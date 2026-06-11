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Не только пенсия: 4 выплаты и льготы после 60, которые вы могли пропустить

Экономика

После достижения шестидесятилетнего рубежа структура личных финансов меняется. Внимание концентрируется на обязательных тратах — квитанциях, аптечных чеках и налогах. Часто человек годами оплачивает счета в полном объеме, не подозревая, что государство уже предусмотрело механизмы для снижения этой нагрузки.

Пенсионер с деньгами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пенсионер с деньгами

Налоговая нагрузка: как легально платить меньше

Имущественные налоги часто списываются по инерции. Уведомление из службы приходит — владелец платит. Однако после 60 лет по многим позициям можно получить полное освобождение или значительную скидку. Это касается квартир, жилых домов, гаражей и земельных участков. Для активации права достаточно один раз подать заявление. Сделать это можно через личный кабинет на сайте службы, в офисе ведомства или в ближайшем центре госуслуг. Система не всегда видит изменения в статусе гражданина в реальном времени, поэтому самостоятельный запрос — самый надежный способ проверить вариант экономии.

"Налоговая база может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости шести соток одного земельного участка. Также пенсионеры освобождаются от налога на один объект недвижимости каждого вида — например, на одну квартиру и один гараж", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Экономия на коммунальных услугах

Счета за жилье становятся заметным бременем, если доходы ограничены. Если доля расходов на оплату услуг превышает установленный в регионе лимит, появляется право на субсидию. Срок рассмотрения документов обычно занимает десять рабочих дней. Это важная деталь финансового планирования. Тот самый секрет: наличие вклада может стать препятствием для получения помощи. Банковские проценты суммируются с пенсией при расчете среднедушевого дохода. Если общая сумма окажется выше нормы, в поддержке могут отказать.

Вид льготы Условие предоставления
Земельный налог Вычет на 6 соток для одного участка
Субсидия ЖКХ Зависит от соотношения дохода и трат на квитанции
Налог на имущество 100% скидка на один объект каждого типа

"Важно помнить, что субсидия предоставляется на шесть месяцев. После этого срока нужно снова подтверждать право на выплату. Долги за коммуналку — прямое основание для приостановки помощи", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Рабов Артём.

Права до наступления пенсионного возраста

Статус предпенсионера дает доступ к ряду льгот за пять лет до официального выхода на отдых. Это касается не только налогов. Работающие граждане этого возраста имеют право на два оплачиваемых дня в году для прохождения медицинского осмотра. Также предусмотрены дополнительные гарантии в трудовых отношениях, исключающие необоснованное увольнение. Помимо федеральных правил, существуют региональные решение местных властей. В некоторых субъектах это бесплатный проезд, скидки на лекарства или освобождение от курортного сбора. Проверка своего статуса через электронные сервисы помогает вовремя запустить процесс получения поддержки.

"Инфляционные процессы и рост тарифов делают государственную поддержку необходимой мерой для сохранения потребительской способности. Это финансовый демпфер, который сглаживает экономические риски для уязвимых групп", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Когда возраст пересекает отметку в 80 лет, надбавка к выплатам назначается автоматически. Однако родственникам стоит проконтролировать этот процесс. Технические ошибки в базах данных случаются, и своевременное обращение в Социальный фонд поможет избежать потери средств.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить налог на машину после 60 лет?

Федеральной льготы нет. Однако во многих регионах действуют свои правила. Часто пенсионеры освобождаются от оплаты за один автомобиль мощностью до 100 или 150 лошадиных сил.

Как узнать о льготах в моем городе?

Самый точный путь — запросить выписку о мерах социальной поддержки на портале госуслуг или обратиться в МФЦ. Информация обновляется согласно региональному законодательству.

Можно ли вернуть налоги за прошлые годы?

В случае с имущественными налогами возврат возможен максимум за три предшествующих года, если право на льготу уже было, но не использовалось.

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Экспертная проверка: юрист по налоговому праву Денис Прохоров, эксперт по тарифам ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Рабов Артём, макроэкономист Артём Логинов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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