Официально не учтено: из-за каких записей в трудовой можно остаться без части пенсии

Выход на пенсию часто превращается в неприятный квест, когда выясняется, что годы ударного труда "испарились" из системы СФР. Ошибка в одной букве фамилии, закрывшееся предприятие или "серая" зарплата в прошлом способны серьезно ударить по размеру будущих выплат. Разбираемся, почему надеяться на автоматический расчет — стратегическая ошибка и как обнаружить «дыры» в трудовой истории, пока еще есть шанс их закрыть.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер считает деньги дома

Почему проверку нельзя откладывать на потом

Многие живут с убеждением, что при оформлении выплат специалисты фонда сами во всем соберут и разберутся. На деле сотрудники ведомства опираются только на те сведения, которые уже есть в системе. Если там пусто, доказывать право на выплаты придется самому человеку, причем в условиях жесткого дефицита времени. Чтобы избежать суеты, лучше заранее заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Это простой лист бумаги или файл, где отражен каждый период работы и все взносы. Такой процесс контроля позволяет вовремя заметить пробелы.

"Основная проблема — это работа в девяностые годы. Организации массово закрывались, меняли форму собственности, а архивы просто выбрасывались или сгорали. Если записи в трудовой нет или она не заверена должным образом, подтвердить стаж через тридцать лет практически невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Мелочи в документах, которые стоят дорого

Тот самый секрет кроется в буквах. Иногда роковой становится ошибка в названии должности или предприятия. Если запись сделана неразборчиво, нет печати или она смазана, период просто вычеркнут из расчетов. Особенно внимательными нужно быть тем, кто работал у индивидуальных предпринимателей. Бывает, что взносы платились, но сведения в базу не попали из-за технического сбоя. Любое несовпадение — это повод для длительной переписки с ведомствами. Исправлять ошибки через суд долго и накладно, поэтому сверять личные данные стоит ежегодно. Это поможет вовремя внести необходимые решение и избежать потерь.

Типичная проблема Последствие для выплат Опечатка в фамилии или дате Период исключается из стажа до исправления Отсутствие печати работодателя Необходимость искать архивные справки Зарплата в конверте Низкий коэффициент и минимальная выплата

Серые схемы оплаты труда — это мина замедленного действия. Сегодня лишняя тысяча в кармане кажется выгодной, но завтра она обернется отсутствием баллов. Пенсионная система не видит устных обещаний директора, ей нужны официальные отчеты. Если компания исчезнет вместе с бухгалтерией, доказать реальный доход будет нереально. Это критическая ошибка, которую совершают молодые специалисты, не думая о далеком будущем.

"Когда человек соглашается на неофициальное трудоустройство, он фактически подписывает отказ от части своей будущей защиты. Взносы — это не просто налог, это фундамент персонального капитала в системе", — подчеркнул специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Что входит в стаж помимо работы

Закон позволяет учитывать в страховой истории и те периоды, когда человек физически не находился на рабочем месте. Речь идет о службе в армии, уходе за ребенком до полутора лет или присмотре за пожилым родственником старше восьмидесяти лет. За эти годы также начисляются коэффициенты, но только если вовремя подать подтверждающие документы. Часто об этом вспоминают слишком поздно, когда зачетный вариант стажа уже не может повлиять на назначенный размер пенсии задним числом.

"Многие женщины не знают, что периоды декрета можно и нужно включать в расчет. Бывает, что за уход за тремя детьми баллов начисляется больше, чем за работу на низкооплачиваемой должности в тот же период. Нужно сравнивать и выбирать выгодный сценарий", — объяснила в интервью Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о пенсионном стаже

Где быстрее всего проверить свои данные?

Проще всего заказать выписку через личный кабинет на портале Госуслуг. Документ формируется автоматически и обычно приходит в течение нескольких часов. Там видны все периоды, официально зафиксированные государством.

Что делать, если в выписке не хватает предприятия?

Нужно найти трудовую книжку и подготовить заявление о корректировке сведений. К нему стоит приложить справки из архивов или договоры, если организация уже ликвидирована. Подать бумаги можно через МФЦ.

Влияет ли учеба в институте на стаж?

По действующим правилам время обучения в вузе в страховой стаж обычно не включается, так как за студента не платятся страховые взносы. Однако есть исключения для некоторых категорий и периодов, действовавших ранее.

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