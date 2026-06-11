Работающим россиянам готовят новые выплаты: в системе пенсий намечается серьезный пересмотр

Внедрение корпоративных пенсионных программ станет важным этапом развития социальной ответственности бизнеса и обеспечит гражданам дополнительные выплаты в старости, заявил Pravda.Ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, участие работодателей в формировании капитала сотрудников является идейно правильным шагом, который соответствует международной практике.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Пенсия

Ранее стало известно, что в России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой. О подготовке механизма, включающего обязательные взносы со стороны компаний, сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Предполагается, что установленная пенсионная программа (УПП) станет инструментом для создания накоплений поверх государственных выплат. На этом фоне масштабное изменение в системе формирования сбережений может затронуть значительную часть работающего населения.

Балынин отметил, что во многих странах корпоративный сегмент органично дополняет государственную систему. В России такая возможность существует и сейчас, однако она не получила массового распространения. Эксперт полагает, что новая инициатива поможет задействовать скрытый потенциал этого сектора. При этом реализация проекта требует уточнения технических параметров: объема взносов и списка организаций, которые первыми войдут в программу.

"Идея выглядит интересной, но необходимо узнать более конкретные детали: на какие организации предлагается распространить программу, в каком размере будут осуществляться взносы, а также как будет работать данная программа, если работник поменяет работодателя", — сказал Балынин.

Специалист подчеркнул, что вовлечение бизнеса в пенсионное обеспечение сотрудников формирует высокую культуру доверия между нанимателем и персоналом. Это решение не только экономическое, но и этическое. Параллельно в стране развиваются и другие финансовые инструменты. Например, гражданам доступны механизмы, где изменение структуры бюджетных возвратов позволяет увеличить итоговую доходность вложений.

Тем не менее остаются вопросы преемственности накоплений при смене места работы. Эффективность системы будет зависеть от того, насколько гибко взносы смогут "следовать" за человеком. Между тем новые инструменты для защиты капитала от инфляционных рисков уже предлагают альтернативные способы самостоятельного накопления.

"Считаю идейно правильным участие работодателей в пенсионном обеспечении своих сотрудников. Это и по-человечески, на мой взгляд, верно, и с точки зрения формирования высокой культуры корпоративной социальной ответственности правильно", — добавил экономист.

Многие россияне уже оценили преимущества долгосрочного планирования, и управление пенсионными резервами постепенно переходит в активную фазу. Статистика показывает, что требования к пенсионным накоплениям в регионах растут, что подтверждает запрос общества на понятные и надежные способы обеспечения жизни после завершения карьеры.

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