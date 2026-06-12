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Самое приятное снижение месяца: какой продукт удивил покупателей падением цены

Экономика

Российский рынок продовольствия в мае продемонстрировал коррекцию цен на овощную группу. По данным Руспродсоюза, помидоры возглавили рейтинг подешевевших товаров, потеряв в стоимости почти 21%. Динамика обусловлена сезонным фактором и увеличением предложения со стороны отечественных тепличных хозяйств.

Женщина выбирает продукты в магазине
Фото: Pravda.ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Женщина выбирает продукты в магазине

Траектория цен в аграрном секторе

Рынок овощей закрытого грунта вошел в стадию высокой насыщенности. К началу июня средние чеки на томаты снизились на 20,9%. Это движение стоимости связано с выходом на пиковые мощности крупных агрокомплексов. Процесс администрирования поставок стал прозрачнее, что позволило сократить логистическое плечо от грядки до прилавка.

"Снижение цен на овощи в мае — это классический сезонный маневр. Когда предложение тепличной продукции превышает спрос, ритейл вынужден корректировать маржу, чтобы избежать порчи скоропортящегося товара", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Коррекция коснулась и других категорий. Огурцы подешевели на 16,5%, следуя за общим трендом насыщения рынка. Подобная волатильность выгодна потребителю, так как стоимость продуктов в России в весенне-летний период традиционно снижает давление на общую инфляцию.

Структура потребительской корзины

Помимо овощей, заметное движение зафиксировано в сегменте животноводства. Куриные яйца потеряли в цене 7,1%. Это горькое, но необходимое лекарство для стабилизации спроса после затяжного периода высокой стоимости. Прозрачность цепочек поставок исключает необоснованные наценки посредников.

Продукт питания Снижение цены за май (%)
Помидоры 20,9
Огурцы 16,5
Куриные яйца 7,1

Для многих домохозяйств такая динамика становится инструментом экономии. Грамотное планирование рациона позволяет перераспределить высвободившиеся средства на другие нужды. Рынок демонстрирует гибкость, реагируя на макроэкономическую стабильность и контролируемые тарифы естественных монополий.

"Мы видим реализацию отложенного эффекта мер господдержки птицеводства. Цены на яйца возвращаются к экономически обоснованным уровням без административного давления", — отметил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стабилизация продуктовой инфляции

Позитивные сдвиги в рознице контрастируют с глобальными трендами. Пока кризис продовольствия в мире провоцирует рост цен на зерновые, локальный рынок РФ защищен внутренним производством. Это обеспечивает прогнозируемый инвестиционный климат в агропромышленном комплексе.

Несмотря на общую дефляцию в овощном сегменте, риски перегрева экономики сохраняются. Регулятор внимательно следит за тем, чтобы снижение цен не привело к дефициту оборотных средств у производителей. Баланс интересов бизнеса и населения остается приоритетом для профильных ведомств.

"Снижение издержек на кассе — это лишь фасад процесса. Важно понимать, что долгосрочная устойчивость требует контроля над долговой нагрузкой предприятий", — объяснила эксперт Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему помидоры дешевеют именно в мае?

В этот период на рынок выходят крупные объемы продукции из теплиц, не требующих интенсивного искусственного обогрева, что снижает себестоимость.

Ждать ли дальнейшего падения цен на овощи?

Традиционно дефляционный тренд сохраняется до конца лета, когда к тепличным овощам добавляется урожай открытого грунта.

Как это влияет на инфляцию в целом?

Продовольственный сектор занимает существенную долю в расчете индекса потребительских цен, поэтому подешевление базовых продуктов тормозит общий рост инфляции.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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