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Красная кнопка в телефоне: Госдума утвердила пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством

Экономика

Госдума утвердила комплекс мер против телефонного и интернет-мошенничества. Новый пакет поправок включает 30 инициатив, направленных на создание цифровых барьеров для злоумышленников. Изменения затрагивают порядок работы банковских структур и операторов связи.

Хакер
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Цифровые инструменты защиты граждан

Портал "Госуслуги" внедряет механизм экстренного оповещения о неправомерных действиях — "красную кнопку". Пользователи смогут напрямую уведомлять банки и операторов связи, интегрированных в ГИС "Антифрод", о попытках кражи средств. Системное противодействие киберпреступности становится стандартом индустрии.

"Технологическая изоляция мошеннических каналов связи требует жесткой синхронизации баз данных всех рыночных игроков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Компенсации и ответственность операторов

Рынок переходит к модели материальной ответственности. Если банк или оператор не задействовал обязательные антифрод-процедуры, что привело к хищению средств у клиента, финансовое бремя ложится на организацию. Контроль за скрытыми транзакциями теперь перерастает в полноценную систему возмещения ущерба.

"Перекладывание убытков на инфраструктурные компании вынуждает их инвестировать в алгоритмы защиты, а не просто наращивать прибыль", — отметила в беседе с Pravda.Ru аналитик банковского сектора Алина Корнеева.

Параметр Мера регулирования
Международные звонки Добровольный самозапрет и обязательная маркировка
Банковские карты Лимит 20 карт на одного клиента

Регулирование мобильных услуг и лимиты на карты

Сим-карты перестают быть инструментом для быстрой "склейки" мошеннических схем. Расторжение договора с оператором возможно не ранее 90 дней после его заключения. С момента подачи заявления абонентская плата не списывается.

"Корпоративная дисциплина в вопросах идентификации абонентов минимизирует риски использования нелегальных активов в серых схемах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы

Как работает маркировка зарубежных вызовов?

Операторы связи обязаны помечать входящие вызовы из-за границы, чтобы пользователь понимал источник потенциального риска.

Сколько карт теперь можно иметь?

Установлен общее верхнее ограничение — не более 20 карт на человека суммарно.

Когда вступает в силу правило 90 дней?

Норма ограничивает частоту смены операторов для борьбы с использованием "одноразовых" сим-карт мошенниками.

Где искать "красную кнопку"?

Функционал будет интегрирован в интерфейс портала "Госуслуги".

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Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, аналитик банковского сектора Алина Корнеева, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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