Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост

Ситуация с заправками в Крыму и приграничных регионах нормализуется, туристический поток упал процентов на 10%, но восстанавливается.

Фото: https://unsplash.com by fr0ggy5 is licensed under Free Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой

Ситуация с обеспечением топливом в Крыму и приграничных регионах стала поводом для активных обсуждений в социальных сетях и СМИ. Пока одни пользователи публикуют кадры с очередями на заправках, официальные лица и местные жители говорят о локальном характере проблем.

Они пытаются оценить масштаб проблемы на основе личного опыта. В поселке Черноморское жительница Мария отметила, что бензин на некоторых АЗС есть, хотя некоторые знакомые и провели в очередях по несколько часов. В Ялте Татьяна зафиксировала нормальную ситуацию на рынках и парковках, подчеркнув отсутствие резкого скачка цен.

"Сегодня утром я шла на работу. На двух заправках был бензин. Вчера все мои знакомые, зять мой, все заправились тоже. Виталик, он правда простоял четыре часа в очереди, но он говорит: «Я и пришёл не утром»", — сообщает жительница пгт Черноморское Мария.

"Локальные перебои с горючим в туристических регионах часто связаны не с физическим отсутствием продукта, а с нарушением логистики или резким всплеском спроса в конкретных точках. Если заправки работают по спискам или с жесткими лимитами, это говорит о попытке властей избежать паники и распределить остатки равномерно, чтобы избежать полного коллапса на дорогах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Политик Олег Царёв, владеющий санаторием в Ялте, утверждает, что ситуация не критическая, несмотря на сообщения блогеров. Он сообщил, что загрузка его объекта упала с 92% до 82%. Для туристов, прибывших на машинах, организована система заправки через министерство туризма: по спискам выделяют по 20 литров топлива, чего достаточно для переезда через Крымский мост. Для «диких» туристов работает горячая линия с адресами ближайших АЗС и заправкам "по спискам". Дизельное топливо везде пока продаётся без ограничений.

Особенности снабжения топлива: Санатории получают горючее без ограничений, в то время как обычные водители сталкиваются с лимитами и очередями.

Оперштаб республики Крым подтвердил, что правила перевозки жидкостей через мост остаются прежними. Водителям разрешено везти в канистрах до 100 литров бензина или дизеля сверх того, что залито в бак. В Севастополе же ввели более жесткие меры: на восьми заправках с 10:00 бензин продают с лимитом 20 литров на машину, а заправка канистр полностью запрещена.

Регион/Город Статус топлива Цена (АИ-92) Особенности Севастополь В продаже (8 АЗС) — Лимит 20 л, канистры запрещены Мелитополь/Мариуполь Есть в наличии ~120 руб. (АЗС) Очереди на несколько часов Запорожская область Дефицит на АЗС 200–250 руб. (перекупы) Часть заправок на трассе закрыта Ростовская область Стабильно 74–75 руб. Очереди до 15 минут на границе

В Новороссии ситуация сложнее: в Мариуполе и Мелитополе топливо есть, но люди стоят в очередях часами. На трассе «Новороссия» закрылись некоторые заправочные станции. В Запорожской области цена на АИ-92 на официальных точках держится в районе 120 рублей, однако перекупщики забирают за литр по 200–250 рублей, предлагая заправку без очередей и ограничений по объему.

Главный риск: Рост цен на «сером» рынке топлива в приграничных зонах, где перекупщики завышают стоимость в два раза из-за закрытия официальных точек.

Можно ли везти бензин в канистрах через мост?

Да, нормы позволяют перевозить до 100 литров любых разрешенных жидкостей, включая топливо. Где сейчас проще всего заправиться?

По данным очевидцев, наиболее стабильная ситуация наблюдается в Ростовской области.

Анализ ситуации показывает, что разрыв в ценах между Ростовской областью и Запорожской достигает почти трех раз, что создаёт мощный стимул для спекуляций с горючим.

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