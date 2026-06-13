Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья

Нефтяной альянс Тегерана и Пекина столкнулся с беспрецедентным охлаждением: экспорт сырья из Исламской Республики в КНР обвалился в несколько раз. Если еще в феврале китайские нефтепереработчики принимали до 1,8 млн баррелей в сутки, то к маю этот поток иссяк до критической отметки в 160 тысяч баррелей. Основной удар пришелся на частный сектор переработки в Китае, который на фоне финансовой нестабильности и угрозы вторичных санкций со стороны Вашингтона начал экстренно пересматривать логистические цепочки.

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Санкционное сито и убытки: почему Пекин снизил закупки

Резкое падение физических объемов поставок эксперты связывают с деятельностью независимых китайских НПЗ. В отличие от государственных гигантов, эти предприятия более чувствительны к маржинальности переработки. В последние месяцы внутренний спрос в Китае и волатильность цен привели к убыткам, вынудив заводы сокращать загрузку мощностей.

"Китайский бизнес всегда прагматичен. Как только риски вторичных санкций США начинают перевешивать выгоду от дисконта на иранское сырье, частные компании уходят в тень. Сейчас мы наблюдаем именно такой период осторожности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитический фактор играет не меньшую роль. Усиление контроля за соблюдением ограничений со стороны Казначейства США заставляет финансовых посредников отказываться от обслуживания сделок. Компании опасаются попасть в "черные списки", что фактически равносильно исключению из глобальной финансовой системы.

Ормузский пролив пустеет: статистика танкерных перевозок

Данные мониторингов подтверждают масштаб спада. Как сообщает аналитическое агентство Vortexa, в июне через ключевой логистический узел — Ормузский пролив — не зафиксировано прохождения ни одного танкера с иранской нефтью, направлявшегося в сторону Поднебесной. Аналитики JTD Energy Services охарактеризовали текущую ситуацию как самое серьезное испытание для энергетического партнерства двух стран за последние десятилетия.

"Сокращение экспортных доходов вынуждает Иран искать новые способы реализации сырья, часто через теневой флот. Однако без стабильного спроса со стороны Китая поддерживать прогноз устойчивости бюджета Тегерану будет крайне сложно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Иран и Китай перестраивают торговлю, мировые рынки следят и за другими изменениями. В частности, на фоне западных ограничений обсуждаются последствия серых схем и их влияние на экономическую стабильность регионов. Синхронно с этим возникают новые барьеры: например, инициативы ЕС по запрету импорта продукции из дружественных стран могут ударить по европейским потребителям сильнее, чем по самим экспортерам.

"Любая разбалансировка в поставках энергоносителей приводит к цепной реакции: растут затраты на логистику, что в итоге подстегивает инфляционные риски. Падение китайского импорта — это сигнал о глубокой трансформации всего азиатского рынка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие или показатель Последствия и рекомендации Снижение экспорта в КНР до 160 тыс. барр./сутки Рост дефицита валютной выручки в Иране и поиск новых дисконтных рынков Убытки независимых НПЗ в Китае Снижение объемов переработки и возможный рост цен на топливо внутри КНР Усиление санкционного контроля США Повышение рисков для банков и логистических компаний, работающих с санкционной нефтью Остановка танкерного трафика в Ормузском проливе Необходимость перенаправления логистических потоков и удорожание фрахта

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Как сокращение поставок иранской нефти повлияет на мировые цены?

Резкое снижение предложения от крупного поставщика обычно подталкивает котировки вверх. Однако если Китай заместит эти объемы за счет других экспортеров, рынок может избежать острого дефицита.

Почему именно частные заводы Китая первыми отказались от иранского сырья?

Независимые НПЗ не имеют господдержки и более уязвимы перед западными финансовыми санкциями. Для них блокировка счетов означает моментальную остановку бизнеса.

Может ли Иран найти других покупателей вместо Китая?

Технически это возможно, но Пекин был крупнейшим рынком сбыта, готовым принимать большие объемы с дисконтом. Поиск новых партнеров в условиях санкций займет значительное время.

Связан ли обвал поставок с техническими проблемами на промыслах?

Нет, судя по данным аналитиков, основной причиной является неспособность или нежелание покупателей брать на себя риски оплаты и транспортировки из-за давления США.

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