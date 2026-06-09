Зарплатный взрыв в Калуге: что вынудило работодателей пойти на крайние и болезненные меры

Рост оплаты труда перестал быть равномерным процессом. Пока одни секторы экономики стагнируют, регионы показывают аномальные значения, опережая общероссийские показатели. Разрыв между лидерами и среднестатистическими данными требует детального анализа структуры доходов.
Калужская область вышла на первое место по динамике заработных плат, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. С марта 2025 года по март 2026-го среднее вознаграждение сотрудников выросло на 31%. Следом идут Хабаровский край (26%) и Магаданская область (23%).
"Такой взрывной рост в Калуге сигнализирует о жесткой борьбе за рынок труда, где работодатели вынуждены индексировать оклады для удержания штата", — констатировала экономист по рынку труда Ирина Костина.
Общероссийский показатель роста зарплат составляет 14,4%. Средняя номинальная цифра достигла 114 тысяч рублей. Разброс между регионами остается значительным. Лидерские позиции традиционно удерживают Чукотский автономный округ (246 тысяч) и Москва (220 тысяч).
|Регион
|Прирост зарплаты (%)
|Калужская область
|31
|Хабаровский край
|26
|Магаданская область
|23
|Республика Алтай
|21
"Рост доходов в моногородах или промышленных кластерах — это реакция на дефицит кадров, а не на реальный рост производительности", — отметил макроэкономист Артём Логинов.
Бизнес меняет тактику найма. Компании перекупают профильных экспертов, предлагая агрессивные бонусы. Это провоцирует спиральный рост издержек у предприятий.
"Наблюдается переток избыточного капитала в фонды оплаты труда ради выживания бизнеса в условиях высокой стоимости займов", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Основная причина — дефицит квалифицированных специалистов в промышленном секторе региона, вынуждающий работодателей резко повышать зарплатные предложения.
Номинальный рост не всегда коррелирует с покупательной способностью, так как инфляционное давление съедает значительную часть прибавки.
Высокие показатели Чукотки и Москвы обусловлены северными надбавками и концентрацией штаб-квартир корпораций, предлагающих более высокие оклады.
При достижении предела маржинальности бизнес прекратит агрессивно повышать зарплаты, что приведет к стабилизации динамики показателей.
На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.