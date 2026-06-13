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Кого уволят первыми? Новая стратегия найма в России изменила правила выживания в офисах

Экономика

Российский бизнес сворачивает экстенсивные стратегии найма. Период погони за численностью персонала сменяется фокусом на измеримую отдачу от каждого сотрудника. Компании трансформируют внутренние системы оценки, чтобы исключить балласт и сохранить финансовую устойчивость.

Девушка
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Девушка

Эпоха кадрового отбора вместо количественного голода

Работодатели перестали воспринимать штатное расписание как способ закрыть "дыры". Стратегия "набрать любой ценой" уступает место точечному отбору. Управляющий партнер Cornerstone Владислав Быханов подчеркивает: фокус сместился на финансовую дисциплину и возврат на инвестиции в персонал. Бизнесу больше не нужны просто "руки", ему требуются единицы, приносящие прямую прибыль.

"Работодатель теперь не ищет возможность закрыть вакансию, а задается вопросом, почему компания должна платить конкретному человеку", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Риски для сотрудников с размытыми функциями

Под прицел оптимизации попадают специалисты, чьи функции не дают прямого вклада в финансовый результат. Автоматизация процессов и оптимизация бизнеса делают избыточными многих офисных работников. Ценность лояльности и стажа падает. Главным аргументом для сохранения позиции становится измеримость результата.

Тип сотрудника Статус на рынке
Общие задачи / Функции дублируются Зона высокого риска сокращения
Уникальная экспертиза / Мультикомпетенции Высокий уровень востребованности

"Сокращают часто не тех, у кого высокая зарплата, а тех, кто не влияет на итоговую отчетность компании", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Как повысить ценность в глазах работодателя

Устойчивость позиции зависит от готовности брать ответственность и работать "на результат". Аналитика данных, коммуникация с клиентами и принятие самостоятельных решений — это набор компетенций, защищающий от увольнения. Необходим постоянный диалог с руководством об ожиданиях и критериях KPI.

"В условиях, когда рынок труда трансформируется, сотруднику жизненно важно понимать, какие именно метрики определяют его доход", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему компании сокращают штат, несмотря на дефицит кадров?

Бизнес оптимизирует расходы для поддержания устойчивости. Эффективность важнее количества заполненных вакансий.

Кого уволят первым при пересмотре оргструктуры?

Сотрудников с размытыми обязанностями и тех, чьи функции успешно заменяются цифровыми инструментами.

Нужно ли опасаться за работу специалистам с высокой зарплатой?

Размер оклада вторичен. Если специалист приносит кратный доход бизнесу, его не уволят.

Как подтвердить свою ценность для компании?

Необходимо обсуждать с руководством конкретные критерии личной эффективности и показатели, от которых зависят финансовые результаты всей компании.

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Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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