Просто положить наличные больше нельзя. Юрист назвал суммы, из-за которых банк блокирует счета россиян

Банк России обновил методические рекомендации, обязывающие кредитные организации ужесточить проверку операций клиентов с наличными средствами. Регулятор внедрил ряд индикаторов, которые позволяют системе автоматизированного надзора выявлять подозрительную активность в режиме реального времени. Чтобы не столкнуться с ограничениями, владельцам счетов теперь требуется четко понимать, какие действия приносят риск обязательного мониторинга со стороны банка.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Привычные операции с наличными теперь вне закона: алгоритмы банков начали массово блокировать доступ

Критически важные параметры денежных операций

Эксперты выделяют три основных сценария, после которых финансовая организация вправе потребовать документальное подтверждение прозрачности ваших доходов. В первую очередь под пристальный надзор попадают крупные регулярные пополнения, за которыми следует немедленная отправка средств третьим лицам, особенно контрагентам за границу. Такие действия часто попадают под действие закона о противодействии отмыванию и ведут к заморозке активов.

Специализированные алгоритмы банка реагируют на следующие признаки подозрительной деятельности:

Внесение на счет сумм от 5 миллионов рублей в течение месяца с последующим выводом 70% средств;

Совершение десяти и более операций по внесению наличных на сумму свыше 100 тысяч рублей каждая;

Переводы средств в пользу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей без открытия счета, если наблюдается характерный поток капитала за рубеж.

Кстати, схожие процессы сейчас затрагивают и контроль наличных, который стал обязательным элементом внутренней политики проверки клиентов.

Важно учитывать, что кредитные организации обязаны пересматривать параметры подозрительных операций не реже раза в квартал. В текущих реалиях эксперты рекомендуют также детально изучить проверки счетов, которые стали нормой после введения новых банковских протоколов.

Прозрачность активов как способ защиты от блокировок

Как рассказал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков, новые требования регулятора в первую очередь нацелены на борьбу с теневым сектором экономики. По его словам, добросовестным клиентам не стоит опасаться, если они могут пояснить происхождение своих средств.

"Система просто считывает нестандартное поведение, которое выбивается из привычного финансового профиля. Если вы внесли большую сумму, деньги должны иметь под собой базу в виде справок, договоров или выписок. Задача банков — не блокировать каждого, а найти тех, кто скрывает незаконные обороты, поэтому подтверждение легальности дохода снимает вопросы моментально", — отметил специалист.

По его словам, паниковать не нужно, если вы работаете в рамках правового поля. По словам аналитика, достаточно владеть базовым пакетом бумаг, чтобы снять любые подозрения системы на этапе их возникновения.

Ответы на частые вопросы по новым правилам

Кто попадает под усиленный контроль?

Клиенты, совершающие регулярные переводы в адрес юрлиц или за рубеж после внесения крупных сумм наличными.

Какие документы потребует банк?

Справки о доходах, документы о продаже имущества, наследственные бумаги или другие подтверждения законности денег.

Что делать, если счет заблокировали?

Необходимо предоставить банку запрашиваемые финансовые показатели в кратчайшие сроки для подтверждения легальности операций.

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