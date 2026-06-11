Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Италия ломает монолит Брюсселя: Рим везет на саммит ЕС план поэтапного снятия санкций
Организм высыхает изнутри: как популярная ледяная жидкость лишает клетки последней защиты в зной
Европейский МИД трещит по швам: Париж и Берлин готовы забрать у Каллас часть ключевых полномочий
Мечты сбываются по щелчку пальцев: спутница Дурова раскрыла личную стратегию исполнения желаний
Лицо без отеков и плоский живот: 1 простое движение, которое заменяет полноценную тренировку
Инопланетяне в мире теплокровных: что не так с ДНК ленивцев и почему их гены "прыгают"
Личные границы стёрты окончательно: сын Децла эмоционально отреагировал на появление незваных гостей
Ноги как колонны к вечеру? Что на самом деле блокирует кровоток и как это исправить за 60 секунд
Хрущев против гениальных инженеров: история советской ракеты, которую превратили в мишень

Официально не учтено: из-за каких записей в трудовой можно остаться без части пенсии

Экономика

Выход на пенсию часто превращается в неприятный квест, когда выясняется, что годы ударного труда "испарились" из системы СФР. Ошибка в одной букве фамилии, закрывшееся предприятие или "серая" зарплата в прошлом способны серьезно ударить по размеру будущих выплат. Разбираемся, почему надеяться на автоматический расчет — стратегическая ошибка и как обнаружить «дыры» в трудовой истории, пока еще есть шанс их закрыть.

Пенсионер считает деньги дома
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пенсионер считает деньги дома

Почему проверку нельзя откладывать на потом

Многие живут с убеждением, что при оформлении выплат специалисты фонда сами во всем соберут и разберутся. На деле сотрудники ведомства опираются только на те сведения, которые уже есть в системе. Если там пусто, доказывать право на выплаты придется самому человеку, причем в условиях жесткого дефицита времени. Чтобы избежать суеты, лучше заранее заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Это простой лист бумаги или файл, где отражен каждый период работы и все взносы. Такой процесс контроля позволяет вовремя заметить пробелы.

"Основная проблема — это работа в девяностые годы. Организации массово закрывались, меняли форму собственности, а архивы просто выбрасывались или сгорали. Если записи в трудовой нет или она не заверена должным образом, подтвердить стаж через тридцать лет практически невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Мелочи в документах, которые стоят дорого

Тот самый секрет кроется в буквах. Иногда роковой становится ошибка в названии должности или предприятия. Если запись сделана неразборчиво, нет печати или она смазана, период просто вычеркнут из расчетов. Особенно внимательными нужно быть тем, кто работал у индивидуальных предпринимателей. Бывает, что взносы платились, но сведения в базу не попали из-за технического сбоя. Любое несовпадение — это повод для длительной переписки с ведомствами. Исправлять ошибки через суд долго и накладно, поэтому сверять личные данные стоит ежегодно. Это поможет вовремя внести необходимые решение и избежать потерь.

Типичная проблема Последствие для выплат
Опечатка в фамилии или дате Период исключается из стажа до исправления
Отсутствие печати работодателя Необходимость искать архивные справки
Зарплата в конверте Низкий коэффициент и минимальная выплата

Серые схемы оплаты труда — это мина замедленного действия. Сегодня лишняя тысяча в кармане кажется выгодной, но завтра она обернется отсутствием баллов. Пенсионная система не видит устных обещаний директора, ей нужны официальные отчеты. Если компания исчезнет вместе с бухгалтерией, доказать реальный доход будет нереально. Это критическая ошибка, которую совершают молодые специалисты, не думая о далеком будущем.

"Когда человек соглашается на неофициальное трудоустройство, он фактически подписывает отказ от части своей будущей защиты. Взносы — это не просто налог, это фундамент персонального капитала в системе", — подчеркнул специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Что входит в стаж помимо работы

Закон позволяет учитывать в страховой истории и те периоды, когда человек физически не находился на рабочем месте. Речь идет о службе в армии, уходе за ребенком до полутора лет или присмотре за пожилым родственником старше восьмидесяти лет. За эти годы также начисляются коэффициенты, но только если вовремя подать подтверждающие документы. Часто об этом вспоминают слишком поздно, когда зачетный вариант стажа уже не может повлиять на назначенный размер пенсии задним числом.

"Многие женщины не знают, что периоды декрета можно и нужно включать в расчет. Бывает, что за уход за тремя детьми баллов начисляется больше, чем за работу на низкооплачиваемой должности в тот же период. Нужно сравнивать и выбирать выгодный сценарий", — объяснила в интервью Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о пенсионном стаже

Где быстрее всего проверить свои данные?

Проще всего заказать выписку через личный кабинет на портале Госуслуг. Документ формируется автоматически и обычно приходит в течение нескольких часов. Там видны все периоды, официально зафиксированные государством.

Что делать, если в выписке не хватает предприятия?

Нужно найти трудовую книжку и подготовить заявление о корректировке сведений. К нему стоит приложить справки из архивов или договоры, если организация уже ликвидирована. Подать бумаги можно через МФЦ.

Влияет ли учеба в институте на стаж?

По действующим правилам время обучения в вузе в страховой стаж обычно не включается, так как за студента не платятся страховые взносы. Однако есть исключения для некоторых категорий и периодов, действовавших ранее.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
"Отравители Скрипалей" дали сенсационное интервью о Солсбери
Человеческий фактор
"Отравители Скрипалей" дали сенсационное интервью о Солсбери
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Карточный домик на ветру: сокрушительные удары Ирана вынудили Вашингтон начать масштабную санацию
Карточный домик на ветру: сокрушительные удары Ирана вынудили Вашингтон начать масштабную санацию
Последние материалы
Организм высыхает изнутри: как популярная ледяная жидкость лишает клетки последней защиты в зной
Европейский МИД трещит по швам: Париж и Берлин готовы забрать у Каллас часть ключевых полномочий
Официально не учтено: из-за каких записей в трудовой можно остаться без части пенсии
Мечты сбываются по щелчку пальцев: спутница Дурова раскрыла личную стратегию исполнения желаний
Лицо без отеков и плоский живот: 1 простое движение, которое заменяет полноценную тренировку
Инопланетяне в мире теплокровных: что не так с ДНК ленивцев и почему их гены "прыгают"
Личные границы стёрты окончательно: сын Децла эмоционально отреагировал на появление незваных гостей
Ноги как колонны к вечеру? Что на самом деле блокирует кровоток и как это исправить за 60 секунд
Хрущев против гениальных инженеров: история советской ракеты, которую превратили в мишень
Тан и айран тушат пожар переедания? Что реально спасает от тяжести после шашлыка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.