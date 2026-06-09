Красная кнопка в телефоне: Госдума утвердила пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством

Госдума утвердила комплекс мер против телефонного и интернет-мошенничества. Новый пакет поправок включает 30 инициатив, направленных на создание цифровых барьеров для злоумышленников. Изменения затрагивают порядок работы банковских структур и операторов связи.
Портал "Госуслуги" внедряет механизм экстренного оповещения о неправомерных действиях — "красную кнопку". Пользователи смогут напрямую уведомлять банки и операторов связи, интегрированных в ГИС "Антифрод", о попытках кражи средств. Системное противодействие киберпреступности становится стандартом индустрии.
"Технологическая изоляция мошеннических каналов связи требует жесткой синхронизации баз данных всех рыночных игроков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Рынок переходит к модели материальной ответственности. Если банк или оператор не задействовал обязательные антифрод-процедуры, что привело к хищению средств у клиента, финансовое бремя ложится на организацию. Контроль за скрытыми транзакциями теперь перерастает в полноценную систему возмещения ущерба.
"Перекладывание убытков на инфраструктурные компании вынуждает их инвестировать в алгоритмы защиты, а не просто наращивать прибыль", — отметила в беседе с Pravda.Ru аналитик банковского сектора Алина Корнеева.
|Параметр
|Мера регулирования
|Международные звонки
|Добровольный самозапрет и обязательная маркировка
|Банковские карты
|Лимит 20 карт на одного клиента
Сим-карты перестают быть инструментом для быстрой "склейки" мошеннических схем. Расторжение договора с оператором возможно не ранее 90 дней после его заключения. С момента подачи заявления абонентская плата не списывается.
"Корпоративная дисциплина в вопросах идентификации абонентов минимизирует риски использования нелегальных активов в серых схемах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Операторы связи обязаны помечать входящие вызовы из-за границы, чтобы пользователь понимал источник потенциального риска.
Установлен общее верхнее ограничение — не более 20 карт на человека суммарно.
Норма ограничивает частоту смены операторов для борьбы с использованием "одноразовых" сим-карт мошенниками.
Функционал будет интегрирован в интерфейс портала "Госуслуги".
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