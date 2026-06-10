Посчитайте карты в кошельке: новые ограничения заставят избавиться от лишнего пластика

Госдума утвердила новые ограничения для банковских карт и мобильной связи, чтобы остановить мошенников. Изменения коснутся всех, кто пользуется онлайн-банкингом и Госуслугами. Личные переводы теперь будут контролироваться гораздо жестче. К чему стоит готовиться?

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Лимит на пластик: логика отсечения

Под удар первыми попали те, кто привык открывать десятки счетов в разных банках. Дело в том, что когда у одного человека слишком много карт, отслеживать переводы по ним в реальном времени становится почти невозможно — и этим активно пользуются мошенники. Ограничение в 20 карт должно решить эту проблему: оно просто не позволит дропперам раскидывать украденные деньги по бесконечным счетам. Но есть нюанс, который заметят все: теперь банки обязаны автоматически блокировать любые переводы, если они хоть немного отличаются от ваших привычных трат.

"Двадцать карт — барьер для схем обналичивания и транзита. Обычный пользователь не заметит перемен, но для цифровых спекулянтов это станет серьезным фильтром", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регулятор стремится охладить рынок подозрительных переводов, внедряя жесткий мониторинг каждой транзакции. Любое отклонение грозит временной заморозкой счета до выяснения происхождения средств.

Красная кнопка на Госуслугах

Пакет "Антифрод 2.0" запускает систему мгновенного оповещения. Платформа "Госуслуги" трансформируется в командный пункт защиты: пользователь получает инструмент экстренной сигнализации о попытках взлома или социальной инженерии. Это сокращает время реакции силовиков и банков с часов до секунд, что критично при высокой закредитованности и скорости вывода украденных активов.

Инструмент Результат применения Лимит заведения карт Ликвидация инфраструктуры для "дропперов" Кнопка SOS на Госуслугах Мгновенная блокировка векторов атаки Запрет звонков из-за рубежа Физическое отсечение внешнего трафика мошенников

"Банки теперь имеют право прерывать платеж без санкции клиента, если ИИ-система видит признаки воровства. Это вынужденная мера защиты", — объяснил Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Цифровой занавес от звонков

Системная безопасность требует права на изоляцию. Граждане смогут самостоятельно отключать прием вызовов через иностранные шлюзы. Это фундаментально меняет расклад в борьбе с "телефонными центрами" за границей, которые используют маскировку номеров. Прозрачность связи становится обязательным стандартом для каждого оператора.

"Возможность заблокировать звонки из-за границы и лимит на количество карт — это логичные шаги. Без этого защитить сбережения людей сегодня просто невозможно. Но самым сильным инструментом станет "период охлаждения": когда банк берет паузу перед отправкой крупного или подозрительного перевода, у человека появляется время прийти в себя и отменить операцию, если им манипулировали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Новые правила — это не ограничение свободы, а упорядочивание хаоса. В условиях, когда ИИ-агенты заменяют привычные сервисы, регулятор обязан выставлять жесткие флажки. Только так можно сохранить доверие к банковскому сектору и обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Что будет, если у меня сейчас уже больше 20 карт?

Банки проведут инвентаризацию счетов. Вероятно, придется закрыть неиспользуемые инструменты, чтобы соответствовать новому комплаенсу.

Считаются ли виртуальные карты в этот лимит?

Да. Каждая карта с отдельным номером и счетом входит в суммарный расчет, так как является потенциальным каналом транзакций.

Можно ли будет разблокировать операцию, если банк счел её подозрительной?

Да, после верификации личности и подтверждения цели платежа. Это создает временные трудности, но исключает безвозвратную потерю средств.

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