Ставка пошла на снижение? В ЦБ зреет решение, которое почувствуют и вкладчики, и заемщики

Банк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта на ближайшем заседании, считает Исмаил Исмаилов, доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил, что такой шаг выглядит наиболее сбалансированным в текущих макроэкономических условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с ростом цен приносят результат. По мнению президента, текущая динамика позволяет рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики. Подобные ожидания подтверждают и другие специалисты: допустил снижение ключевой ставки в начале лета и глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Исмаилов отметил, что консенсус-прогноз рынка ориентируется на снижение показателя на полпроцента, так как регулятор уже не раз использовал именно такой шаг для плавной корректировки системы.

"С одной стороны, это позволяет реально повлиять на ставку, с другой — не дает слишком резкого эффекта, особенно с учетом того, что снижение ставки может, наоборот, разогнать инфляцию. Получается замкнутый круг. Поэтому слишком сильное снижение иногда может быть преждевременным шагом", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Центробанку приходится балансировать между поддержкой экономики и рисками ослабления национальной валюты. Чрезмерно быстрое удешевление кредитов традиционно оказывает давление на котировки. При этом резкое укрепление валюты в последние месяцы создало определенный запас прочности для принятия решения.

По словам специалиста, регулятор также будет внимательно следить за поведением вкладчиков. Если стоимость заимствований упадет слишком быстро, начнется массовый отток вкладов из коммерческих банков, что создаст избыток ликвидности на рынке.

"Президент подтвердил, что инфляционная ситуация позволяет снижать ставку, и это, как ожидается, не последний шаг в цикле. Многие прогнозируют, что к концу года она может упасть до 12–13 процентов. При благоприятных условиях этот ориентир вполне реалистичен, а возможно, снижение будет даже более значительным", — добавил эксперт.

Изменения в политике регулятора напрямую влияют на доходность банковских продуктов. Как показывает практика, ставки по депозитам могут упасть сразу после официального решения ЦБ. В долгосрочной перспективе финансовые власти рассчитывают, что возврат к однозначным числам ключевой ставки станет катализатором для нового инвестиционного цикла в реальном секторе экономики.

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