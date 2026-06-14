Три дня без цифры: сколько наличных нужно держать под подушкой, чтобы не остаться у разбитого корыта

Российские финансовые аналитики зафиксировали смену потребительской парадигмы: гражданам рекомендуют сформировать существенный запас наличных денег. Главным стимулом для возврата к "бумажникам" стала критическая уязвимость цифровых платежных систем перед техническими сбоями и кибератаками. В условиях, когда мобильные приложения банков и терминалы в магазинах могут отключиться в любой момент, физические банкноты остаются единственным гарантированным платежным инструментом для покупки продуктов и медикаментов.

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Цифровой паралич и риски блокировок

Основная угроза для безналичных расчетов сегодня кроется в технической плоскости. Хакерские нападения на банковские шлюзы или аварии на магистральных линиях связи провайдеров мгновенно превращают смартфон и пластиковую карту в бесполезный кусок пластика. В такие периоды даже Система быстрых платежей (СБП) перестает функционировать, оставляя покупателя без возможности оплатить товары первой необходимости.

"Технологическая инфраструктура банков постоянно находится под давлением. Наличие кэша — это ваш личный страховой полис на случай, если облачные сервисы уйдут в офлайн", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Другим важным фактором стали новые алгоритмы финансового мониторинга. В рамках борьбы с мошенническими схемами банки внедрили автоматизированные системы, которые могут заблокировать доступ к счету при любой нетипичной операции. Пока владелец будет доказывать легальность транзакции, он рискует остаться без средств к существованию, если у него нет физического денежного резерва. Особое внимание налоговых органов сейчас приковано к регулярным денежным переводам, которые могут стать поводом для проверки легальности доходов.

Почему малый бизнес уходит в офлайн

Наблюдается и обратный тренд со стороны предпринимателей. Индивидуальные предприниматели, владельцы небольших мастерских, автосервисов и торговых точек на рынках всё чаще отдают предпочтение бумажным деньгам. Это связано как с желанием минимизировать расходы на банковский эквайринг, так и с целью избежать лишнего внимания контролирующих органов к мелким транзакциям.

"Мы видим, как мелкий ритейл и сфера услуг стараются обезопасить свою маржинальность. Для потребителя это означает, что привычный безналичный расчет может внезапно оказаться недоступным или менее выгодным, чем оплата наличными", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Золотая середина: сколько денег держать под подушкой

Несмотря на явные преимущества "налички", эксперты предостерегают от крайностей. Хранить все сбережения дома в сейфе — убыточная стратегия. Высокая инфляция постепенно "съедает" покупательную способность банкнот, в то время как средства на депозитах защищены процентами. Оптимальный объем резерва должен покрывать базовые нужды семьи на срок от 3 до 5 дней. В этот расчет следует включить траты на питание, базовую аптечку и топливо для автомобиля.

"Важно соблюдать баланс между ликвидностью и доходностью. Наличные нужны для оперативной безопасности, но основные накопления должны работать, учитывая изменения на рынках активов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Фактор риска Последствия и рекомендации Сбой банковского ПО или связи Невозможность оплаты по QR и картой. Требуется запас банкнот Блокировка счета финмониторингом Временная заморозка всех цифровых активов. Необходим резерв на 3-5 дней Отказ малого бизнеса от терминалов Риск остаться без нужной услуги. Наличные обеспечивают гибкость

Ответы на популярные вопросы о наличных накоплениях

1. Нужно ли снимать все деньги с карт прямо сейчас? Нет, это избыточная мера. Банковская система России сохраняет высокую устойчивость. Достаточно иметь при себе сумму, покрывающую краткосрочные бытовые расходы. 2. Помогут ли наличные при полной блокировке банковских приложений? Да, бумажные деньги остаются законным средством платежа, независимым от наличия интернета, электричества или работоспособности серверов конкретного банка. 3. Как хранение крупных сумм дома влияет на семейный бюджет? При текущем уровне инфляции деньги дома теряют в стоимости. Держите в купюрах только "тревожный чемоданчик", а остальное распределяйте по вкладам или инструментам фондового рынка. 4. Безопасно ли расплачиваться наличными в малом бизнесе? Вполне, однако помните, что при отсутствии чека (даже бумажного) доказать факт покупки и вернуть некачественный товар может быть сложнее.

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