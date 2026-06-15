Заморозить деньги на годы или заработать сейчас? Эксперты раскрыли слабое место ПДС

Российский рынок накоплений готовится к преодолению психологической отметки: суммарные активы в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) в ближайшей перспективе могут составить один триллион рублей.

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Изменение финансового поведения граждан происходит на фоне обсуждения теневых рыночных процессов и стремления государства переориентировать население на стратегическое планирование бюджета. Экспертное сообщество фиксирует рост интереса к системе, где аккумулируются средства для формирования устойчивого денежного ресурса на десятилетия вперед.

Механизмы софинансирования и роль бизнеса

Основная концепция ПДС опирается на объединение финансовых ресурсов работника, работодателя и государства. Как сообщается на сайте MoneyTimes, участие бизнеса в наполнении счетов сотрудников может стать дополнительным драйвером системы, однако предприниматели пока не спешат брать на себя повышенную нагрузку.

Власти рассматривают разные сценарии развития, включая корпоративные пенсионные модели, способные укрепить социальную защищенность граждан.

"Когда деньги вкладываются на долгий срок, государство может распоряжаться ими с полной уверенностью, что их не придется возвращать, можно делать долгосрочные вложения в акции, инвестиционные проекты, уверенно можно выстраивать инвестиционную политику на долгие годы", — объяснил Игорь Николаев.

По словам Кравцова, подобные инструменты действительно важны для развития внутренней экономики, так как создают ресурс для масштабных проектов. Однако эксперт заметил, что текущая ситуация заставляет вкладчиков быть предельно осторожными при выборе горизонта планирования. Любые радикальные изменения в системе формирования капитала требуют детального разъяснения механизмов страхования и защиты от обесценивания.

Барьеры для массового перехода в ПДС

Несмотря на оптимистичные прогнозы по объему активов, реальный сектор сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны краткосрочных инструментов. Доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что высокая доходность обычных банковских депозитов и неопределенность сдерживают массовый приток капитала в длинные программы.

Желание регуляторов видеть быстрый рост вложений зачастую опережает готовность граждан замораживать средства на длительный срок без гарантии покрытия инфляционных издержек.

"Я считаю, что уверенность в значительной степени проистекает из того, что так хочется, чтобы их было больше. А объективных оснований не настолько появилось, чтобы действительно их стало больше. Это скорее желаемое, нет объективных оснований серьезных. Уровень неопределенности экономической достаточно высокий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Николаев подытожил, что опасения вкладчиков связаны с рисками обесценивания активов. Пока краткосрочные вклады приносят гарантированную и высокую прибыль здесь и сейчас, долгосрочные сбережения остаются продуктом для узкой категории лиц, нацеленных на крайне отдаленную перспективу. Успех программы будет зависеть от способности государства предложить условия, сопоставимые с текущими рыночными ставками по текущим счетам.

Ответы на популярные вопросы о долгосрочных сбережениях

Что такое ПДС простыми словами?

Это специальный сберегательный инструмент, позволяющий гражданам копить деньги при финансовой поддержке государства и работодателя для получения выплат через 15 лет или при выходе на пенсию.

Как государство помогает копить в этой программе?

Власти гарантируют софинансирование взносов в определенном лимите, а также обеспечивают повышенную страховку накоплений — до 2,8 млн рублей через Агентство по страхованию вкладов.

В чем главная сложность для системы сегодня?

Основной вызов — конкуренция с депозитами. Высокая ключевая ставка делает обычные вклады более выгодными в моменте, чем долгие программы сбережений.

Можно ли забрать деньги досрочно?

Без потери инвестиционного дохода и господдержки средства можно снять только в особых жизненных ситуациях, например, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

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