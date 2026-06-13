Оптимизация издержек: какие сотрудники могут попасть под сокращение до конца года

Низкие показатели безработицы создают ложное чувство безопасности. На практике же даже при дефиците кадров во многих отраслях риск остаться без привычного заработка никуда не исчезает. Офисная тишина в крупных компаниях часто скрывает процессы пересмотра штатного расписания, где на смену человеку приходят новые технические решения. Если смотреть на вещи проще, то сейчас происходит не массовая чистка, а замена тех, кто не успевает за скоростью изменений.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бизнесмен в офисе

Почему бизнес избавляется от кадров

Многие компании пересмотрели свои планы на развитие. Вместо бурного расширения теперь в почете бережливость. На деле же выходит, что содержание раздутого административного аппарата при высокой стоимости кредитов становится непозволительной роскошью. Организации ищут способы сохранить устойчивость, избавляясь от тех, чья работа не приносит прямой прибыли здесь и сейчас.

"Бизнес переходит от экспансии к оптимизации. Он вынужден сокращать издержки на фоне технологических сдвигов. Под угрозой — высокооплачиваемые специалисты с солидным опытом, чьи функции может выполнить более дешевый сотрудник в связке с автоматизацией", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда, руководитель информационного отдела профсоюза Ирина Костина.

Технологии позволяют одному человеку делать то, чем раньше занимался целый отдел. Это касается и рутинных задач, и даже некоторых творческих процессов. В такой ситуации грамотное распоряжение ресурсами становится вопросом финансов и выживания бизнеса. Компании больше не хотят платить за процесс, их интересует только измеримый итог.

Кто попадает в зону риска

Тот самый секрет стабильности сегодня заключается в гибкости. В первую очередь под удар попадают специалисты среднего звена. Это те, кто зарабатывает уже много, но занимается в основном перекладыванием бумаг или контролем других сотрудников. Такие позиции легко объединить или заменить цифровой платформой. Также трудности могут возникнуть у молодых людей без опыта и у работников старшего возраста, которые игнорируют современные инструменты связи и работы.

"Локальные сокращения возможны. Под них могут попасть HR-специалисты, офисный персонал, высокооплачиваемые менеджеры, а также неопытные сотрудники и работники 45+, которые не хотят осваивать новые навыки", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Если на рабочем месте становится слишком неуютно — например, из-за изменения условий или атмосферы в коллективе — важно сохранять холодную голову. Любое решение об увольнении должно быть обоснованным. Не стоит поддаваться давлению и подписывать бумаги второпях. На практике лучше всего работает соглашение сторон, которое гарантирует финансовую подушку на время поиска нового места.

Категория сотрудников Причина уязвимости Средний менеджмент Высокие зарплаты при легко автоматизируемых функциях Офисные ассистенты Переход на цифровой документооборот и ИИ Сотрудники без навыков мультимедиа Несоответствие новым стандартам корпоративной связи

Нюанс в том, что даже дефицит рук не спасает "офисных призраков". Так называют людей, чье отсутствие компания замечает только через месяц. Если выплата зарплаты превращается в простую формальность без видимого роста показателей, такое вариант сотрудничества быстро прекращается. В зоне комфорта сегодня остаются только те, кто приносит ощутимую пользу.

"Главное помнить: если со стороны руководства есть давление, не нужно писать заявление по собственному желанию. Лучше договориться о выплате нескольких окладов, это даст время найти новую работу без спешки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

С этим стоит быть аккуратнее: переход на неофициальные отношения с работодателем лишает сотрудника защиты при сокращении. Любая серая схема делает человека бесправным перед лицом оптимизации. Уверенно чувствует себя тот, кто официально оформлен и постоянно обновляет профессиональный багаж.

Ответы на популярные вопросы о сокращениях

Могут ли уволить из-за внедрения нейросетей

Прямого закона об увольнении из-за технологий нет. Однако работодатель может сократить должность, если функции сотрудника автоматизированы. В этом случае положены все стандартные выплаты.

Как понять, что пора искать новую работу

Если в компании начались задержки выплат, руководство требует выполнения чужих обязанностей без доплаты или сокращает бюджеты на развитие — это верные признаки грядущих перемен.

Что выгоднее: увольнение по сокращению или по соглашению сторон

При сокращении процедура долгая и требует соблюдения множества формальностей. Соглашение сторон позволяет получить деньги сразу и уйти без лишних нервов по договоренности с начальством.

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