Четыре года дефицита, а цены падают: почему физическое серебро дешевеет, когда его нужно больше

Серебро, которое частные инвесторы часто воспринимают как доступную альтернативу золоту, в периоды рыночной турбулентности демонстрирует аномальную волатильность. Пока "желтый металл" удерживает позиции, котировки серебра уходят в крутое пике, теряя в цене вдвое быстрее флагмана. Такой разрыв обусловлен двойственной природой актива: он одновременно служит инструментом сбережения и критически важным сырьем для промышленности. Сегодняшнее падение цен — это не просто биржевая игра, а опережающий индикатор глобального охлаждения экономики, зажатой в тиски жесткой монетарной политики США.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Серебро

Двойной удар по котировкам: промышленность против финансов

Главная причина аномального падения серебра кроется в его фундаментальном отличии от золота. Если золото остается в чистом виде финансовым убежищем, то серебро наполовину зависит от производственного цикла. Когда Федеральная резервная система США (ФРС) сохраняет высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, это бьет по всем драгметаллам, не приносящим купонного дохода. Однако серебро получает второй удар со стороны реального сектора.

"Серебро всегда острее реагирует на макроэкономические риски. Если золото — это 'тихая гавань', то серебро — это барометр индустриального здоровья. При первых признаках рецессии спрос на него в промышленности падает превентивно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Снижение индексов деловой активности в крупнейших экономиках заставляет рынок сокращать ожидания по реальному потреблению металла. В результате, пока золото корректируется в пределах 14%, серебро может обвалиться на 30%, отражая страхи инвесторов перед сворачиванием глобальных производств.

Индийский фактор и кризис ликвидности

Дополнительное давление на рынок оказало решение властей Индии. Являясь крупнейшим потребителем физических слитков, Дели ужесточил правила ввоза и пересмотрел таможенные пошлины. Эти меры направлены на защиту национальной валюты — рупии — и сокращение дефицита платежного баланса страны. Для мирового рынка, привыкшего к стабильно высоким объемам индийского импорта, это стало болезненным шоком, спровоцировавшим локальный дефицит покупателей.

"Биржевые спекулянты быстро сбрасывают фьючерсы при любых признаках замедления спроса, что мы и видим в последних отчетах. Однако важно отделять бумажный рынок от реальных запасов, где наблюдается совсем иная картина", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Дефицит и "зеленая" энергетика: почему металл обречен на рост

Несмотря на текущую депрессию в ценах, фундаментальные факторы остаются на стороне металла. Дефицит физического серебра на мировом рынке сохраняется четвертый год подряд. Главный драйвер — энергопереход. Солнечные панели, инфраструктура сетей 5G и производство электромобилей требуют гигантских объемов серебра, заменить которое в промышленных масштабах технически невозможно.

Событие / Показатель Последствия для инвестора Рост ставок ФРС США Снижение привлекательности всех драгметаллов, давление на цену Развитие солнечной энергетики Формирование устойчивого долгосрочного дефицита физического металла Рецессия в промышленности Резкое падение котировок серебра (сильнее, чем у золота)

Исторический опыт показывает, что серебро всегда восстанавливается быстрее конкурентов. После краха 2008 года металл обвалился на 60%, но за последующие три года вырос в пять раз, в то время как золото прибавило лишь 170%. Это делает текущую просадку интересным моментом для тех, кто готов к формированию инвестиционных портфелей в расчете на новый технологический рывок. Источник издание РБК.

"Сейчас мы наблюдаем классическую рыночную панику. Но если вы верите в развитие высоких технологий и 'зеленое' будущее, серебро остается безальтернативным активом, который рано или поздно отыграет свое падение", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о рынке серебра

Почему серебро падает быстрее золота?

Серебро более волатильно из-за своей промышленной роли. Оно страдает не только от финансовых факторов, но и от сокращения производственного спроса в условиях ожидания глобальной рецессии.

Правда ли, что на рынке серебра наблюдается дефицит?

Да, по данным профильных агентств, мировой рынок находится в состоянии дефицита уже четыре года. Реальный сектор (электроника, энергетика) потребляет больше металла, чем добывают рудники.

Стоит ли сейчас перекладывать деньги из золота в серебро?

Это зависит от стратегии. Золото лучше подходит для консервативного сохранения накоплений. Серебро — это агрессивная ставка на будущий промышленный рост, сопряженная с высокими рисками.

Как на цену серебра влияет политика США?

Прямым образом. Пока ФРС держит высокие ставки, инвесторам выгоднее держать средства в банковских инструментах, что снижает интерес к драгметаллам и давит на их стоимость.

Читайте также