Пенсия в квадрате: кто имеет право настроить систему на законные двойные выплаты

Получать сразу две пенсии от государства — вполне законное право, которым в России пользуются тысячи людей. Однако забрать этот двойной бонус автоматически не получится: система требует строгого совпадения по стажу и баллам. Разбираемся, кому положены такие выплаты и какие условия нужно выполнить.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер считает деньги дома

Критерии для получения двойных выплат

Статус пенсионера силовых структур открывает доступ к ведомственной пенсии, рассказала кандидат экономических наук, замглавы Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Однако для формирования права на вторую — страховую часть — требуется накопление гражданского стажа. Нормативы четко определяют входные параметры: не менее 15 лет стажа вне военной службы и достижение порога в 30 индивидуальных пенсионных баллов (ИПК).

"Интеграция двух систем выплат требует строгого соблюдения актуарных расчетов. Гражданин обязан сформировать базу в 30 баллов, иначе конвертация стажа в страховую пенсию невозможна", — резюмировал макроэкономист Артём Логинов.

Расширение списков льготных категорий

Право на двойное обеспечение не ограничивается только бывшими силовиками. Действующее администрирование позволяет претендовать на такие выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, космонавтам, летчикам-испытателям и лицам, получившим инвалидность вследствие военной травмы. Семьи военнослужащих, потерявшие кормильца, также наделены соответствующими преференциями.

Категория заявителя Условие для второй пенсии Силовики/военные 15 лет гражданского стажа + 30 баллов Инвалиды вследствие травмы Наличие подтвержденной военной травмы

Администрирование страховой и ведомственной частей

Механизм выплат предполагает раздельное участие ведомств — СФР и силового министерства. Синхронизация данных систем осуществляется через цифровые платформы. Это исключает дублирование и обеспечивает целевой характер расходования бюджетных средств.

"Двойное финансирование требует прозрачного подтверждения каждого года выработки. Любой разрыв в документации при учете стажа ведет к отказу в страховой части", — констатировал юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о пенсионном обеспечении

Где именно фиксируется накопленный гражданский стаж?

Все данные о стаже и баллах аккумулируются в лицевых счетах Социального фонда России (СФР) на базе индивидуальной отчетности работодателей.

Влияет ли размер ведомственной пенсии на страховую?

Нет, данные виды выплат независимы друг от друга по источнику формирования и правилам индексации.

Возможен ли переход на страховую пенсию вместо ведомственной?

Пенсионер вправе выбирать наиболее выгодный вариант, однако отказ от одного вида выплат не является обязательным условием для получения другого в данном случае.

Как учитывать периоды службы в страховом стаже?

Периоды военной службы при назначении гражданской пенсии не учитываются, если за них уже назначена ведомственная выплата.

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