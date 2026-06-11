Миллиарды евро на дне Балтики: озвучен реальный срок возвращения газопровода в строй

Восстановление взорванного газопровода "Северный поток" может занять около трех лет и потребовать инвестиций, исчисляемых сотнями миллионов евро. К такому выводу пришли технические эксперты в рамках масштабного судебного разбирательства в Высоком суде Лондона, где оператор магистрали Nord Stream AG пытается взыскать более 570 млн евро со страховых гигантов Lloyd's и Arch Insurance. Пока юристы спорят о политической подоплеке диверсий, инженеры уже просчитывают сметы: от закупки китайских труб до возможной переброски российских судов-трубоукладчиков с Дальнего Востока.

Фото: commons.wikimedia.org by Gerd Fahrenhorst, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Северный поток

Три года на ремонт: технический сценарий восстановления

Согласно совместному меморандуму экспертов, гипотетический срок реанимации газопровода составляет 36 месяцев. Этот период включает не только физическую замену поврежденных отрезков, но и длительное проектирование, бюрократические согласования с Данией и Швецией, а также мобилизацию флота. Специалисты подсчитали, что только на закупку новых труб (около 7 км) потребуется минимум 16,7 млн евро, если поставлять их из Китая.

"Срок в три года выглядит технологически обоснованным, учитывая глубины и необходимость очистки полостей от морской воды. Однако финансовая сторона вопроса сильно завязана на макроэкономические показатели: в расчетах фигурирует базовая цена газа в 336 долларов за тысячу кубометров, что при текущей волатильности делает проект крайне чувствительным к рыночной конъюнктуре", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Общая стоимость стабилизации системы, удаления воды и финального ремонта, по предварительным оценкам самого оператора, может достигать 1,35 млрд евро. Эти цифры стали базой для судебного спора, целью которого является определение точного размера ущерба, нанесенного инфраструктуре в сентябре 2022 года.

Судебный клинч: почему страховщики отказываются платить

Основная линия обороны Lloyd's и Arch Insurance строится на пунктах договоров, исключающих покрытие ущерба от военных действий. Страховщики пытаются доказать, что взрывы были инициированы государственными структурами, что автоматически снимает с них обязательства по выплатам. Ситуация осложняется тем, что западные следственные органы крайне неохотно делятся материалами с российской стороной, ссылаясь на секретность.

Тем не менее, Nord Stream AG удалось приобщить к делу данные немецкого расследования. Если суд признает случай страховым, согласованные экспертами технические параметры станут автоматической базой для назначения суммы выплаты. На фоне санкционного давления и попыток Запада использовать любые рычаги для блокировки российских активов, этот процесс превращается в важнейший прецедент для международного морского права.

Логистический тупик: чьи суда поднимут трубы со дна

Одним из самых острых вопросов стало использование российских трубоукладчиков "Фортуна" и "Академик Черский". Эксперты со стороны страховщиков настаивают на их привлечении, так как суда уже работали на "Северном потоке — 2" и их наем мог бы сократить логистические издержки. Однако представители истца парируют: после финала стройки суда ушли на Дальний Восток, и их возвращение в Балтику может влететь в копеечку.

"Корпоративная структура владения этими судами остается тесно связанной с материнской компанией, что создает дополнительные риски в условиях санкций. Привлечение альтернативного флота из Африки или Азии существенно раздует смету, поэтому вопрос о "Черском" — это не только техника, но и прямая экономия страховых резервов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономическая целесообразность и политические барьеры

Пока в суде обсуждают миллионы евро на закупку труб, отраслевые аналитики сомневаются в целесообразности самого ремонта. Главная проблема — отсутствие гарантий прокачки газа. В условиях, когда европейская промышленность сокращается из-за высоких цен на энергию, а Берлин не дает сигналов к нормализации отношений, восстановление трубы может стать инвестицией в "мертвое железо".

"Любой инфраструктурный проект такого масштаба окупается только при долгосрочном планировании на 10-15 лет. Сейчас мы видим, как капитал замер в ожидании политических решений, а без четких контрактов на поставку даже 1,3 миллиарда евро на ремонт могут превратиться в чистый убыток", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никити Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект Срок восстановления в 36 месяцев Затяжной период неопределенности для газового рынка ЕС Закупка 7 км труб в Китае Рост стоимости сметы минимум на 16,7 млн евро Выплата страховки (более 570 млн евро) Создание юридического прецедента по "военным исключениям" Использование судов РФ Сокращение времени ремонта, но риск вторичных санкций

Ответы на популярные вопросы о будущем "Северного потока"

Кто оплатит восстановление газопровода? Основные траты лягут на акционеров, включая "Газпром", но результат суда в Лондоне может заставить страховые компании покрыть почти половину необходимых расходов. Почему ремонт длится так долго? Помимо физической сложности работ на глубине, нужно получить разрешения от Дании и Швеции в их исключительных экономических зонах, что в текущем политическом климате затруднено. Будет ли газ снова поставляться в Германию? Технически это возможно через три года, но политическая воля Берлина сейчас направлена на максимальный отказ от российских углеводородов. Повлияет ли это на цены на газ для потребителей? В краткосрочной перспективе нет, но ясность с ремонтом "Северного потока" может стабилизировать биржевые фьючерсы в будущем.

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