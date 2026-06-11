Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй

Восстановление взорванного газопровода "Северный поток" может занять около трех лет и потребовать инвестиций, исчисляемых сотнями миллионов евро. К такому выводу пришли технические эксперты в рамках масштабного судебного разбирательства в Высоком суде Лондона, где оператор магистрали Nord Stream AG пытается взыскать более 570 млн евро со страховых гигантов Lloyd's и Arch Insurance. Пока юристы спорят о политической подоплеке диверсий, инженеры уже просчитывают сметы: от закупки китайских труб до возможной переброски российских судов-трубоукладчиков с Дальнего Востока.
Согласно совместному меморандуму экспертов, гипотетический срок реанимации газопровода составляет 36 месяцев. Этот период включает не только физическую замену поврежденных отрезков, но и длительное проектирование, бюрократические согласования с Данией и Швецией, а также мобилизацию флота. Специалисты подсчитали, что только на закупку новых труб (около 7 км) потребуется минимум 16,7 млн евро, если поставлять их из Китая.
"Срок в три года выглядит технологически обоснованным, учитывая глубины и необходимость очистки полостей от морской воды. Однако финансовая сторона вопроса сильно завязана на макроэкономические показатели: в расчетах фигурирует базовая цена газа в 336 долларов за тысячу кубометров, что при текущей волатильности делает проект крайне чувствительным к рыночной конъюнктуре", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Общая стоимость стабилизации системы, удаления воды и финального ремонта, по предварительным оценкам самого оператора, может достигать 1,35 млрд евро. Эти цифры стали базой для судебного спора, целью которого является определение точного размера ущерба, нанесенного инфраструктуре в сентябре 2022 года.
Основная линия обороны Lloyd's и Arch Insurance строится на пунктах договоров, исключающих покрытие ущерба от военных действий. Страховщики пытаются доказать, что взрывы были инициированы государственными структурами, что автоматически снимает с них обязательства по выплатам. Ситуация осложняется тем, что западные следственные органы крайне неохотно делятся материалами с российской стороной, ссылаясь на секретность.
Тем не менее, Nord Stream AG удалось приобщить к делу данные немецкого расследования. Если суд признает случай страховым, согласованные экспертами технические параметры станут автоматической базой для назначения суммы выплаты. На фоне санкционного давления и попыток Запада использовать любые рычаги для блокировки российских активов, этот процесс превращается в важнейший прецедент для международного морского права.
Одним из самых острых вопросов стало использование российских трубоукладчиков "Фортуна" и "Академик Черский". Эксперты со стороны страховщиков настаивают на их привлечении, так как суда уже работали на "Северном потоке — 2" и их наем мог бы сократить логистические издержки. Однако представители истца парируют: после финала стройки суда ушли на Дальний Восток, и их возвращение в Балтику может влететь в копеечку.
"Корпоративная структура владения этими судами остается тесно связанной с материнской компанией, что создает дополнительные риски в условиях санкций. Привлечение альтернативного флота из Африки или Азии существенно раздует смету, поэтому вопрос о "Черском" — это не только техника, но и прямая экономия страховых резервов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Пока в суде обсуждают миллионы евро на закупку труб, отраслевые аналитики сомневаются в целесообразности самого ремонта. Главная проблема — отсутствие гарантий прокачки газа. В условиях, когда европейская промышленность сокращается из-за высоких цен на энергию, а Берлин не дает сигналов к нормализации отношений, восстановление трубы может стать инвестицией в "мертвое железо".
"Любой инфраструктурный проект такого масштаба окупается только при долгосрочном планировании на 10-15 лет. Сейчас мы видим, как капитал замер в ожидании политических решений, а без четких контрактов на поставку даже 1,3 миллиарда евро на ремонт могут превратиться в чистый убыток", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никити Волков.
|Событие / Показатель
|Последствия и эффект
|Срок восстановления в 36 месяцев
|Затяжной период неопределенности для газового рынка ЕС
|Закупка 7 км труб в Китае
|Рост стоимости сметы минимум на 16,7 млн евро
|Выплата страховки (более 570 млн евро)
|Создание юридического прецедента по "военным исключениям"
|Использование судов РФ
|Сокращение времени ремонта, но риск вторичных санкций
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