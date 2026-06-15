Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост

Ситуация с заправками в Крыму и приграничных регионах нормализуется, туристический поток упал процентов на 10%, но восстанавливается.
Ситуация с обеспечением топливом в Крыму и приграничных регионах стала поводом для активных обсуждений в социальных сетях и СМИ. Пока одни пользователи публикуют кадры с очередями на заправках, официальные лица и местные жители говорят о локальном характере проблем.
Они пытаются оценить масштаб проблемы на основе личного опыта. В поселке Черноморское жительница Мария отметила, что бензин на некоторых АЗС есть, хотя некоторые знакомые и провели в очередях по несколько часов. В Ялте Татьяна зафиксировала нормальную ситуацию на рынках и парковках, подчеркнув отсутствие резкого скачка цен.
"Сегодня утром я шла на работу. На двух заправках был бензин. Вчера все мои знакомые, зять мой, все заправились тоже. Виталик, он правда простоял четыре часа в очереди, но он говорит: «Я и пришёл не утром»", — сообщает жительница пгт Черноморское Мария.
"Локальные перебои с горючим в туристических регионах часто связаны не с физическим отсутствием продукта, а с нарушением логистики или резким всплеском спроса в конкретных точках. Если заправки работают по спискам или с жесткими лимитами, это говорит о попытке властей избежать паники и распределить остатки равномерно, чтобы избежать полного коллапса на дорогах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Политик Олег Царёв, владеющий санаторием в Ялте, утверждает, что ситуация не критическая, несмотря на сообщения блогеров. Он сообщил, что загрузка его объекта упала с 92% до 82%. Для туристов, прибывших на машинах, организована система заправки через министерство туризма: по спискам выделяют по 20 литров топлива, чего достаточно для переезда через Крымский мост. Для «диких» туристов работает горячая линия с адресами ближайших АЗС и заправкам "по спискам". Дизельное топливо везде пока продаётся без ограничений.
Особенности снабжения топлива: Санатории получают горючее без ограничений, в то время как обычные водители сталкиваются с лимитами и очередями.
Оперштаб республики Крым подтвердил, что правила перевозки жидкостей через мост остаются прежними. Водителям разрешено везти в канистрах до 100 литров бензина или дизеля сверх того, что залито в бак. В Севастополе же ввели более жесткие меры: на восьми заправках с 10:00 бензин продают с лимитом 20 литров на машину, а заправка канистр полностью запрещена.
|Регион/Город
|Статус топлива
|Цена (АИ-92)
|Особенности
|Севастополь
|В продаже (8 АЗС)
|—
|Лимит 20 л, канистры запрещены
|Мелитополь/Мариуполь
|Есть в наличии
|~120 руб. (АЗС)
|Очереди на несколько часов
|Запорожская область
|Дефицит на АЗС
|200–250 руб. (перекупы)
|Часть заправок на трассе закрыта
|Ростовская область
|Стабильно
|74–75 руб.
|Очереди до 15 минут на границе
В Новороссии ситуация сложнее: в Мариуполе и Мелитополе топливо есть, но люди стоят в очередях часами. На трассе «Новороссия» закрылись некоторые заправочные станции. В Запорожской области цена на АИ-92 на официальных точках держится в районе 120 рублей, однако перекупщики забирают за литр по 200–250 рублей, предлагая заправку без очередей и ограничений по объему.
Главный риск: Рост цен на «сером» рынке топлива в приграничных зонах, где перекупщики завышают стоимость в два раза из-за закрытия официальных точек.
Можно ли везти бензин в канистрах через мост?
Да, нормы позволяют перевозить до 100 литров любых разрешенных жидкостей, включая топливо.
Где сейчас проще всего заправиться?
По данным очевидцев, наиболее стабильная ситуация наблюдается в Ростовской области.
Анализ ситуации показывает, что разрыв в ценах между Ростовской областью и Запорожской достигает почти трех раз, что создаёт мощный стимул для спекуляций с горючим.
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Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.
Ситуация в Севастополе с лимитами в 20 литров указывает на попытку предотвратить массовый вывоз топлива в канистрах для дальнейшей перепродажи.