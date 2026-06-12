Российский рынок продовольствия в мае продемонстрировал коррекцию цен на овощную группу. По данным Руспродсоюза, помидоры возглавили рейтинг подешевевших товаров, потеряв в стоимости почти 21%. Динамика обусловлена сезонным фактором и увеличением предложения со стороны отечественных тепличных хозяйств.
Рынок овощей закрытого грунта вошел в стадию высокой насыщенности. К началу июня средние чеки на томаты снизились на 20,9%. Это движение стоимости связано с выходом на пиковые мощности крупных агрокомплексов. Процесс администрирования поставок стал прозрачнее, что позволило сократить логистическое плечо от грядки до прилавка.
"Снижение цен на овощи в мае — это классический сезонный маневр. Когда предложение тепличной продукции превышает спрос, ритейл вынужден корректировать маржу, чтобы избежать порчи скоропортящегося товара", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Коррекция коснулась и других категорий. Огурцы подешевели на 16,5%, следуя за общим трендом насыщения рынка. Подобная волатильность выгодна потребителю, так как стоимость продуктов в России в весенне-летний период традиционно снижает давление на общую инфляцию.
Помимо овощей, заметное движение зафиксировано в сегменте животноводства. Куриные яйца потеряли в цене 7,1%. Это горькое, но необходимое лекарство для стабилизации спроса после затяжного периода высокой стоимости. Прозрачность цепочек поставок исключает необоснованные наценки посредников.
|Продукт питания
|Снижение цены за май (%)
|Помидоры
|20,9
|Огурцы
|16,5
|Куриные яйца
|7,1
Для многих домохозяйств такая динамика становится инструментом экономии. Грамотное планирование рациона позволяет перераспределить высвободившиеся средства на другие нужды. Рынок демонстрирует гибкость, реагируя на макроэкономическую стабильность и контролируемые тарифы естественных монополий.
"Мы видим реализацию отложенного эффекта мер господдержки птицеводства. Цены на яйца возвращаются к экономически обоснованным уровням без административного давления", — отметил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Позитивные сдвиги в рознице контрастируют с глобальными трендами. Пока кризис продовольствия в мире провоцирует рост цен на зерновые, локальный рынок РФ защищен внутренним производством. Это обеспечивает прогнозируемый инвестиционный климат в агропромышленном комплексе.
Несмотря на общую дефляцию в овощном сегменте, риски перегрева экономики сохраняются. Регулятор внимательно следит за тем, чтобы снижение цен не привело к дефициту оборотных средств у производителей. Баланс интересов бизнеса и населения остается приоритетом для профильных ведомств.
"Снижение издержек на кассе — это лишь фасад процесса. Важно понимать, что долгосрочная устойчивость требует контроля над долговой нагрузкой предприятий", — объяснила эксперт Pravda.Ru экономист Ирина Костина.
В этот период на рынок выходят крупные объемы продукции из теплиц, не требующих интенсивного искусственного обогрева, что снижает себестоимость.
Традиционно дефляционный тренд сохраняется до конца лета, когда к тепличным овощам добавляется урожай открытого грунта.
Продовольственный сектор занимает существенную долю в расчете индекса потребительских цен, поэтому подешевление базовых продуктов тормозит общий рост инфляции.
В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.