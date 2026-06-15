Родителям вернут тысячи рублей: названы условия новой налоговой выплаты для семей с детьми

Российские семьи получили доступ к новой мере финансовой поддержки — ежегодной налоговой выплате, фактически представляющей собой возврат части уплаченного НДФЛ. Программа ориентирована на работающих родителей, чей доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума на человека.

Фото: https://unsplash.com by Jakob Owens is licensed under Free Родители ведут ребенка за руки

Механизм налогового кешбэка

Система функционирует по принципу перераспределения налоговой нагрузки. Государство позволяет работающим родителям снизить эффективную ставку налога с 13% до 6%. Разница возвращается на счет налогоплательщика. Мера жестко регламентирована федеральным законом № 179-ФЗ, который ввел строгие фильтры для претендентов.

"Основная сложность для граждан заключается в строгом аудите семейных финансов. Любая серая зарплата или долги по алиментам автоматически закрывают доступ к выплате", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Для участия в программе заявитель должен соответствовать набору критериев:

Наличие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении).

Налоговое резидентство РФ и постоянное проживание в стране.

Наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ.

Среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.

Важно учитывать, что самозанятые и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе без уплаты НДФЛ исключены из программы. Вопросы учета долговой нагрузки и ипотечных платежей остаются ключевыми при оценке статуса малообеспеченности семьи.

Критерий Статус для выплаты Работающий по найму (НДФЛ) Подходит Самозанятый (НПД) Не подходит Задолженность по алиментам Отказ

Алгоритм оформления субсидии

Заявки принимает Социальный фонд России (СФР) в период с 1 июня по 1 октября. Процесс полностью цифровизирован: 99,9% граждан используют портал "Госуслуги". После передачи заявления ведомство запрашивает данные из налоговых органов и банков в рамках межведомственного взаимодействия.

"Алгоритмическая проверка данных в СФР минимизирует человеческий фактор. Система автоматически сопоставляет ФНС-данные и наличие исполнительных производств в ФССП", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Специалисты напоминают: за ошибки при подаче документов или попытки скрыть реальный доход предусмотрена ответственность. Жесткий контроль расходования госсредств стал стандартом для всех социальных программ.

Ответы на популярные вопросы

Может ли каждый родитель подать заявление отдельно?

Да. Выплата положена каждому родителю, если оба соответствуют установленным критериям. Взаимные правоотношения по алиментам должны быть урегулированы, а долги перед ФССП — отсутствовать.

Затронет ли выплата доходы прошлых лет?

Нет. Программа стартовала в 2026 году и распространяется на налоговый период, следующий за моментом введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

"Финансовое планирование домохозяйств стало критически важным навыком. Разрыв в уровне сбережений между семьями и одинокими гражданами продолжает расти", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

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