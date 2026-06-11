Американский газ оказался лишним: в энергобалансе крупного европейского хаба произошел тектонический сдвиг

Россия продолжает укреплять позиции на европейском энергетическом рынке, несмотря на санкционное давление и попытки диверсификации поставок со стороны ЕС. По данным оператора газотранспортной системы Испании Enagás, в мае текущего года зафиксирован резкий скачок импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Объемы закупок увеличились почти в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило Москве потеснить США в списке ключевых поставщиков королевства. Теперь Россия занимает второе место в структуре испанского газового импорта, уступая лишь Алжиру.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Энергетическая инфраструктура

Статистика импорта: цифры и факты

Согласно отчету Enagás, в мае Испания закупила у российских производителей объем топлива, эквивалентный 8 726 ГВт⋅ч. Для сравнения: в мае 2025 года этот показатель составлял 5 505 ГВт⋅ч. Таким образом, доля российского ресурса в общем энергобалансе страны достигла 27,8%. На фоне роста поставок из РФ традиционный лидер региона — Алжир — сохранил первенство с долей 42,6%, поставляя газ преимущественно по трубопроводам.

"Рост импорта объясняется прежде всего экономической целесообразностью. Российский СПГ остается конкурентоспособным по цене и логистике, что критически важно для испанской промышленности в условиях нестабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Смена лидеров: почему США уступили позиции

Американские поставщики, которые еще недавно претендовали на доминирующую роль в Европе, в мае показали заметное снижение. Доля США в испанском импорте упала до 15,2%, что переместило их на третью строчку рейтинга. Эксперты связывают это не только с ценовой политикой, но и с перераспределением потоков сырья в крупнейшие экономики Азии, где спрос на энергоресурсы остается стабильно высоким.

"Испания обладает крупнейшими в Европе мощностями по регазификации, что делает её логистическим хабом. Увеличение доли России подтверждает, что полностью отказаться от наших ресурсов без ущерба для экономики ЕС невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Долгосрочная динамика поставок в 2026 году

За первые пять месяцев текущего года Испания суммарно импортировала 31 883 ГВт⋅ч российского СПГ (19,5% от общего объема). Это на 39% больше, чем за тот же период прошлого года (22 940 ГВт⋅ч). Такая тенденция свидетельствует о стабильном восстановлении интереса к российскому топливу после спада в 2025 году, когда за весь двенадцатимесячный период было закуплено 42 629 ГВт⋅ч против рекордных 72 360 ГВт⋅ч в 2024-м. Важно понимать, что бизнес адаптируется к внешним вызовам так же, как и частные лица адаптируются к новым ограничениям по банковским картам, ища наиболее выгодные пути развития.

"Мы видим реализацию отложенного спроса. Если логистические цепочки не будут искусственно прерваны новыми санкциями, Россия может вернуть себе статус ключевого поставщика по итогам всего года", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Показатель / Событие Последствия и эффект Рост поставок из РФ на 58,5% в мае Укрепление энергетической безопасности Испании за счет дешевого ресурса. Падение доли США до 15,2% Снижение зависимости Мадрида от более дорогого американского СПГ. Доминирование Алжира (42,6%) Сохранение традиционной структуры потребления через трубопроводный газ.

Ответы на популярные вопросы о поставках СПГ

Как рост поставок влияет на цены внутри Испании? Увеличение предложения со стороны России способствует стабилизации оптовых цен на газ, что снижает нагрузку на производственный сектор и предотвращает резкий рост тарифов для населения. Почему Испания продолжает покупать газ в России? Действующие долгосрочные контракты и отсутствие прямого эмбарго на импорт СПГ позволяют испанским компаниям выбирать экономически выгодных партнеров для балансировки системы. Чем российский СПГ лучше американского для европейцев? Основным преимуществом является цена и более короткое транспортное плечо. Кроме того, российские проекты в Арктике обеспечивают высокую стабильность отгрузок. Могут ли поставки быть прекращены в ближайшее время? Риск введения санкций сохраняется, однако критическая зависимость ряда стран ЕС от импорта СПГ делает полное эмбарго маловероятным в краткосрочной перспективе.

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