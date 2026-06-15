Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поездка в Абхазию может дорого обойтись: главные ловушки для приезжих туристов
Делали не так десятилетиями: секретный прием из СССР превращает коктейль в воздушный десерт мечты
Сырники больше не едят горячими: безумный рецепт, который превратит творог в пирожное
Семейную ипотеку готовят к перезапуску: низкий процент не спасет от главной проблемы
Финансовая подушка и новый старт: что нужно знать перед сменой работы, чтобы не прогореть
Ярче привычной базы, универсальнее трендов: эта юбка задержится в гардеробах надолго
Скрывать больше не получилось: один жест Марии Порошиной подтвердил тайный союз с Бойко
Нарицательное имя и розовые сопли: как защита семьи Тиммы ответила на новые откровения Седоковой
Ространснадзор берется за курьеров: кого накажут за ДТП и опасную езду в городах

Заморозить деньги на годы или заработать сейчас? Эксперты раскрыли слабое место ПДС

Экономика

Российский рынок накоплений готовится к преодолению психологической отметки: суммарные активы в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) в ближайшей перспективе могут составить один триллион рублей.

Копилка
Фото: pixabay.com by Tirelire_Avenue is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Изменение финансового поведения граждан происходит на фоне обсуждения теневых рыночных процессов и стремления государства переориентировать население на стратегическое планирование бюджета. Экспертное сообщество фиксирует рост интереса к системе, где аккумулируются средства для формирования устойчивого денежного ресурса на десятилетия вперед.

Механизмы софинансирования и роль бизнеса

Основная концепция ПДС опирается на объединение финансовых ресурсов работника, работодателя и государства. Как сообщается на сайте MoneyTimes, участие бизнеса в наполнении счетов сотрудников может стать дополнительным драйвером системы, однако предприниматели пока не спешат брать на себя повышенную нагрузку.

Власти рассматривают разные сценарии развития, включая корпоративные пенсионные модели, способные укрепить социальную защищенность граждан.

"Когда деньги вкладываются на долгий срок, государство может распоряжаться ими с полной уверенностью, что их не придется возвращать, можно делать долгосрочные вложения в акции, инвестиционные проекты, уверенно можно выстраивать инвестиционную политику на долгие годы", — объяснил Игорь Николаев.

По словам Кравцова, подобные инструменты действительно важны для развития внутренней экономики, так как создают ресурс для масштабных проектов. Однако эксперт заметил, что текущая ситуация заставляет вкладчиков быть предельно осторожными при выборе горизонта планирования. Любые радикальные изменения в системе формирования капитала требуют детального разъяснения механизмов страхования и защиты от обесценивания.

Барьеры для массового перехода в ПДС

Несмотря на оптимистичные прогнозы по объему активов, реальный сектор сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны краткосрочных инструментов. Доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что высокая доходность обычных банковских депозитов и неопределенность сдерживают массовый приток капитала в длинные программы.

Желание регуляторов видеть быстрый рост вложений зачастую опережает готовность граждан замораживать средства на длительный срок без гарантии покрытия инфляционных издержек.

"Я считаю, что уверенность в значительной степени проистекает из того, что так хочется, чтобы их было больше. А объективных оснований не настолько появилось, чтобы действительно их стало больше. Это скорее желаемое, нет объективных оснований серьезных. Уровень неопределенности экономической достаточно высокий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Николаев подытожил, что опасения вкладчиков связаны с рисками обесценивания активов. Пока краткосрочные вклады приносят гарантированную и высокую прибыль здесь и сейчас, долгосрочные сбережения остаются продуктом для узкой категории лиц, нацеленных на крайне отдаленную перспективу. Успех программы будет зависеть от способности государства предложить условия, сопоставимые с текущими рыночными ставками по текущим счетам.

Ответы на популярные вопросы о долгосрочных сбережениях

Что такое ПДС простыми словами?

Это специальный сберегательный инструмент, позволяющий гражданам копить деньги при финансовой поддержке государства и работодателя для получения выплат через 15 лет или при выходе на пенсию.

Как государство помогает копить в этой программе?

Власти гарантируют софинансирование взносов в определенном лимите, а также обеспечивают повышенную страховку накоплений — до 2,8 млн рублей через Агентство по страхованию вкладов.

В чем главная сложность для системы сегодня?

Основной вызов — конкуренция с депозитами. Высокая ключевая ставка делает обычные вклады более выгодными в моменте, чем долгие программы сбережений.

Можно ли забрать деньги досрочно?

Без потери инвестиционного дохода и господдержки средства можно снять только в особых жизненных ситуациях, например, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Садоводство, цветоводство
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Мир. Новости мира
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом Любовь Степушова
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Заходят в номер и теряют дар речи: телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Заходят в номер и теряют дар речи: телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Последние материалы
В Госдуме ответили на угрозы Германии: громкая бравада НАТО прикрывает слабые места Европы
Уволились и забыли про карту? Банк может тихо списывать деньги месяцами без предупреждения
Перед покупкой дома проверьте это немедленно: ошибка может стоить всего имущества
Она не смогла доказать свои слова: чем закончилось противостояние Виктории Бони и Авроры Кибы
Исповедь за чертой забвения: потерявший всё Кевин Спейси указал на истинное лицо современного мира
Экология больше не в приоритете: российские заводы получили право на опасный откат в прошлое
Хватит врать на всю страну: сестра Жанны Фриске разоблачила циничные манипуляции Шепелева
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Гордость советского экрана: культовая драма из СССР вошла в престижный список забытого кино
Всего одна кнопка на Госуслугах: как работающим родителям легко оформить возврат налогов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.