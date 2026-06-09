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Вне зоны доступа: бета-версия iOS 27 выкинула пользователей айфонов из финансовых приложений

Экономика

Владельцы iPhone столкнулись с системным сбоем после установки бета-версии iOS 27. Приложения ряда российских финансовых организаций и сервисов перестали функционировать. Телекомуправленцы призывают пользователей отказаться от обновлений до финального релиза ради сохранения работоспособности цифровых активов.

Айфон
Фото: commons.wikimedia.org by SimonWaldherr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Айфон

Масштаб проблемы с доступом к сервисам

Обновление до iOS 27, запущенное 8 июня, блокирует работу ряда банковских платформ, сообщает Hi-Tech Mail. По данным мониторинга, под удар попали клиенты Т-Банка, включая специализированные инструменты GlossFlow и Drive Transit. Аналогичные трудности возникли у пользователей СберБанка, в частности при запуске сервиса "Активы Онлайн". Программный сбой затронул потребительский сектор: приложения доставки "Самокат" и "Купер", а также сервис "Кошелек" самопроизвольно закрываются при попытке авторизации.

Рынок демонстрирует избирательную устойчивость. Стабильно функционируют "Госуслуги", "Авито", социальная сеть ВКонтакте, "Газпромбанк", а также ритейл-платформы Ozon и WB. Подобные инциденты подчеркивают важность мониторинга защиты граждан при совершении переводов и использовании цифровых систем.

"Бета-версии предназначены для разработчиков, а не для рядовых потребителей. Установка сырого кода критически опасна для корпоративных систем и финансовых транзакций, так как правовой режим использования данных может нарушаться при таких сбоях", — разъяснил юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Реакция финансовых институтов

Т-Банк официально подтвердил нестабильность работы ПО на новой версии iOS. Клиенты организации получили оповещения по СМС с предупреждением о риске произвольного закрытия приложения. Эксперты фиксируют рост попыток выявления скрытых транзакций в подобных условиях, так как пользователи вынуждены искать альтернативные способы управления капиталом.

Статус приложения Наименование сервиса
Нерабочее состояние Т-Банк, GlossFlow, Drive Transit, "Активы Онлайн"
Стабильный доступ "Госуслуги", "Авито", ВКонтакте, Ozon

Технические рекомендации по безопасности данных

Специалисты телекома настоятельно рекомендуют владельцам устройств воздержаться от инсталляции первой бета-сборки iOS 27. Ожидание июля — даты выхода публичных версий — снижает риски для личных финансов. Финальный релиз запланирован на сентябрь.

Для сохранения доступа к финансовым инструментам пользователям рекомендовано использовать веб-версии банков в браузере Safari. Это минимизирует зависимость от ошибок обновления системы и обеспечивает сохранность доступа к финансовым индикаторам и накоплениям.

"Обновление ядра системы без тестирования совместимости с нативными банковскими API — это лотерея. В случае ошибок в работе кода вы теряете инструмент контроля активов. Безопаснее оставаться на стабильной сборке", — отметила финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о сбое ОС

Стоит ли устанавливать бета-версию ради новых функций?

Бета-версии содержат критические баги. Для личной безопасности и сохранения работоспособности банковских приложений профессионалы рекомендуют пропустить текущую версию.

Как войти в личный кабинет, если приложение не открывается?

Используйте браузерную версию кредитного учреждения через Safari. Это стандартная мера безопасности при сбоях установленного ПО.

Безопасно ли продолжать пользоваться "Авито" и "Госуслугами"?

Сервисы работают стабильно. Их функционал на текущий момент не конфликтует с библиотеками iOS 27.

Когда выйдет версия системы, пригодная для ежедневного использования?

Публичные бета-версии ожидаются в июле. Стабильный финальный релиз запланирован на сентябрь.

"Бизнес вынужден адаптироваться к каждой итерации систем. Любой сбой iOS — это дополнительные издержки на переработку архитектуры", — подчеркнул финансовый консультант Илья Кравцов.

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Экспертная проверка: юрист Алексей Кузьмин, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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