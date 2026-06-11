Угроза теплового коллапса: переход черты в тридцать градусов стоит компаниям половины рабочего дня

Аномальная жара в России заставила регуляторов пересмотреть правила эксплуатации человеческого ресурса. Роспотребнадзор выставил жесткие рамки: если в офисе нет кондиционера, рабочий день должен сокращаться пропорционально росту температуры. Это не рекомендация, а вопрос сохранения трудоспособности населения. Перегрев экономики в буквальном смысле ведет к деградации когнитивных функций сотрудников и росту производственного травматизма.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис без кондиционера

Термометр в офисе: когда пора уходить домой

Санитарные врачи установили четкую шкалу. Если климатическое оборудование в помещении отсутствует, работодатель обязан следить за столбиком термометра. Отметка в 28,5 градуса Цельсия — это сигнал к сокращению смены на один час. Достижение 29 градусов освобождает сотрудников на два часа раньше. Пиковые 30,5 градуса означают потерю половины рабочего дня — смена урезается на четыре часа. В кондиционируемых зонах стандарт зафиксирован на уровне 24-25 градусов.

"Работодатели часто игнорируют температурные нормы, хотя это прямое нарушение охраны труда. Если условия становятся невыносимыми, а руководство отказывается сокращать часы, это повод для обращения в инспекцию. В жару производительность падает, и попытки выжать из людей результат в раскаленном боксе только множат ошибки в документах и браки", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Экстремальный режим: работа под открытым небом

Уличные работы при 32,5 градусах официально переходят в разряд опасных. Ведомство требует прерывать деятельность каждые 20 минут. После такой "пытки" солнцем сотрудник должен провести минимум 12 минут в прохладе. Общий лимит нахождения на жаре — не более пяти часов в спецодежде и всего два часа без нее. Регулятор настаивает: тяжелый труд нужно переносить на утро или вечер, привлекая людей самого выносливого возраста — от 25 до 40 лет.

Гидратация и рацион: как не "сгореть" на посту

Питьевой режим — это технологическая необходимость. При температуре выше 30 градусов организм требует не менее полулитра воды в час. Роспотребнадзор рекомендует пить каждые 20 минут, чтобы избежать обезвоживания. Доступ к чистой воде должен быть организован за счет нанимателя. В рацион советуют добавлять овощи и фрукты, чтобы поддерживать солевой баланс и иммунитет под тепловой нагрузкой.

"Несоблюдение температурных нормативов — это скрытые финансовые потери. Компании несут риски потери ликвидности из-за штрафов и текучки кадров. Здоровый микроклимат в офисе — это такая же инвестиция в устойчивость бизнеса, как качественная IT-инфраструктура или страхование активов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для граждан, имеющих право на льготы, например, получающих две пенсии одновременно, условия труда в жару должны контролироваться еще жестче. Организм с возрастом хуже справляется с тепловым стрессом, что превращает душный офис в зону повышенного риска для ветеранов труда и силовиков на "гражданке".

Ответы на популярные вопросы о защите прав сотрудников

Обязан ли работодатель устанавливать кондиционер?

Закон не заставляет покупать сплит-систему, но обязывает обеспечить нормативный микроклимат. Если кондиционера нет и жара зашкаливает, наниматель обязан сократить время работы или перевести людей на "удаленку".

Как фиксировать температуру для жалобы?

Необходимо составить акт замеров в присутствии свидетелей или профсоюза. Обычный бытовой термометр подойдет для первичной фиксации. Данные передаются в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.

Вычитают ли сокращенные часы из зарплаты?

Сокращение рабочего дня из-за жары трактуется как простой по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон. В большинстве случаев это время оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки.

Можно ли отказаться работать на улице при 33 градусах?

Да, если не предоставлены средства защиты (спецодежда) и не соблюдается режим отдыха в охлаждаемых помещениях. Это считается работой в опасных условиях, угрожающих жизни.

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