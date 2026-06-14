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До пенсии осталось пять лет: какие бонусы и послабления уже доступны по закону

Экономика

Статус предпенсионера в 2026 году дает право на налоговые преференции, защиту от увольнения и специальные пособия по безработице. Права на льготы наступают ровно за пять лет до выхода на пенсию по графику реформы. Для подтверждения статуса справка формируется автоматически через Социальный фонд.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Возрастная планка предпенсионера в 2026 году

Переходный период пенсионной реформы продолжается. В 2026 году пенсионный порог для мужчин составляет 64 года, для женщин — 59 лет. Соответственно, предпенсионный статус фиксируется в 60 и 55 лет. Этот временной люфт создан для сглаживания адаптации к новым макроэкономическим условиям. Государство консервирует льготы на уровне старых границ выхода на заслуженный отдых.

Для граждан с правом на досрочные выплаты срок отсчитывается от их льготной даты. Это касается работников вредных цехов, многодетных матерей и жителей северных территорий. Чтобы система функционировала без сбоев, регулятор использует цифровое администрирование данных через единый реестр Социального фонда. Личное присутствие для подтверждения возраста не требуется.

"Статус предпенсионера сегодня — это не просто социальный ярлык, а жесткий правовой щит. Регулятор внедрил автоматическое распознавание прав гражданина, чтобы минимизировать бюрократическое давление на лиц старшего возраста", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Налоговые преференции и имущественные вычеты

Налоговый кодекс приравнивает предпенсионеров к пенсионерам в части имущественного обременения. Основной бонус — освобождение от налога на один объект недвижимости каждого вида. Можно не платить за квартиру, жилой дом и гараж одновременно. Площадь земельного участка, не подлежащая налогообложению, составляет традиционные шесть соток.

Для активации льготы необходимо направить уведомление в ФНС. Сделать это проще всего через личный кабинет налогоплательщика. Система синхронизирована с базами СФР, поэтому справка об отнесении к категории подгружается в цифровом виде за считанные секунды. Если данных не хватает, стоит заранее проверить стаж и наличие ошибок в электронной трудовой книжке.

Вид налога Размер льготы для предпенсионера
Земельный налог Вычет в размере стоимости 600 квадратных метров участка
Налог на имущество Скидка 100% на один дом, одну квартиру и один гараж
Транспортный налог Устанавливается регионами (обычно на авто до 150 л.с.)

Трудовые гарантии и защита от дискриминации

Трудовой кодекс устанавливает административный запрет на увольнение по возрастному признаку. Работодатель, решивший избавиться от сотрудника только из-за цифр в паспорте, рискует попасть под статью Уголовного кодекса. Ежегодно предпенсионеру положены два рабочих дня для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Это инструмент превентивного контроля здоровья персонала за счет бизнеса.

"На практике мы видим попытки выдавливания сотрудников через дисциплинарные взыскания. Однако суды в 2026 году крайне жестко трактуют любые конфликты с предпенсионерами в пользу последних", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Стабильность на рабочем месте поддерживается не только страхом наказания, но и государственными программами переобучения. Предпенсионеры могут бесплатно сменить профиль деятельности через центры занятости. Это расширяет горизонт планирования для тех, чья профессия теряет актуальность в условиях цифровой трансформации экономики.

Выплаты для безработных и досрочный выход

Если трудовой договор расторгнут из-за ликвидации предприятия, предпенсионер получает право на повышенное пособие по безработице. Максимальный размер выплаты в 2026 году достигает 15 886 рублей. Период начисления средств увеличен до 12 месяцев. Если найти новое место не удается, закон позволяет выйти на полноценную пенсию на два года раньше положенного срока.

Такая мера — это финансовый парашют для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Однако для оформления досрочных выплат необходим достаточный индивидуальный пенсионный коэффициент и стаж не менее 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Без соблюдения этих нормативов Социальный фонд откажет в назначении содержания.

"Многие игнорируют возможность получения региональных доплат. В Москве, например, предпенсионеры могут оформить льготы на ЖКХ и бесплатный проезд, не дожидаясь наступления 60 лет", — подчеркнула в интервью Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Часто граждане претендуют на статус ветерана труда именно в предпенсионный период. Сочетание этого звания с возрастным статусом открывает доступ к санаторно-курортному лечению и существенной экономии на коммунальных платежах. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет до официального завершения трудовой карьеры.

Ответы на популярные вопросы о предпенсионерах

Нужно ли получать бумажное удостоверение предпенсионера?

Нет, таких удостоверений не существует. Все подтверждения проходят в электронном виде через справку из личного кабинета Социального фонда или Госуслуг.

Можно ли получить накопительную часть пенсии досрочно?

Да, предпенсионеры имеют право на выплату накоплений по старым возрастным нормам: женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет. Сумма выдается единовременно или в виде ежемесячных надбавок.

Сохраняются ли льготы при переезде в другой регион?

Федеральные налоговые льготы сохраняются везде. Региональные надбавки, такие как бесплатный проезд или субсидии на связь, привязаны к месту постоянной регистрации и могут измениться.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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