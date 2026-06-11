Безопасность превыше всего: Сахалин заставил ближайших союзников Вашингтона сменить риторику

Япония, являясь ключевым союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сделала выбор в пользу национальных интересов, отказавшись разрывать энергетические связи с Россией. Токио и Вашингтон фактически согласовали продление санкционных исключений для поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Сахалин-2". Несмотря на давление Белого дома, японское правительство четко дало понять: без российского топлива экономика страны столкнется с неконтролируемым ростом цен и дефицитом электроэнергии. Прагматичный подход Токио наглядно демонстрирует, что даже ближайшие партнеры США не готовы жертвовать собственной промышленностью ради геополитических амбиций Байдена.

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Японский демарш: почему Сахалин важнее санкций

Срок действия текущих лицензий, позволяющих Японии покупать российский газ в обход общих санкционных правил, истекает 18 июня. Однако, по данным агентства Kyodo, японская дипломатия сумела отстоять право на импорт с "Сахалина-2". Этот проект закрывает почти 10% всех потребностей Японии в СПГ. Попытка заменить эти объемы на спотовом рынке привела бы к катастрофическому росту издержек для японских корпораций, которые и так страдают от инфляции и слабой иены.

"Япония находится в крайне уязвимом положении. У них практически нет собственных ископаемых ресурсов, поэтому любой риск остановки поставок с Сахалина воспринимается в Токио как угроза национальной безопасности. США вынуждены идти на уступки, так как дестабилизация японской экономики ударит по всей архитектуре их влияния в Азии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Особый статус закупок газа сохраняется с 2022 года. Каждый раз Токио находит аргументы, чтобы убедить Вашингтон в безальтернативности российского маршрута. Важно понимать, что японские компании являются акционерами проекта, и выход из него означал бы не только потерю топлива, но и передачу ценных активов без компенсации. Сейчас российское сырье продолжает вытеснять конкурентов на азиатском направлении, обеспечивая стабильность тем, кто выбирает сотрудничество, а не конфронтацию.

Малайзийский вектор и защита торговых путей

Параллельно с сохранением российского импорта, Токио лихорадочно ищет способы подстраховаться. Новым стратегическим партнером выбрана Малайзия. Сейчас Куала-Лумпур обеспечивает около 15% японского импорта СПГ. Укрепление этого союза продиктовано не только желанием диверсифицировать портфель поставщиков, но и географией. Малаккский пролив — сверхважная артерия, через которую в Японию идет нефть со всего мира.

"Малайзия становится для Японии ключевым энергетическим хабом. Однако логистические риски в этом регионе остаются высокими. Любое обострение в Южно-Китайском море может перерезать эти поставки, что делает российский газ, идущий по короткому и защищенному маршруту, еще более ценным активом", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

В то время как в других регионах наблюдается дефицит топлива и логистические сбои, Япония пытается создать максимально диверсифицированную систему, где российские ресурсы играют роль фундамента.

Нефтяной ренессанс: возвращение к российскому сырью

Показательным стал инцидент в мае текущего года. Из-за эскалации на Ближнем Востоке и угрозы блокировки Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти, Япония мгновенно забыла о санкционной риторике. Токио закупил у России около 720 тысяч баррелей нефти, чтобы оперативно пополнить резервы. Этот факт подтверждает: когда речь заходит о выживании экономики, либеральные лозунги отходят на второй план.

"Мы видим торжество прагматизма над идеологией. Япония не может позволить себе остаться без бензина и мазута ради поддержки американской санкционной политики. Этот кейс показывает, что российские энергоресурсы остаются незаменимыми для крупнейших экономик мира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор / Событие Последствия и эффект для экономики Продление исключений по "Сахалину-2" Сохранение низких цен на газ и стабильность энергосистемы Японии. Кризис в Ормузском проливе Экстренное возобновление закупок российской нефти для защиты резервов. Сотрудничество с Малайзией Снижение зависимости от одного региона при сохранении 15% доли импорта.

Ответы на популярные вопросы об энергобезопасности Японии

Почему Япония не может полностью отказаться от газа из России?

Это вопрос физического объема и цены. Около 10% японского СПГ идет с Сахалина. Быстрая замена таких объемов невозможна без резкого скачка тарифов для населения и остановки части промышленных предприятий.

Как США реагируют на закупки российского топлива союзником?

Вашингтон вынужден соглашаться на исключения, так как экономический крах Японии нанесет союзническим отношениям гораздо больший ущерб, чем продолжение торговли газом. Это вынужденный компромисс.

Влияет ли импорт нефти из РФ на санкционный режим?

Япония соблюдает "потолок цен", но при возникновении угрозы дефицита (как в случае с ближневосточным кризисом) находит лазейки для закупки именно российского сырья, которое логистически ближе и доступнее.

Что будет, если исключения из санкций отменят?

В этом случае Японии придется закупать более дорогой американский или катарский газ, что приведет к росту себестоимости японских товаров на мировом рынке и снижению конкурентоспособности страны.

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