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Миниатюрные аксессуары для оплаты: привычка превращает повседневный гаджет в дыру в бюджете

Экономика » Финансы
умный браслет
Фото: Openverse by yagisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
умный браслет

Миниатюрные NFC-устройства, такие как платежные стикеры, кольца и браслеты, стали привычной альтернативой банковским картам и смартфонам. Эти аксессуары позволяют совершать покупки в одно касание, освобождая владельца от необходимости носить с собой кошелек или следить за зарядом мобильного телефона.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что за удобством скрываются новые угрозы, а требования к безопасности таких гаджетов должны быть не менее строгими, чем при работе с наличными средствами. Технология NFC, используемая в стикерах и украшениях, защищена от удаленного перехвата сигнала, однако физическая утеря аксессуара становится серьезным вызовом.

Как отмечает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, на которого ссылается ИА RuNews24.ru, стикеры имеют свойство отклеиваться, а браслеты и кольца со временем перестают ощущаться на теле, что делает их легкой добычей для злоумышленников. В отличие от смартфона, который часто защищен биометрией, подобные устройства после кражи позволяют совершать покупки без подтверждения пин-кодом в пределах установленных лимитов.

"Популярность бесконтактных аксессуаров требует от граждан повышенной дисциплины. Люди часто забывают, что кольцо или стикер — это функциональный аналог открытого кошелька, который преступник может беспрепятственно использовать до момента блокировки счета", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Защита средств и правильное обращение с носимыми гаджетами

Безопасность транзакций зависит от соблюдения базовых настроек владельцем устройства. Наличие пин-кода и установленные суточные лимиты расходов существенно снижают возможный ущерб при краже или потере гаджета. Более того, отсутствие на стикерах данных о номере карты и CVV-коде исключает кражу реквизитов для онлайн-покупок. Родители всё чаще выбирают такие системы для детей: привязка к отдельному счету ограничивает траты и скрывает основные реквизиты, что помогает контролировать переводы в реальном времени.

Ответы на популярные вопросы о платежных стикерах

Почему стикер считается уязвимым при потере?

В отличие от смартфона, стикер не требует идентификации владельца через FaceID или отпечаток пальца, поэтому до момента блокировки счета посторонний человек может совершать покупки до 1000 рублей.

Может ли мошенник дистанционно считать данные с кольца?

Технология NFC ограничивает радиус действия сигнала несколькими сантиметрами, поэтому дистанционное считывание данных с носимого устройства практически невозможно.

Как обезопасить себя при использовании стикеров?

Рекомендуется установить пин-код на операции, настроить лимиты ежедневных трат и оперативно отключать устройство через банковское приложение в случае пропажи.

Кому в первую очередь подходят платежные аксессуары?

Они удобны для детей и пожилых людей, так как позволяют совершать покупки без доступа к основной банковской карте, что повышает безопасность денежных средств.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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