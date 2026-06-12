Это вам на чай: стало известно, кому россияне оставляют максимально щедрые чаевые

Российские потребители пересмотрели подход к благодарности персоналу. Финансовый маркетплейс проанализировал структуру трат в сфере услуг по всей стране. Результаты показывают, где именно россияне оставляют самые крупные суммы и как изменилась культура чаевых за последний год.
Рестораны, бары и кафе остаются лидерами по частоте поощрений персонала, сообщает сервис SuperJob. 29% опрошенных платят сверху всегда. 41% делает это эпизодически. Ситуация в такси и курьерской доставке иная. Постоянно оставляют "на чай" лишь 8% и 6% клиентов соответственно.
"Чаевые — это индикатор качества клиентского сервиса, который трансформируется в инструмент неформальной экономики. В отелях этот показатель выше, так как клиент платит за индивидуальный комфорт и лояльность персонала в долгом цикле проживания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.
Максимальные средние суммы зафиксированы в гостиничном бизнесе. Клиенты оставляют там порядка 580 рублей. Это на 16% выше прошлогодних показателей. Ресторанный сегмент демонстрирует наиболее агрессивный рост — плюс 29%, до 450 рублей.
|Сегмент
|Средняя сумма, руб.
|Гостиницы и отели
|580
|Рестораны и бары
|450
|Салоны красоты
|315
|Такси и доставка
|150
Стабильность сумм в такси и доставке (150 рублей) указывает на достижение некоего психологического порога. Потребитель ограничивает дополнительные расходы при высокой ключевой ставке и инфляционном давлении. Работа в условиях нестабильных доходов часто вынуждает персонал рассчитывать на подобные поощрения.
"Частое отсутствие прозрачных трудовых договоров толкает сотрудников в ловушку серой зарплаты. Чаевые в таком контексте становятся не бонусом за сервис, а вынужденной надбавкой к доходу, скрытой от налогообложения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Законодательство РФ не устанавливает требований по выплате чаевых. Это исключительно добровольное волеизъявление потребителя.
Если чаевые передаются наличными напрямую персоналу, налоговый учет отсутствует. При безналичной оплате через терминал средства могут проходить как доход компании или сотрудника.
Такие действия незаконны. Удержание части фиксированного оклада из-за отсутствия чаевых нарушает нормы трудового права.
Потребители воспринимают такси как массовый и стандартизированный сервис. Дополнительная премия здесь не рассматривается как обязательный элемент транзакции.
"Необходимо различать сервисный сбор и добровольное поощрение. Юридическая чистота сделки защищает потребителя от навязанных платежей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
Пока привычные пугала и блестящие ленты остаются лишь частью ландшафта, один проверенный метод физической изоляции полностью меняет ситуацию в саду.