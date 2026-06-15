Генпрокуратура пришла в ЖКХ: вскрылись схемы скрытого обогащения в 84 регионах страны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Генпрокуратурой вскрыла масштабные финансовые нарушения в сфере ЖКХ. Проверки тарифной сетки на тепло и воду охватили 84 региона страны, и в 77% из них зафиксированы серьезные отклонения от закона. Речь идет не только о процедурных ошибках, но и о миллиардах рублей "лишних" денег, которые ресурсоснабжающие организации необоснованно взимали с потребителей, игнорируя при этом обязательства по модернизации сетей.

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Итоги ревизии: где осели миллиарды

В ходе масштабного аудита ведомства обнаружили в тарифах 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств. Эти деньги фактически были переплачены гражданами и бизнесом. ФАС выставила жесткий ультиматум: до 1 октября 2026 года компании обязаны направить эти ресурсы на инвестиционные программы по обновлению труб и котельных. В противном случае ведомство просто исключит эти суммы из платежек, снизив конечную стоимость услуг.

"Тарифный аудит — это не просто поиск арифметических ошибок, а способ заставить компании работать на качество инфраструктуры. Если деньги заложены в квитанцию, они должны идти в землю в виде новых труб, а не на счета собственников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Артём Рябов.

Отдельный блок проверок затронул электроэнергетику. За второе полугодие 2025 года контролеры уже выдали 62 предписания. В итоге из тарифов планируют вычеркнуть еще 6,59 млрд рублей, которые ресурсоснабжающие организации не смогли подтвердить реальными расходами. Нередко такие средства пытаются "спрятать" под видом сомнительных консультационных услуг или завышенных административных трат.

Незаконное использование госимущества

Главным системным нарушением стала передача государственного имущества (котельных, насосных станций, сетей) частным операторам без проведения торгов. Контролеры выявили 801 подобное решение в 65 субъектах РФ. Без конкурсных процедур в отрасль заходили компании, которые не планировали вкладываться в долгосрочное развитие. Это прямой путь к росту аварийности и износу оборудования.

"Когда имущество передается "своим" компаниям без торгов, исчезает инвестиционная составляющая. Государство теряет контроль над состоянием фондов, а потребитель получает риск внезапных отключений из-за отсутствия ремонтов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

ФАС установила крайний срок для исправления ситуации — 1 января 2027 года. К этой дате все регионы должны привести управление имуществом в соответствие с законом. Те, кто привык работать по непрозрачным схемам, рискуют лишиться права на эксплуатацию объектов. Внедрение четких механизмов контроля важно не менее, чем программы долгосрочных сбережений для частных лиц, так как стабильность ЖКХ напрямую влияет на инфляцию.

Что будет с тарифами после проверок

Результаты инспекции должны привести к стабилизации платежей. Вывод необоснованных трат из расчетной базы замедлит рост цен на коммунальные услуги в будущем. Однако важнее то, что деньги останутся в отрасли, но сменят целевое назначение: с прибыли компаний на реальную модернизацию. Часто непрозрачность тарифов становится такой же скрытой угрозой для семейного бюджета, как и забытая зарплатная карта после увольнения, по которой банк продолжает списывать комиссии. Источник издание ТАСС.

"Обнаружение 10 миллиардов необоснованных рублей в тарифах — это серьезный сигнал регуляторам. Это означает, что контроль на местах был формальным и требует полной перезагрузки методологии проверки заявок коммунальщиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Выявленное нарушение / показатель Экономический эффект и последствия Лишние 4 млрд руб. в тарифах ЖКХ Обязательное вложение в ремонт сетей или снижение тарифа для граждан Передача имущества без торгов Аннулирование сделок, обновление планов-графиков управления госсобственностью 6,59 млрд руб. в электроэнергетике Исключение необоснованных трат из платежных квитанций потребителей

Ответы на популярные вопросы о проверках тарифов ЖКХ

1. Как обычный житель может узнать, не завышен ли тариф в его доме?

Проверить установленный тариф можно на сайте региональной службы по тарифам или в ГИС ЖКХ. Если выявленные ФАС нарушения касаются вашего региона, перерасчет должен произойти автоматически при корректировке инвестпрограмм или тарифов на следующий период. 2. Что произойдет, если компания не потратит 4 млрд на трубы до 1 октября?

Размер изъятых средств будет вычтен из тарифной выручки организации. Для жителей это может означать временную "заморозку" или снижение платежа по конкретной статье (тепло или вода) за счет возврата необоснованно полученной прибыли. 3. Почему имущество передавали без торгов и чем это опасно?

Это часто делалось для поддержки местных операторов в обход конкуренции. Опасность в том, что такие компании не имеют обязательств по инвестициям, что ведет к быстрому обвешанию сетей и росту числа аварий зимой. 4. Влияют ли эти проверки на общую инфляцию в стране?

Да, стоимость услуг ЖКХ — одна из базовых составляющих инфляции. Исключение миллиардов необоснованных рублей помогает удерживать рост цен в рамках прогнозов и защищает покупательную способность доходов граждан.

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