Кого уволят первыми? Новая стратегия найма в России изменила правила выживания в офисах

Российский бизнес сворачивает экстенсивные стратегии найма. Период погони за численностью персонала сменяется фокусом на измеримую отдачу от каждого сотрудника. Компании трансформируют внутренние системы оценки, чтобы исключить балласт и сохранить финансовую устойчивость.
Работодатели перестали воспринимать штатное расписание как способ закрыть "дыры". Стратегия "набрать любой ценой" уступает место точечному отбору. Управляющий партнер Cornerstone Владислав Быханов подчеркивает: фокус сместился на финансовую дисциплину и возврат на инвестиции в персонал. Бизнесу больше не нужны просто "руки", ему требуются единицы, приносящие прямую прибыль.
"Работодатель теперь не ищет возможность закрыть вакансию, а задается вопросом, почему компания должна платить конкретному человеку", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.
Под прицел оптимизации попадают специалисты, чьи функции не дают прямого вклада в финансовый результат. Автоматизация процессов и оптимизация бизнеса делают избыточными многих офисных работников. Ценность лояльности и стажа падает. Главным аргументом для сохранения позиции становится измеримость результата.
|Тип сотрудника
|Статус на рынке
|Общие задачи / Функции дублируются
|Зона высокого риска сокращения
|Уникальная экспертиза / Мультикомпетенции
|Высокий уровень востребованности
"Сокращают часто не тех, у кого высокая зарплата, а тех, кто не влияет на итоговую отчетность компании", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Устойчивость позиции зависит от готовности брать ответственность и работать "на результат". Аналитика данных, коммуникация с клиентами и принятие самостоятельных решений — это набор компетенций, защищающий от увольнения. Необходим постоянный диалог с руководством об ожиданиях и критериях KPI.
"В условиях, когда рынок труда трансформируется, сотруднику жизненно важно понимать, какие именно метрики определяют его доход", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Бизнес оптимизирует расходы для поддержания устойчивости. Эффективность важнее количества заполненных вакансий.
Сотрудников с размытыми обязанностями и тех, чьи функции успешно заменяются цифровыми инструментами.
Размер оклада вторичен. Если специалист приносит кратный доход бизнесу, его не уволят.
Необходимо обсуждать с руководством конкретные критерии личной эффективности и показатели, от которых зависят финансовые результаты всей компании.
В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.