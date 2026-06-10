Кировская область задает темп: региональный эксперимент с выплатами спровоцировал острые споры

В Государственной думе обсуждается инициатива о введении специального "семейного капитала" для бабушек и дедушек. Автор проекта, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая, предлагает финансово стимулировать старшее поколение, чтобы пожилые родственники активнее участвовали в воспитании внуков, позволяя родителям сохранять рабочие места. Однако потенциальные получатели выплат уже выразили опасения, что государственная субсидия превратит родственные связи в "семейное рабство" и создаст почву для конфликтов из-за контроля над средствами. Экономическая целесообразность меры также остается под вопросом, так как требует масштабных бюджетных вливаний в условиях уже существующих социальных обязательств.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер с деньгами

Механика "бабушкиного капитала": зачем это государству

Согласно предложению депутата Татьяны Буцкой, новая мера поддержки должна стать аналогом материнского капитала. Основная цель — решить проблему дефицита помощи молодым семьям. Многие женщины пенсионного возраста продолжают работать после выхода на заслуженный отдых исключительно ради дохода, не имея возможности сидеть с внуками. Прямые выплаты призваны компенсировать им отказ от работы в пользу семьи.

"Важно понимать, что любая дополнительная нагрузка на бюджет требует четкого обоснования. Если 'бабушкин капитал' поможет молодым родителям быстрее вернуться на рынок труда, это может частично нивелировать дефицит кадров, который мы наблюдаем сегодня", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Однако инициатива встретила критику со стороны самих пенсионеров. Пожилые люди опасаются, что получение денег от государства лишит их права голоса в семье. Если бабушка становится "оплачиваемым сотрудником", родители внуков могут потребовать от неё беспрекословного подчинения и работы в режиме 24/7, игнорируя состояние её здоровья или личные планы.

Риски и региональный опыт: пример Кировской области

Пока федеральный центр только присматривается к идее, в Кировской области уже приняли закон о "бабушкиной зарплате". С 1 июля 2026 года пожилые родственники, ухаживающие за детьми до трех лет, смогут получать до 45 794 рублей ежемесячно. Сумма зависит от возраста матери.

"Региональные эксперименты полезны, но они часто сталкиваются с проблемой целевого использования. В семьях с низким социальным статусом такие выплаты могут стать объектом манипуляций или даже тратиться на нужды, не связанные с ребенком", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Существует и риск внутрисемейных конфликтов. В исходных материалах обсуждаются случаи, когда бабушки планируют буквально "отобрать" внуков у неблагополучных родителей ради получения выплат. Это создает опасный прецедент коммерциализации родственных чувств, где ребенок становится лишь инструментом для получения государственной субсидии.

Мнение экономистов и бюджетные ограничения

Для реализации проекта на федеральном уровне потребуется не только политическая воля, но и миллиарды рублей. Эксперты настаивают на необходимости аудита текущих социальных программ, чтобы новые выплаты не привели к сокращению других льгот. Пока неясно, на что именно можно будет потратить этот капитал: будет ли это прямая прибавка к пенсии или строго целевой перевод на образование внуков или улучшение жилищных условий.

"Любая новая мера соцподдержки должна проходить через сито макроэкономической стабильности. Если выплаты спровоцируют рост инфляции, то реальная покупательная способность этих денег для пенсионеров быстро обнулится", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Событие или показатель Экономические последствия и эффект Введение федеральных выплат пенсионерам Снижение темпов инфляционного давления на доходы пожилых, рост потребительского спроса. Уход пенсионеров с работы ради внуков Обострение дефицита кадров в секторах, где традиционно занято старшее поколение. Возврат матерей на работу из декрета Повышение налоговых отчислений и рост экономической активности молодого населения.

Ответы на популярные вопросы о выплатах бабушкам

Кто именно сможет получить "бабушкин капитал"?

Предполагается, что на выплаты смогут претендовать официально признанные родственники (бабушки и дедушки), которые возьмут на себя обязанности по уходу за внуками вместо посещения ими детского сада или при занятости обоих родителей на работе.

Можно ли будет получить выплату наличными?

На текущий момент обсуждаются два варианта: аналог маткапитала (безналичные средства на спецсчет) и региональная модель прямой доплаты ("зарплата"), как в Кировской области. Окончательное федеральное решение еще не принято.

Заменит ли это право пенсионера на налоговый вычет?

Нет, эти меры не взаимоисключающие. Пенсионеры по-прежнему могут претендовать на возврат денег за лечение при наличии облагаемого налогом дохода, например, процентов по вкладам.

Как государство будет контролировать, сидит ли бабушка с внуком на самом деле?

Это один из самых сложных вопросов. Вероятно, потребуется подтверждение от родителей или отсутствие ребенка в государственном дошкольном учреждении. Механизмы контроля пока находятся в стадии разработки.

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