Увольнять нельзя помиловать: российские компании пошли на крайние меры ради сохранения штата

Российские работодатели вынуждены сохранять в штате неэффективных специалистов еще два-четыре года, чтобы сдержать острый кадровый голод. Ситуация на рынке труда достигла критической точки, когда поиск новой команды обходится предприятиям значительно дороже, чем содержание "слабого" звена.

По мнению доктора экономических наук Юрия Шедько, текущая кадровая политика является вынужденным ответом на структурный дисбаланс, а не устойчивой корпоративной нормой. Страх перед невозможностью найти замену, высокие затраты на адаптацию новичков и риски длительных судебных разбирательств заставляют компании удерживать даже тех, чьи показатели далеки от стандартов, пишет Газета.Ru.

Этот "кадровый балласт" создает серьезные перекосы: на плечи наиболее продуктивных 20-30% сотрудников ложится работа за менее квалифицированных коллег. Такая нагрузка ведет к быстрому выгоранию лидеров, которые, к слову, чаще задумываются о том, как правильно выстраивать свой пенсионный капитал и обеспечивать легальные доходы.

"Накопившееся напряжение в коллективах чревато оттоком самых ценных кадров, так как амбициозные специалисты обычно не готовы терять в заработке из-за чужих ошибок. В итоге страдают бизнес-процессы, а карьерные лифты внутри компании перестают функционировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Последствия "кадрового балласта" для экономики

Для молодых и талантливых сотрудников среда, где низкая личная эффективность не влечет негативных последствий, становится токсичной. В такой обстановке профессионалы предпочитают уходить туда, где вклад каждого будет справедливо вознагражден руководством.

Эксперты подчеркивают, что если подобный подход сохранится на длительный период, компании могут окончательно привыкнуть к заниженным стандартам эффективности, что замедлит рост зарплат и ухудшит качество корпоративного управления.

Ситуация осложняется еще и дефицитом управленцев, умеющих профессионально работать с эффективностью команд. Если бизнес не научится грамотно фильтровать сотрудников, компании рискуют потерять костяк коллектива.

Тем, кто столкнулся с ущемлением прав в таких условиях, стоит помнить, что даже при затянувшихся кадровых войнах закон остается на стороне прозрачности отношений, как это скоро будет реализовано в формате, когда судебные извещения онлайн станут стандартной практикой взаимодействия с государством.

Ответы на популярные вопросы о кадровом дефиците

Почему работодатели не увольняют слабых сотрудников?

Компании боятся рисков, связанных с длительным поиском замены и высокой стоимостью онбординга новых специалистов в условиях нехватки кадров.

Чем опасна "неэффективная команда" для бизнеса?

Перегрузка активных сотрудников ведет к выгоранию, увольнению лучших специалистов и деградации системы управления внутри всей компании.

Станет ли такая политика новой нормой?

Эксперты называют это вынужденной мерой, которая должна исчезнуть по мере нормализации рынка труда, но предупреждают об угрозе закрепления низких стандартов.

Что делать амбициозным сотрудникам в таких компаниях?

При стагнации условий труда и отсутствии оценки личного вклада специалисты чаще выбирают смену работодателя для получения карьерного роста.

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