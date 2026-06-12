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Россияне больше не хотят блокировать кредиты: почему спрос на самозапреты показал обратный тренд

Экономика

Россияне корректируют финансовое поведение в условиях жесткого риск-менеджмента. Количество активных блокировок на выдачу заемных средств демонстрирует нисходящий тренд. Регуляторные инструменты становятся привычными, а ажиотажный спрос на первичную установку ограничений сменяется фазой стабилизации.

Мужчина избавился от кредитов
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина избавился от кредитов

Статистика ограничений: майская динамика

В мае 2026 года граждане установили 775,5 тысячи самозапретов на кредиты. Показатель сократился на 27,3% относительно апрельских данных, когда количество заявок достигло 1066,7 тысячи единиц. Общее число обладателей такого "фильтра" к началу июня превысило 20,8 млн человек.

"Статистика отражает насыщение спроса. Основная масса граждан, обеспокоенных мошенническими схемами, оперативно воспользовалась механизмом защиты на старте. Сейчас мы видим переход к плановой эксплуатации сервиса", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Где россияне закрывают доступ к кредитам

Интеграция инструмента в экосистему госуслуг и сеть МФЦ обеспечила доступность процедуры. Основным каналом остается дистанционный формат. Через портал "Госуслуги" в мае оформлено 688,7 тысячи запретов, что на 25,8% ниже апрельских значений.

МФЦ приняли 86,8 тысячи заявок. Динамика здесь оказалась более выраженной: падение составило 37,3% за отчетный месяц. Механизм снятия блокировок остается востребованным — за май аннулировано 117,9 тысячи ограничений, а общее число граждан, вернувших себе возможность кредитования, достигло 1,52 млн.

Показатель Динамика за май
Установка через "Госуслуги" -25,8%
Установка через МФЦ -37,3%

"Подобное сокращение запросов на комплаенс-меры — сигнал успешной адаптации рынка к новым правилам. Пользователи осознали алгоритм действий и реже совершают импульсивные манипуляции со своей кредитной дееспособностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC  Михаил Фролов.

Прогнозы и безопасность финансовых операций

Эксперты связывают охлаждение интереса к институту самозапретов с повышением общей финансовой грамотности населения. Мошенники вынуждены менять тактику, так как ключевая ставка и ужесточение процедур верификации затрудняют реализацию серых схем. Однако риск-менеджмент внутри личных финансов остается обязательным.

"Наличие запрета не отменяет необходимость периодического аудита личного кредитного досье. Контроль записей позволяет выявить попытки несанкционированного доступа раньше, чем они трансформируются в реальный долг", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о самозапретах

Можно ли установить запрет только на определенный банк?

Нет, инструмент действует системно. Запрет блокирует возможность выдачи кредитов всеми профессиональными кредиторами, состоящими в реестрах регулятора.

Как быстро включается ограничение после подачи заявления?

При использовании цифровых каналов статус обновляется практически мгновенно после обработки транзакции системой.

Требуется ли платить за установку или снятие запрета?

Услуга предоставляется государством безвозмездно на любом этапе использования.

Что делать, если нужно срочно взять кредит?

Сначала потребуется снять действующее ограничение через тот же канал (портал или МФЦ), после чего кредитор вновь получит право рассматривать вашу заявку.

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Экспертная проверка: юрист по персональным данным Алексей Кузьмин, специалист по AML/KYC Михаил Фролов, юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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