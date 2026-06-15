Уволились и забыли про карту? Банк может тихо списывать деньги месяцами без предупреждения

Увольнение разрывает связь между работником и корпоративным тарифом банка. Зарплатный проект — это оптовая закупка услуг работодателем. Как только отдел кадров вычеркивает фамилию из списков, банк лишается оптовой скидки и перекладывает издержки на плечи клиента. Карта не превращается в "тыкву" мгновенно, но ее содержание может стать токсичным для личного бюджета.

Фото: https://unsplash.com by CardMapr.nl is licensed under Free Пластиковая карта

Правила игры: что меняется в тарифе

Зарплатная карта — это обычный дебетовый пластик с корпоративной надстройкой. Основное различие заключается в "плательщике". Пока вы в штате, годовое обслуживание и СМС-пакеты оплачивает компания. После приказа об увольнении банк получает сигнал: клиент перешел в статус "свободного контрагента".

"Льготы по зарплатным проектам жестко привязаны к объему фонда оплаты труда. Когда приток средств от конкретного работодателя прекращается, банк включает стандартный режим. Институциональная логика проста: нет оборотов — платите за администрирование счета", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Система работает по инерции. Карта физически активна до конца срока действия. Однако скрытые комиссии могут начать "вымывать" остатки. Особенно опасно списание денег со спящих счетов, когда клиент годами не пользуется пластиком. Регуляторная среда требует от банков управления ликвидностью, и неактивные клиенты становятся для них балластом.

Опция Статус после увольнения Обслуживание Становится платным (от 150 руб/мес) Кэшбэк Снижается до базового уровня Ставки по вкладам Отменяются надбавки "для своих"

Когда пора закрывать счет

Держать карту "на всякий случай" — плохая стратегия. Если вы сменили работу и используете инструменты внутренних платежей от другого банка, старый пластик генерирует риски. Помимо комиссий, существуют угрозы кибербезопасности. Старые банковские приложения, установленные на смартфоне, могут стать мишенью для атак, если они не обновляются.

"Просто разрезать карту ножницами недостаточно. Счет остается открытым в системе. Если там предусмотрена комиссия, возникнет технический овердрафт — долг, на который накручиваются проценты. Это прямая дорога в кредитную кабалу", — объяснил Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Банки часто предлагают трансформировать зарплатный инструмент в накопительные счета или гибридные продукты. Это способ удержать клиента. Если ставка по остатку перекрывает стоимость обслуживания, карту можно оставить как резервную. Но помните о вирусных атаках через ПО: неиспользуемые банковские профили — слабое звено в цифровой защите.

"Держите в уме лимиты по количеству открытых счетов. Регуляторы обсуждают ограничения, и "мертвые" зарплатные карты могут помешать одобрению новой ипотеки или кредита. Чистите финансовое пространство вовремя", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Перед закрытием проверьте наличие забытых средств. Поиск активов может быть сложным процессом, особенно если речь идет о наследовании вкладов или старых счетах. Убедитесь, что все минимальные платежи погашены. Только после этого подавайте заявление в банк.

Ответы на популярные вопросы

Заблокирует ли банк карту, если я уволюсь по собственному желанию?

Нет. Карта принадлежит вам как физическому лицу. Банк лишь изменит тариф обслуживания с корпоративного на розничный.

Как узнать, сколько теперь я буду платить за карту?

Информация о тарифе обычно обновляется в мобильном приложении через 1-2 месяца после увольнения. Надежнее запросить выписку по тарифному плану в чате поддержки.

Могу ли я получать зарплату на старую карту на новом месте работы?

Да. По закону выбор банка остается за работником. Сообщите реквизиты в новую бухгалтерию. Но льготы как участника "нового" зарплатного проекта вы получите только после подписания договора вашей новой компанией с этим банком.

Нужно ли платить за закрытие счета?

Обычно закрытие расчетного счета бесплатно. Однако банк потребует погасить все задолженности по обслуживанию и СМС-пакетам за прошлые периоды.

Читайте также