Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый год кабачки некуда девать? Этот паштет с сыром съедают первым, еще до обеда
Вместо капри и шорт: эти легкие струящиеся брюки делают любую фигуру дорогой и элегантной
Спорт без капли пота: плавная восточная гимнастика возвращает телу естественную легкость
Гладкость без салона: копеечное средство из аптечки спасет сухие пятки от трещин
Мечта с оленем на капоте: история создания легендарных моделей советского автопрома
Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики
Игра в прятки и лёгкий флирт: как Джон Кеннеди-младший уговаривал принцессу Диану сняться для обложки
Покупка превратилась в квест: новые требования страховщиков лишили защиты тысячи водителей
Дистанция в метр спасает все: игнорирование этих правил посадки приведет к полной деградации ягодника

Ставка пошла на снижение? В ЦБ зреет решение, которое почувствуют и вкладчики, и заемщики

Экономика

Банк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта на ближайшем заседании, считает Исмаил Исмаилов, доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил, что такой шаг выглядит наиболее сбалансированным в текущих макроэкономических условиях.

Центробанк России
Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Центробанк России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с ростом цен приносят результат. По мнению президента, текущая динамика позволяет рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики. Подобные ожидания подтверждают и другие специалисты: допустил снижение ключевой ставки в начале лета и глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Исмаилов отметил, что консенсус-прогноз рынка ориентируется на снижение показателя на полпроцента, так как регулятор уже не раз использовал именно такой шаг для плавной корректировки системы.

"С одной стороны, это позволяет реально повлиять на ставку, с другой — не дает слишком резкого эффекта, особенно с учетом того, что снижение ставки может, наоборот, разогнать инфляцию. Получается замкнутый круг. Поэтому слишком сильное снижение иногда может быть преждевременным шагом", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Центробанку приходится балансировать между поддержкой экономики и рисками ослабления национальной валюты. Чрезмерно быстрое удешевление кредитов традиционно оказывает давление на котировки. При этом резкое укрепление валюты в последние месяцы создало определенный запас прочности для принятия решения.

По словам специалиста, регулятор также будет внимательно следить за поведением вкладчиков. Если стоимость заимствований упадет слишком быстро, начнется массовый отток вкладов из коммерческих банков, что создаст избыток ликвидности на рынке.

"Президент подтвердил, что инфляционная ситуация позволяет снижать ставку, и это, как ожидается, не последний шаг в цикле. Многие прогнозируют, что к концу года она может упасть до 12–13 процентов. При благоприятных условиях этот ориентир вполне реалистичен, а возможно, снижение будет даже более значительным", — добавил эксперт.

Изменения в политике регулятора напрямую влияют на доходность банковских продуктов. Как показывает практика, ставки по депозитам могут упасть сразу после официального решения ЦБ. В долгосрочной перспективе финансовые власти рассчитывают, что возврат к однозначным числам ключевой ставки станет катализатором для нового инвестиционного цикла в реальном секторе экономики.

Читайте также

Экспертная проверка: Макроэкономист Артем Логинов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Мир. Новости мира
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Трюк с ломом и траншеей: как правильно подкормить яблоню в июне для бешеного урожая
Садоводство, цветоводство
Трюк с ломом и траншеей: как правильно подкормить яблоню в июне для бешеного урожая
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики
Игра в прятки и лёгкий флирт: как Джон Кеннеди-младший уговаривал принцессу Диану сняться для обложки
Покупка превратилась в квест: новые требования страховщиков лишили защиты тысячи водителей
Дистанция в метр спасает все: игнорирование этих правил посадки приведет к полной деградации ягодника
Летом можно готовить каждый день и всё равно не хватит: рецепт помидорной закуски с сыром
Народ США в ярости от вранья властей: расследование громкого дела Эпштейна обернулось защитой элит
Новая идея СФ грозит обвалить доступность жилья: семейная ипотека может стать недосягаемой
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Городские фонтаны обернулись смертельной ловушкой: реальная угроза скрыта от глаз отдыхающих
VPN больше не нужен: Roblox пообещал Роскомнадзору вести себя прилично и вернулся
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.