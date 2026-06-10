Спрос взлетел, предложение рухнуло: топливо исчезает с заправок в самый пик отпускных маршрутов

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Экономика

Рост потребления топлива в период летних отпусков в сочетании с плановыми и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах создает риски физического дефицита горючего в России. О причинах сложившейся ситуации и способах ее решения эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал Pravda.Ru.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

С наступлением летнего сезона владельцы автомобилей столкнулись с ростом цен на нефтепродукты, а в некоторых регионах — с введением лимитов на отпуск бензина и использованием QR-кодов. Подобные меры контроля сигнализируют о напряженности на внутреннем рынке в период пикового спроса.

"Летом у нас традиционно растет потребление бензина, а к августу оно достигает годового максимума. В это же время производство топлива снижается из-за ухода НПЗ на плановые и внеплановые ремонты, вызванные повреждениями. Потребление растет, а предложение падает, поэтому мы находимся в зоне риска физического дефицита", — пояснил Юшков.

Специалист отметил, что сейчас правительство принимает ряд мер для стабилизации ситуации, включая запрет на экспорт бензина и обнуление импортных пошлин. Также увеличиваются закупки нефтепродуктов у белорусских заводов. Кроме того, сообщалось о необходимости защитить внутренние поставки от ценовых рывков и дефицита ресурсов.

Особо острая ситуация наблюдается на юге страны, где инфраструктура подвергается внешнему воздействию. Там практически нет заправок вертикально интегрированных нефтяных компаний, поэтому местные сети зависят от биржевых торгов, где объемы топлива ограничены. Регуляторы продолжают пересматривать условия продаж, чтобы избежать критических сбоев в поставках.

"В Крыму и новых регионах топливо завозится извне, собственной переработки там нет. Нефтяные компании после выполнения обязательных нормативов по продаже на бирже практически не имеют излишков для реализации. Именно независимые АЗС, закупающиеся на бирже, сталкиваются с наибольшими трудностями при обеспечении населения продукцией", — добавил эксперт.

Для предотвращения кризиса требуются системные решения. В первую очередь речь идет об обеспечении безопасности ключевых промышленных объектов. Рыночные эксперты уже указывали, как структурные перемены заставляют власти менять механизмы контроля. Кроме того, необходима координация между компаниями для оперативной переброски топлива между регионами. Сейчас участники отрасли активно отслеживают динамику доступности нефтепродуктов, чтобы оперативно купировать риски в преддверии пика автомобильного сезона.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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