них отказываются из-за жестких климатических норм.

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