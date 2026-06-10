Людей выбрасывают на улицу: четверть компаний в России готовит масштабную зачистку штатов

Российский рынок труда вошел в фазу жесткой трансформации: несмотря на рекордно низкую безработицу в 2,2%, четверть отечественных компаний готовит масштабные сокращения штата до конца 2026 года. Оптимизация затронула не только малый бизнес, придавленный высокой ключевой ставкой и налогами, но и крупнейшие корпорации вроде "Сбера", "Газпрома" и РЖД, которые избавляются от тысяч сотрудников ради внедрения нейросетей и устранения бюрократических цепочек.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Новый сотрудник в офисе

Почему бизнес избавляется от сотрудников при дефиците кадров

Ситуация на рынке выглядит парадоксально: работодатели жалуются на нехватку рук, но данные опроса 265 организаций, проведенного Российско-германской внешнеторговой палатой, фиксируют тревожный тренд. 23% компаний намерены урезать штат во второй половине 2026 года, причем большинство планирует сократить около 10% персонала. Основные рычаги давления — замедление экономики, рост фискальной нагрузки и дорожающее обслуживание кредитов.

"Сегодня мы наблюдаем классическое охлаждение перегретого рынка. Компании больше не могут бесконечно раздувать фонды оплаты труда, поэтому выбирают путь автоматизации и концентрации на самых эффективных кадрах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для малого и среднего предпринимательства критическим фактором стала отмена ряда льгот по страховым взносам и изменение условий работы на упрощенной системе налогообложения (УСН). В таких условиях содержание раздутого штата становится непозволительной роскошью, особенно при задержках платежей со стороны контрагентов.

Лидеры сокращений: от госкорпораций до мэрии Москвы

Наиболее заметную "чистку" проводят структуры, которые традиционно считались оплотами стабильности. "Сбер" за прошлый год сократил около 14 тысяч человек (20% неэффективного персонала), объясняя это цифровой трансформацией. При этом банк не испытывает финансовых трудностей: его прибыль за пять месяцев 2026 года подскочила на 21%, достигнув 827 млрд рублей. Аналогичные процессы идут в "Газпроме" и РЖД, где под оптимизацию попали центральные аппараты — это еще около 7,5 тысяч "белых воротничков".

"Важно понимать, что сокращения в госсекторе и крупных корпорациях — это не признак краха, а попытка сбросить лишний административный вес. Однако для людей это означает необходимость срочной переквалификации", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Государственный сектор также идет по пути диеты. В Москве под сокращение попадают 15% чиновников из-за торможения доходов бюджета, а в Самарской области этот показатель достигнет 20%. По данным Роструда, общее число сотрудников, рекомендованных к увольнению, уже превысило 105 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем годом ранее. Основной удар приходится на столичный регион и крупные промышленные узлы Сибири.

Зоны риска: кого заменят искусственным интеллектом

Внедрение ИИ становится реальной угрозой для младшего персонала в финансовом секторе, ритейле и бухгалтерии. Согласно данным "Технологий доверия", почти половина крупных игроков готова увольнять людей ради автоматизации. Под угрозой ассистенты, секретари и сотрудники бэк-офисов, чьи задачи сводятся к заполнению таблиц и обработке типовых запросов. Чтобы избежать потери дохода, эксперты советуют обратить внимание на возможности возврата налоговых вычетов и формирование финансовой подушки.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Внедрение ИИ в корпорациях Сокращение младшего персонала до 20%, рост требований к IT-навыкам. Высокая ключевая ставка ЦБ Снижение прибыли МСБ, вынужденная оптимизация ФОТ. Дефицит рабочих специальностей Стабильность зарплат в промышленности и строительстве, низкий риск увольнения. Рост числа фискальных проверок Уход бизнеса от "серых" схем выплат, обеление рынка труда.

"Инвесторам и сотрудникам стоит внимательно следить за корпоративной отчетностью. Если компания резко сокращает штат при растущей прибыли, это сигнал к смене бизнес-модели, что может изменить тактику управления капиталом", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогноз по безработице: станет ли рынку легче

Эксперты полагают, что массовый социальный взрыв России не грозит. Рынок труда остается дефицитным в реальном секторе: на заводах, стройках и в логистике людей по-прежнему не хватает. Таким образом, происходит структурный сдвиг: экономика избавляется от избыточных управленцев и офисных клерков, пытаясь перенаправить трудовые ресурсы в производство. Это болезненный процесс, требующий масштабных программ переобучения, но необходимый для сдерживания инфляции, которую подстегивал аномальный рост зарплат без оглядки на выработку. Источник издание Известия.

Ответы на популярные вопросы о переменах на рынке труда

Кто в первую очередь попадает под сокращение в 2026 году?

В зоне риска — офисные сотрудники младшего звена, администраторы, бухгалтеры и госслужащие. Наиболее защищены квалифицированные рабочие, инженеры, IT-разработчики и специалисты по кибербезопасности.

Как ИИ реально влияет на количество рабочих мест?

Нейросети заменяют не человека целиком, а его рутинные функции. Однако это позволяет компаниям выполнять тот же объем работ меньшим числом сотрудников, что ведет к сокращению штатных единиц на 10-20% в крупных структурах.

Стоит ли опасаться массовой безработицы?

Нет. Общий дефицит кадров в стране настолько велик, что уволенные из банков или администраций специалисты будут быстро поглощены другими секторами, хотя им может потребоваться смена профиля деятельности.

Что делать, если вашу должность планируют оптимизировать?

Рекомендуется заранее изучить смежные высокотехнологичные направления, следить за вакансиями на портале "Работа России" и проанализировать свои права на компенсационные выплаты согласно ТК РФ.

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