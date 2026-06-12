Это вам на чай: стало известно, кому россияне оставляют максимально щедрые чаевые

Российские потребители пересмотрели подход к благодарности персоналу. Финансовый маркетплейс проанализировал структуру трат в сфере услуг по всей стране. Результаты показывают, где именно россияне оставляют самые крупные суммы и как изменилась культура чаевых за последний год.

Фото: Pravda by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Официантка

Статистика щедрости: отели против ресторанов

Рестораны, бары и кафе остаются лидерами по частоте поощрений персонала, сообщает сервис SuperJob. 29% опрошенных платят сверху всегда. 41% делает это эпизодически. Ситуация в такси и курьерской доставке иная. Постоянно оставляют "на чай" лишь 8% и 6% клиентов соответственно.

"Чаевые — это индикатор качества клиентского сервиса, который трансформируется в инструмент неформальной экономики. В отелях этот показатель выше, так как клиент платит за индивидуальный комфорт и лояльность персонала в долгом цикле проживания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Рост среднего чека в секторе услуг

Максимальные средние суммы зафиксированы в гостиничном бизнесе. Клиенты оставляют там порядка 580 рублей. Это на 16% выше прошлогодних показателей. Ресторанный сегмент демонстрирует наиболее агрессивный рост — плюс 29%, до 450 рублей.

Сегмент Средняя сумма, руб. Гостиницы и отели 580 Рестораны и бары 450 Салоны красоты 315 Такси и доставка 150

Теневой сектор и оценка труда

Стабильность сумм в такси и доставке (150 рублей) указывает на достижение некоего психологического порога. Потребитель ограничивает дополнительные расходы при высокой ключевой ставке и инфляционном давлении. Работа в условиях нестабильных доходов часто вынуждает персонал рассчитывать на подобные поощрения.

"Частое отсутствие прозрачных трудовых договоров толкает сотрудников в ловушку серой зарплаты. Чаевые в таком контексте становятся не бонусом за сервис, а вынужденной надбавкой к доходу, скрытой от налогообложения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о чаевых

Обязаны ли клиенты оставлять чаевые по закону?

Законодательство РФ не устанавливает требований по выплате чаевых. Это исключительно добровольное волеизъявление потребителя.

Включается ли сумма "на чай" в налогооблагаемую базу?

Если чаевые передаются наличными напрямую персоналу, налоговый учет отсутствует. При безналичной оплате через терминал средства могут проходить как доход компании или сотрудника.

Может ли работодатель принудительно изымать чаевые из зарплаты?

Такие действия незаконны. Удержание части фиксированного оклада из-за отсутствия чаевых нарушает нормы трудового права.

Почему суммы в такси остаются неизменными?

Потребители воспринимают такси как массовый и стандартизированный сервис. Дополнительная премия здесь не рассматривается как обязательный элемент транзакции.

"Необходимо различать сервисный сбор и добровольное поощрение. Юридическая чистота сделки защищает потребителя от навязанных платежей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

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