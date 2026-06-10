Мировой рынок ждет потрясение: российское сырье начало вытеснять конкурентов в крупнейшей экономике Азии

Россия готовится к масштабному расширению нефтяного экспорта в Китай, который может вырасти на 25% уже к концу 2026 года. На фоне резкого сокращения иранских поставок и истощения американских резервов до двадцатилетнего минимума, российское сырье становится главным стабилизатором энергетической безопасности Азии. Экономическая переориентация на Восток подкрепляется рекордными показателями морских перевозок и строительством новой инфраструктуры, что закрепляет за РФ статус ключевого игрока на рынке КНР вне зависимости от санкционного давления Запада.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Энергетическая инфраструктура

Китайский вектор: почему экспорт бьет рекорды

Геополитические сдвиги в Персидском заливе вынудили Пекин оперативно менять структуру импорта. Экспорт из Ирана, традиционного поставщика КНР, в мае текущего года обвалился до шестилетнего минимума. В этих условиях российская нефть марки Urals и ESPO оказалась наиболее востребованной альтернативой. По данным таможенной статистики, только за первый квартал 2026 года ввоз сырья из России в Китай подскочил на 31%, превысив отметку в 31,8 млн тонн.

"Китай замещает иранские объемы российскими поставками из-за их ценовой привлекательности и надежности логистических цепочек. Пока Пекин восполняет дефицит за счет текущего импорта, долгосрочный тренд указывает на закрепление доли РФ в энергобалансе Поднебесной выше 20%", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Переориентация потоков с индийского направления, где усилились риски вторичных санкций, также играет на руку российским экспортерам. Избыточные объемы, ранее предназначавшиеся Нью-Дели, теперь перенаправляются в китайские порты. Аналитики фиксируют, что морские отгрузки уже достигали пиковых значений в 2,1 млн баррелей в сутки.

Инфраструктурные барьеры и добыча

Несмотря на оптимистичные прогнозы, российская нефтяная отрасль сталкивается с техническими ограничениями. Система трубопроводов "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) и порт Козьмино работают на пределе своих проектных мощностей. Для существенного рывка в объемах необходима модернизация, завершение которой намечено лишь на 2029 год. Кроме того, плановые и внеплановые ремонты на НПЗ временно корректируют экспортный потенциал.

"Наращивание поставок требует не только свободных скважин, но и расширения портовой инфраструктуры. Сейчас Козьмино переваливает объемы сверх плана, но для устойчивого роста на 25% необходимо форсировать инвестиции в восточные терминалы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тупик для "недружественных" стран

Ситуация в США выглядит критической: совокупные запасы нефти упали до уровней 2004 года. Вашингтон активно расходует стратегические резервы, чтобы минимизировать последствия нестабильности на Ближнем Востоке. Однако это не означает автоматического возвращения российской нефти на западные рынки. Прямые эмбарго, проблемы с фрахтом и страхованием судов создают непреодолимые барьеры для полноценного возобновления торговли с Европой и частью Азии.

Япония, несмотря на сохранение доли в проекте "Сахалин-2" и разовые закупки, продолжает придерживаться санкционной политики. Даже на фоне колебаний рыночных индикаторов, возвращение крупных игроков из Токио или Сеула к долгосрочным контрактам с РФ в ближайший год маловероятно.

Ценовые прогнозы на 2026 год

Рынок ожидает высокую волатильность. При сохранении напряженности в Ормузском проливе и отсутствии компенсации добычи со стороны ОПЕК+, стоимость барреля Brent может протестировать диапазон $120-150. Однако такие пики будут краткосрочными: высокие цены неизбежно приведут к охлаждению спроса со стороны крупных импортеров.

"Мировой рынок закладывает в цену риски перебоев в Персидском заливе. Для российского бюджета текущая конъюнктура крайне выгодна, так как позволяет продавать нефть с минимальными дисконтами даже в условиях внешнего давления", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие или показатель Экономические последствия Падение экспорта из Ирана Освобождение рыночной ниши в КНР для российских компаний. Дефицит резервов в США Рост глобальных котировок и снижение экспортной активности Штатов. Загрузка ВСТО на 100% Необходимость переориентации на морские перевозки через танкерный флот. Ремонт российских НПЗ Временная приостановка экспорта нефтепродуктов при росте поставок сырой нефти.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном рынке

Почему Китай увеличивает закупки именно у России?

Россия предлагает стабильную логистику и конкурентные цены по сравнению с ближневосточными поставщиками, чьи маршруты через Ормузский пролив находятся под угрозой блокировки.

Сможет ли Россия полностью заместить Иран в Китае?

Технически это возможно при расширении портовых мощностей и перенаправлении объемов, которые ранее уходили в Европу или Индию, однако Пекин предпочитает диверсифицировать поставщиков.

Как мировые цены на нефть повлияют на бензин в РФ?

Внутренний рынок защищен механизмом демпфера, однако кадровые проблемы в смежных отраслях и ремонты на заводах могут оказывать локальное давление на стоимость нефтепродуктов.

Вернется ли российская нефть в Европу при дефиците?

Полноценное возвращение невозможно без снятия санкций и решения вопросов со страхованием. Пока ЕС предпочитает закупать более дорогое сырье из других регионов, несмотря на риск промышленного спада.

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