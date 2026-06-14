Мир больше никогда не будет прежним: Уолл-стрит признала нового хозяина мировых денег

Выход SpaceX на биржу Nasdaq июня 2026 года стал крупнейшим финансовым событием десятилетия, превратив Илона Маска в первого в истории бумажного триллионера. При рыночной оценке в 2,1 триллиона долларов аэрокосмический гигант обошел по капитализации Tesla, сделав более 4400 сотрудников миллионерами. Несмотря на убытки в размере 8,7 миллиарда долларов, инвесторы проигнорировали текущие финансовые дыры, сделав ставку на колонизацию Марса и доминирование системы Starlink. Это размещение не только побило рекорд Saudi Aramco, но и продемонстрировало готовность Уолл-стрит накачивать капиталом проекты с непроверенными технологиями ради призрачных сверхдоходов в будущем.

Фото: https://www.flickr.com/photos/mincomunicacoes/52088835067/ by Ministério Das Comunicações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск

SpaceX на бирже: новый мировой рекорд

Первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX июня 2026 года переписало историю фондового рынка. Торги на Nasdaq открылись по цене 150 долларов за акцию, достигли пика в 168 долларов и стабилизировались на отметке 161 доллар к закрытию сессии. В ходе размещения компания привлекла 75 миллиардов долларов, что сделало её шестой по величине публичной корпорацией США. Инвесторы раскупили бумаги еще до начала торгов по цене 135 долларов, поверив в потенциал орбитальных дата-центров и межпланетных перелетов.

"Такой объем привлеченных средств при текущих убытках — это феномен веры в личность основателя. Рынок переварил рекордный объем ликвидности, фактически выдав Маску карт-бланш на любые эксперименты в космосе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Первый триллионер: из чего состоит состояние Маска

После листинга Илон Маск официально преодолел рубеж в 1,1 триллиона долларов суммарного капитала. Большую часть этой суммы составляют акции SpaceX — бизнесмен удерживает около 40% компании. Однако это богатство пока остается номинальным: по условиям IPO, Маск не имеет права продавать свои доли в течение года. Столь стремительный рост котировок в США связывают с агрессивным маркетингом будущего, где SpaceX выступает монополистом в сфере частной космонавтики.

"Необходимо понимать, что триллион долларов на бумаге — это не живые деньги. Любая роковая ошибка в управлении риском или неудачный запуск могут обрушить эти показатели вдвое за одну торговую неделю", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Армия миллионеров: как обогатился персонал компании

Самым масштабным социальным последствием IPO стало обогащение рядовых сотрудников. Около 4400 человек, имевших опционы и акции со времен работы в частной компании, стали долларовыми миллионерами. Для многих из них это была рискованная ставка: инженеры выбирали SpaceX вместо стабильных гигантов вроде General Electric, получая часть зарплаты в "бумагах", которые годами ничего не стоили на свободном рынке. Теперь около 400 ветеранов компании владеют пакетами стоимостью свыше 100 миллионов долларов каждый.

Событие / Показатель Последствия / Эффект Капитализация $2,1 трлн SpaceX стала дороже Tesla и вошла в топ-6 компаний США Листинг по $150 за акцию Резкий рост личного состояния сотрудников-держателей опционов Привлечение $75 млрд Ресурс для ускорения марсианской программы и развития Starlink

Обратная сторона успеха: риски и убытки

За блеском цифр скрывается сложная финансовая ситуация. За отчетный период до марта 2026 года SpaceX потеряла 8,7 миллиарда долларов. Инвесторы закрывают глаза на дыру в балансе, пока работает печатный станок и спрос на спутниковый интернет растет. Однако статус публичной компании накладывает жесткие обязательства по раскрытию информации. Теперь каждое падение ракеты будет немедленно отражаться на курсе акций, а работникам, чье богатство зависит от котировок, придется учитывать особый контроль банков за крупными переводами при попытке обналичить свои активы.

"Для сотрудников наступил период высокой волатильности. Пока прибыль остается на бумаге, они богаты. Но как только начнется массовая фиксация прибыли или рынок перейдет в коррекцию, личное благосостояние тысяч людей окажется под угрозой", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о капитализации SpaceX

Как выход на биржу изменил статус самого Илона Маска?

Маск стал первым в мире "триллионером на бумаге". Его суммарный капитал, привязанный к акциям SpaceX и Tesla, оценивается в 1,1 трлн долларов, что дает ему беспрецедентные рыночные рычаги влияния на американскую экономику.

Почему инвесторы покупают акции убыточной компании?

Рынок ставит на монопольное положение Starlink и будущие прибыли от космической инфраструктуры. Для инвесторов SpaceX — это долгосрочный актив, ценность которого определяется технологическим отрывом от конкурентов, а не текущим балансом.

Могут ли сотрудники сразу продать свои акции и забрать миллионы?

Нет, после IPO обычно действует период запрета на продажу сроком от 180 дней до года. Это сделано для того, чтобы массовый сброс акций работниками не обвалил котировки сразу после листинга.

Что произойдет с акциями, если программа колонизации Марса затянется?

Публичный статус делает SpaceX уязвимой к скепсису. Любая затяжка сроков или технологическая неудача приведет к оттоку спекулятивного капитала, что может быстро лишить компанию статуса триллионера.

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