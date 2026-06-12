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Семьи с детьми замерли в ожидании: в России могут удлинить ипотечные каникулы в три раза

Экономика

Российские семьи могут получить расширенный доступ к механизму приостановки ипотечных платежей. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию во втором чтении проект, позволяющий заемщикам с двумя и более детьми легально замораживать выплаты по кредиту на срок до полутора лет. Об этом сообщил глава комитета Анатолий Аксаков. Мера направлена на разгрузку семейного бюджета в период ухода за ребенком.

Ипотечные каникулы для семей с детьми
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ипотечные каникулы для семей с детьми

Правила получения длительных каникул

Родители второго и последующих детей вправе требовать от банка временную остановку платежей. Льготный период достигает 18 месяцев, но привязан к возрасту младшего члена семьи. Право на "отсрочку" реализуется однократно за всё время жизни ипотечного договора. Подобные решения позволяют предотвратить просрочки, сохраняя качество кредитного портфеля банков.

"Длинные каникулы нивелируют риск дефолта заемщика в периоды резкого падения дохода семьи. Это здоровое администрирование долговой нагрузки", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Отличия от стандартной схемы

Сейчас льгота действует полгода и требует жестких условий: доход домохозяйства должен упасть минимум на 20%, а платеж — превышать 40% заработка. Этот формат сохранится для семей при рождении первого ребенка. Для многодетных и родителей второго ребенка планка требований станет мягче.

Параметр Дети (второй и далее)
Максимальный срок До 18 месяцев
Условие по доходу Отсутствует (снято ограничение 20%)

Банки начнут считать проценты с седьмого месяца льготного периода. Финальное погашение накопленных процентов переносится на период после окончания каникул.

"Важно понимать механику начислений: проценты не прощаются, а капитализируются. Клиенту нужно заранее планировать график выплат по завершении льготного срока", — уточнила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Экономическая целесообразность меры

Ограничения доходов, связанные с уходом за младенцем, создают нестабильность в семейном бюджете. Государство через механизмы отсрочек адаптирует рынок к объективным демографическим циклам. Это не подарок, а инструмент управления социальными рисками.

Регулятор стремится сбалансировать доступность жилья и жесткие нормативы банков, исключая риск массовых неплатежей в критические периоды жизни молодой семьи.

Ответы на популярные вопросы о ипотечных каникулах

Можно ли взять каникулы дважды при рождении двух детей подряд?

Нет, право на каникулы реализуется единожды за весь срок действия договора. Выберите период, когда финансовая нагрузка максимальна.

Будут ли начислять штрафы, если я не буду платить 18 месяцев?

В период каникул начисление пени и штрафов за неуплату основного долга запрещено законом. Это легальная пауза.

Что происходит с процентами в первые полгода?

Льготный период устроен так, что проценты начинают учитываться кредитором только с седьмого месяца, облегчая старт отпуска по уходу.

Нужно ли доказывать падение доходов при рождении второго ребенка?

Для второго и последующих детей это требование отменяется. Основанием становится сам факт рождения или усыновления.

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Экспертная проверка: специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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