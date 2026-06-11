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Деньги на старость без спроса: в России готовят радикальную пенсионную реформу

Экономика » Финансы

Российские ведомства готовят к запуску систему установленных пенсионных программ (УПП), которая радикально изменит подход к формированию накоплений за счет участия работодателей. В отличие от существующих инструментов, новая модель предполагает автоматическое включение сотрудников в систему при приеме на работу. Инициатива призвана вовлечь миллионы граждан в корпоративные пенсионные планы, обеспечив экономику долгосрочными инвестиционными ресурсами, а работников — дополнительным финансовым парашютом по достижении пенсионного возраста.

Пенсионеры отдыхают на палубе теплохода
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионеры отдыхают на палубе теплохода

Механика и отличия: как будет работать УПП

Основная концепция новой программы, представленная Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), строится на принципе софинансирования, где главную финансовую нагрузку берет на себя работодатель. Предполагается, что компании будут регулярно перечислять взносы на именные счета сотрудников в НПФ. Это отличает УПП от программы долгосрочных сбережений (ПДС), ориентированной на личные инвестиции граждан при поддержке государства до 36 тысяч рублей в год.

"Внедрение корпоративных программ с автоподпиской — это проверенный мировой опыт, позволяющий сформировать значительный капитал без резкого снижения текущих доходов работника. Для бизнеса же это инструмент удержания кадров, особенно если будут утверждены ожидаемые налоговые преференции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важной особенностью станет "мягкая" обязательность: работник подключается к системе автоматически в момент трудоустройства, но сохраняет за собой право в любой момент отказаться от участия. Накопленные средства фонды направят в консервативные инвестиционные инструменты для защиты от инфляции, а доступ к выплатам откроется при выходе на пенсию. На фоне высокой волатильности сырьевых рынков, когда нефтяные контракты могут рухнуть, наличие диверсифицированных пенсионных резервов становится критически важным для финансовой устойчивости.

Позиция властей и перспективы внедрения

Концепция уже прошла этап предварительного согласования в профильных министерствах. Минфин, Минтруд и Минэкономразвития отреагировали на предложение позитивно, не высказав принципиальных возражений. Сейчас эксперты работают над детальной настройкой параметров, включая возможные лимиты и условия налогового вычета для компаний. Окончательный пакет предложений планируют направить в Кабинет министров уже текущей осенью.

"Главный риск для подобных инициатив — это избыточное давление на фонд оплаты труда. Однако, если государство предложит реальные льготы по страховым взносам или налогу на прибыль для участвующих работодателей, программа может стать массовой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стабильность таких накоплений напрямую зависит от общей макроэкономической ситуации. Пока российское сырье вытесняет конкурентов на ключевых азиатских рынках, бюджет и крупные корпорации получают необходимый запас прочности для реализации долгосрочных социальных проектов.

Масштабы охвата: от 4% до каждого десятого гражданина

На текущий момент потенциал корпоративного сектора в пенсионной системе задействован минимально. Из 74,4 млн занятых россиян лишь 2,8 млн (около 3,8%) участвуют в программах через своих работодателей. Инициаторы реформы рассчитывают, что внедрение УПП позволит увеличить эту долю до 20%. В этом случае количество участников вырастет до 15 млн человек, что фактически охватит каждого десятого жителя страны. Источник издание Известия.

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация
Запуск программы УПП Автоматическое создание пенсионного капитала без участия работника
Рост охвата до 20% занятых Укрепление финансовой устойчивости 15 млн граждан в будущем
Налоговые льготы для бизнеса Снижение чистых затрат предприятий на социальные пакеты

Ответы на популярные вопросы о новой пенсионной программе

Нужно ли мне самому платить взносы в УПП?

Нет, по предварительным параметрам программа финансируется преимущественно или полностью за счет средств работодателя как часть социального пакета.

Могу ли я отказаться от участия, если не хочу копить?

Да, концепция предусматривает систему "автоматического входа" с сохранением права на добровольный выход из программы в любой момент.

Чем УПП отличается от программы долгосрочных сбережений (ПДС)?

ПДС нацелена на личные вложения граждан с доплатой от государства, тогда как УПП — это корпоративный инструмент, где деньги вносит компания.

Что будет с накоплениями, если я уволюсь?

Механизм сохранения средств при смене работы сейчас дорабатывается, однако пенсионный счет является именным, и средства остаются за работником.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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