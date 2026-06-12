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Возраст больше не гарантирует пенсионных выплат: почему покупка баллов спасает не всех

Экономика

Возраст — не единственный аргумент для получения государственных выплат. Система Социального фонда (СФР) опирается на "цифровую биографию": стаж и коэффициенты. Если на лицевом счете накоплено недостаточно данных, пенсионный статус остается под вопросом. Исправлять пробелы в учете необходимо до достижения пенсионного горизонта.

Пенсия
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Пенсия

Критерии страховой пенсии

Для выхода на страховую пенсию требуется сочетание 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Учету подлежат официальные периоды трудоустройства, военная служба, уход за детьми или пожилыми людьми. "Ловушка в конверте" — работа без официального оформления — исключает такие периоды из расчета. Это приводит к разрывам в официально не учтенном стаже.

"Работодатели иногда допускают ошибки при сдаче отчетности. Если данные отсутствуют в реестре СФР, стаж буквально аннулируется. Проверка выписки через Госуслуги — единственная страховка от таких сюрпризов", — разъяснила юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Как провести аудит лицевого счета

Самозанятые, предприниматели и граждане с зарубежным опытом находятся в зоне риска. Самозанятость на налоге на доход не формирует стаж автоматически. Потребуются добровольные платежи. Сформировать выписку о состоянии счета можно в личном кабинете СФР за несколько минут.

Параметр Значение (2026 год)
Минимальный платеж 71 525,52 руб.
Максимальный платеж 572 204,16 руб.

Добровольные взносы: математика выгоды

Минимальный годовой взнос обеспечивает 1,09 ИПК. Верхний предел позволяет получить 8,72 коэффициента. Принято считать, что покупка стажа выгодна при небольшом дефиците баллов. Перед крупными взносами целесообразно рассчитать окупаемость.

"Инвестиции в пенсионные баллы оправданы, когда не хватает нескольких единиц до порога. Если же стажа критически мало, покупка баллов не компенсирует отсутствие официальной истории занятости", — подчеркнул финансовый консультант Кравцов Илья.

Существует лимит участия: добровольно засчитывается максимум половина требуемого стажа, то есть 7,5 лет. Полностью сформировать "биографию" исключительно за счет платежей невозможно.

Ответы на популярные вопросы о пенсионном обеспечении

Как узнать количество накопленных баллов?

Закажите справку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг или в приложении СФР.

Что делать, если стаж не отражен в базе?

Подготовьте архивные справки, договоры или трудовую книжку и подайте заявление в клиентскую службу СФР для актуализации данных.

Можно ли платить взносы частями?

Да, платежи можно вносить в течение года, главное — завершить расчет до 31 декабря текущего периода.

Выгодно ли платить максимум?

Максимальный взнос обеспечивает больше баллов, но важно соотносить этот расход с будущим размером пенсии и сроком ее получения.

"Контроль за отчислениями должен быть ежегодным. Игнорирование ошибок в отчетности работодателей через десятилетие практически невозможно исправить из-за утраты архивных данных", — констатировала специалист по банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

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Экспертная проверка: юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, финансовый консультант Кравцов Илья, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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